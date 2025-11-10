EarthSoft acelera su crecimiento e innovación tecnológica en 2025

PENSACOLA, Florida, EE. UU., — La compañía estadounidense EarthSoft, Inc., líder mundial en software de gestión de datos medioambientales y geotécnicos, anunció un crecimiento superior al 30 % en sus ingresos durante lo que va de 2025. Este desempeño se atribuye al lanzamiento de nuevos productos de su suite EQuIS® y al fortalecimiento de su equipo técnico global, reflejando una estrategia empresarial centrada en la innovación y la expansión internacional.

EarthSoft ha logrado ampliar su presencia global, demostrando la escalabilidad, configurabilidad y rendimiento superior de EQuIS para la gestión de información geoambiental compleja. Su red de soporte técnico brinda asistencia a usuarios en más de 90 países, integrando a organismos gubernamentales, industrias y consultoras en un entorno de transformación digital de datos técnicos y ambientales.

«El equipo directivo de EarthSoft aporta décadas de experiencia, lo que respalda nuestro rápido crecimiento», afirmó Mitch Beard, director ejecutivo de EarthSoft. «Su firme compromiso de escuchar a nuestros clientes y ofrecer soluciones seguras, escalables e innovadoras ha sido fundamental para nuestro éxito».

EQuIS Helios y Geotech: Innovación impulsada por inteligencia artificial

En el corazón de su estrategia tecnológica, EarthSoft lanzó EQuIS Helios, un portal basado en inteligencia artificial adquirido de BP y desarrollado entre 2024 y 2025. Helios promete revolucionar la gestión de grandes volúmenes de datos no estructurados, permitiendo a las organizaciones centralizar, procesar y analizar archivos PDF, fotografías, videos y otros tipos de archivos mediante Azure Blob Storage y los servicios de inteligencia artificial de Microsoft Azure.

El sistema incorpora funciones avanzadas de búsqueda que agilizan el acceso a información crítica, mejoran la gestión de datos y optimizan la toma de decisiones. Además, cumple con rigurosos estándares de seguridad, una exigencia clave para muchos de los principales clientes de la empresa.

Por su parte, EQuIS Geotech amplía las capacidades empresariales de la compañía con herramientas avanzadas de análisis y generación de informes para la gestión de datos geotécnicos. Es compatible con los formatos estándar de la industria, como DIGGS y AGS4, y ofrece conectividad API con esri, Power BI y otras plataformas modernas que requieren rendimiento con grandes conjuntos de datos.

EarthSoft también informó que ganó una licitación competitiva con una agencia estatal de transporte en Estados Unidos, proyecto que servirá como modelo para futuras implementaciones en otras regiones.

Asociaciones estratégicas que impulsan la expansión global

Las colaboraciones estratégicas han sido un pilar fundamental en el crecimiento reciente de EarthSoft. Una de las más destacadas es la asociación con AECOM, que integró EQuIS con su plataforma PlanEngage®, mejorando la participación de las partes interesadas y la visualización de datos ambientales mediante herramientas dinámicas de esri. Actualmente, PlanEngage se utiliza en más de 100 proyectos industriales y gubernamentales.

Como parte de su proceso de expansión, EarthSoft constituyó EarthSoft Australia Pty Ltd., fortaleciendo su presencia en Australia y la región de Asia-Pacífico. En Manila, una docena de empleados brindan servicios de soporte técnico y desarrollo de plantillas para EQuIS Collect, mientras que en Bengaluru, India, la empresa contrató a su primer empleado, con planes de crecimiento significativo durante 2025 y 2026.

Asimismo, Scot Weaver, miembro de la junta directiva de EarthSoft, regresará a la India en diciembre de 2025 para apoyar las operaciones en esa región.

Crecimiento comercial y nuevos contratos internacionales

El año 2025 ha marcado un punto de inflexión para EarthSoft en materia de expansión comercial. La compañía ha asegurado múltiples contratos relevantes, entre ellos:

Gestión de datos PFAS para dos agencias estatales adicionales en Estados Unidos. Con esto, más de 25 agencias estatales —incluidas CA, CT, NY, NC, DE, LA, KY, MA, MI, MN, MT, ND y TX— utilizan actualmente EQuIS.

Gestión de datos geotécnicos para una agencia de transporte estatal en la región de los Apalaches , consolidando su experiencia en la migración de bases de datos gINT hacia sistemas empresariales seguros.

Contrato global de gestión medioambiental con la mayor empresa minera del mundo , con sede en Australia y operaciones en varios continentes. Este será el mayor proyecto individual de EarthSoft en 2026 .

Nuevo contrato con la NASA para servicios de gestión de datos.

Adjudicación en el sector coal-ash y con una gran Autoridad Portuaria que adoptará la plataforma EQuIS.

Además, nuevos consultores y laboratorios se unieron al Programa de Socios Comerciales de EarthSoft, que ahora incluye a AECOM, Arcadis, AtkinsRealis, ERM, ddms, Jacobs Engineering, Langan Engineering, Terracon, TRC, Wipro, Worley y WSP, junto con grandes redes de laboratorios como ALS, Eurofins y AGAT Labs.

Innovación continua y visión a futuro

El compromiso de EarthSoft con la innovación tecnológica continua impulsa mejoras permanentes en toda la plataforma EQuIS. Las áreas de desarrollo actuales incluyen:

Integración con EnviroInsite para generar “ gráficos imprimibles ”.

Optimización del rendimiento de la API para manejar grandes volúmenes de datos.

Mejoras en EQuIS Live , el módulo diseñado para la gestión de datos IoT y series temporales.

Ampliación de la funcionalidad del sistema de monitorización de playas .

Un ciclo de lanzamientos de tres versiones principales de EQuIS por año, reflejando una cultura de desarrollo ágil e incremental.

Conclusión

Con una estrategia que combina innovación, expansión global y sólidas alianzas corporativas, EarthSoft consolida su posición como referente mundial en la gestión de datos ambientales y geotécnicos. Su crecimiento sostenido y su visión de futuro marcan el camino hacia una nueva etapa de transformación digital en el sector medioambiental.