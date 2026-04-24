El teatro como motor de cambio social: Evelyn Sánchez impulsa el arte en la agenda de justicia para las mujeres

La diputada Evelyn Sánchez posicionó al teatro como una herramienta estratégica para la transformación social y el fortalecimiento de la agenda de derechos de las mujeres, durante su participación en una conferencia de prensa realizada en la Fundación Lomap. El evento sirvió como marco para anunciar la puesta en escena “Juicio a una zorra”, protagonizada por Itatí Cantoral, una obra que reinterpreta narrativas históricas desde una perspectiva crítica de género.

Desde un enfoque alineado con tendencias contemporáneas donde la cultura se integra al debate público, la legisladora subrayó que el teatro no solo representa una expresión artística, sino también un espacio de incidencia social. En este contexto, destacó que la obra invita a cuestionar las versiones tradicionales de la historia, en las que frecuentemente las voces femeninas han sido omitidas o distorsionadas.

“Cuando una mujer recupera su voz, también se cuestiona todo un sistema que la juzgó sin escucharla. Esta obra nos confronta con una realidad que sigue vigente: muchas mujeres han sido señaladas o silenciadas sin que su historia sea realmente contada.”, afirmó la diputada.

Durante el encuentro, tanto la actriz como Sánchez coincidieron en que este tipo de propuestas escénicas adquieren mayor relevancia en el contexto actual del país, marcado por una agenda institucional enfocada en la equidad de género. Ambas señalaron que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México atraviesa una etapa de transformación en la que las políticas públicas comienzan a incorporar de manera estructural la voz y las demandas de las mujeres.

En ese sentido, enfatizaron que el país avanza hacia un modelo donde la igualdad sustantiva, la erradicación de la violencia y la reducción de brechas históricas forman parte central de la toma de decisiones. Como parte de este discurso, retomaron una de las declaraciones clave del actual gobierno: “No puede haber transformación verdadera si no es con las mujeres y para las mujeres.”

Desde una perspectiva institucional, Sánchez vinculó directamente el mensaje de la obra con los desafíos persistentes en materia de igualdad. Señaló que, pese a los avances, continúan presentes estigmas, prejuicios y distintas formas de violencia que limitan el desarrollo pleno de las mujeres en diversos ámbitos, incluidos el social, económico y político.

La diputada también destacó que su labor en el Congreso busca trasladar esta reflexión cultural hacia resultados tangibles en el ámbito legislativo. En Baja California, explicó, ya se han materializado avances significativos mediante reformas orientadas a fortalecer la protección de las mujeres. Entre estas acciones se encuentra la tipificación de la violencia en el noviazgo como una modalidad específica de violencia de género, así como la actualización del marco penal para sancionar la violencia ácida.

Estas reformas amplían la definición de agresiones químicas y establecen mayores responsabilidades para el Ministerio Público en materia de reparación integral del daño y protección de las víctimas con perspectiva de género. De acuerdo con Sánchez, estos cambios representan un paso importante para visibilizar problemáticas que históricamente habían permanecido fuera del radar institucional.

“Desde el Congreso, su responsabilidad es clara: transformar esta reflexión en leyes, en políticas públicas y en mecanismos que aseguren que ninguna mujer vuelva a ser invisibilizada o juzgada sin voz”, subrayó.

El posicionamiento de la legisladora también refleja una tendencia creciente en América Latina, donde la articulación entre cultura y política se convierte en una herramienta clave para impulsar cambios estructurales. En este sentido, el teatro y otras expresiones culturales comienzan a ser reconocidas no solo como industrias creativas, sino como plataformas de sensibilización y construcción de ciudadanía.

Sánchez reiteró que el fortalecimiento del sector cultural puede contribuir a abrir espacios de diálogo en torno a problemáticas que requieren atención pública e institucional, consolidando así un ecosistema donde arte, sociedad y gobierno interactúan en la generación de soluciones.

Finalmente, la diputada reafirmó su compromiso de continuar impulsando iniciativas que garanticen la protección de los derechos de las mujeres, así como su participación y representación en todos los niveles de la vida pública. Como cierre, compartió una reflexión que sintetiza la convergencia entre arte y política en la actualidad:

“El arte nos muestra lo que duele; la política tiene que hacerse cargo de cambiarlo y hacer justicia.”