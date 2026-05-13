Weber Shandwick, McCann e IBERO impulsan laboratorio de talento para formar nuevos líderes creativos en México

Ciudad de México — En medio de los cambios acelerados que atraviesan las industrias de la comunicación, el marketing y la creatividad, Weber Shandwick, McCann México y la Universidad Iberoamericana (IBERO) anunciaron una alianza estratégica para desarrollar “Pulse Coolab”, un laboratorio de talento orientado a fortalecer la preparación profesional de estudiantes universitarios en México.

La iniciativa fue presentada en el marco del Día del Maestro y surge como una respuesta a la creciente necesidad de formar perfiles capaces de adaptarse a un entorno donde la transformación digital, la inteligencia cultural y las nuevas dinámicas de consumo están redefiniendo el trabajo de agencias, marcas y consultoras.

De acuerdo con las organizaciones participantes, el programa busca reducir la distancia entre la enseñanza universitaria y las exigencias actuales del mercado laboral, ofreciendo a los estudiantes experiencias prácticas vinculadas directamente con proyectos reales de negocio.

A diferencia de los modelos académicos tradicionales, “Pulse Coolab” funcionará como un espacio de inmersión profesional donde alumnos de la IBERO podrán trabajar de manera cercana con ejecutivos y especialistas activos en la industria. El proyecto contempla el acceso a metodologías utilizadas por agencias globales, incluyendo herramientas de investigación estratégica, análisis de tendencias e inteligencia cultural.

Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar casos reales para construir un portafolio profesional antes de concluir sus estudios universitarios, una experiencia que las compañías consideran clave para acelerar la integración de nuevos talentos al sector.

Para Weber Shandwick y McCann México, el lanzamiento de este laboratorio también representa una vía para comprender con mayor profundidad las nuevas generaciones de consumidores y profesionales, especialmente en un contexto donde las marcas buscan conectar con audiencias cada vez más diversas y digitalizadas.

Amanda Berenstein, CEO de Weber Shandwick en México, destacó el alcance estratégico de la alianza y el papel que las empresas deben asumir en la formación de futuros profesionales.

La industria apuesta por una formación más cercana al entorno laboral

“Nuestra responsabilidad va más allá de liderar el mercado; tenemos el compromiso de forjar su futuro. Con Pulse Coolab, no solo invertimos en la próxima generación de talento, sino que también nos abrimos a ser desafiados e inspirados por ellos. Es un intercambio de doble vía: ellos acceden a la experiencia de una red global, y nosotros obtenemos una perspectiva invaluable y sin filtros de las mentes que definirán la próxima década del consumo y la comunicación. Estamos construyendo un puente para que los jóvenes más brillantes no solo elijan esta carrera, sino que lleguen listos para transformarla”.

La iniciativa también incorpora acompañamiento académico y consultoría especializada durante el desarrollo de los proyectos. Según explicó Joan Frías, Head of Marketing, Comms and Consulting de McCann México, el objetivo es que los estudiantes puedan apropiarse de las metodologías utilizadas actualmente en el sector y fortalecer capacidades analíticas que resulten útiles en su futura inserción laboral.

“Durante este proceso los alumnos contarán con el apoyo de sus profesores en cada paso de esta investigación, así como con la guía de Truth Finder Consulgency, el área de consultoría de McCann México. Nos parece muy importante que ellos se hagan dueños de la metodología y desarrollen pensamiento crítico para la generación de insights, lo cual les será de mucha ayuda cuando salgan al campo laboral”, comparte

Desde el ámbito académico, la Universidad Iberoamericana considera que este tipo de alianzas son necesarias para actualizar los modelos educativos frente a las transformaciones del mercado profesional.

El Dr. Ozziel Nájera Espinosa, académico de tiempo completo de la IBERO y responsable de Casa Estratégica, señaló que la colaboración permitirá fortalecer el vínculo entre teoría y práctica dentro de la formación universitaria.

“Esta alianza fortalece la relación entre teoría, investigación aplicada y práctica profesional. La continuidad permitirá consolidar un modelo donde el alumnado no solo escuche a profesionales, sino que trabaje con problemas reales, reciba retroalimentación especializada y comprenda cómo se traduce el aprendizaje universitario en decisiones y estrategias concretas”.

El lanzamiento de “Pulse Coolab” ocurre en un momento en el que las agencias de comunicación y publicidad enfrentan retos vinculados con la automatización, el uso de datos, la evolución del comportamiento del consumidor y la necesidad de integrar perfiles multidisciplinarios en sus equipos de trabajo.

Con esta colaboración, Weber Shandwick, McCann México y la IBERO buscan establecer un modelo de formación más alineado con las demandas actuales de la industria, al tiempo que promueven una mayor integración entre el sector privado y las instituciones educativas.

Las organizaciones señalaron que el proyecto apunta a fortalecer una industria más competitiva, diversa y preparada para responder a los desafíos futuros del mercado de la comunicación y la creatividad en México.