Bernardo Aguilar gana terreno en encuestas rumbo a 2027 en La Magdalena Contreras

La contienda interna de Morena rumbo a las elecciones de 2027 en la alcaldía La Magdalena Contreras comienza a mostrar movimientos relevantes entre los aspirantes vinculados al proyecto de la Cuarta Transformación. En este escenario, Bernardo Aguilar Calvo ha registrado un crecimiento en distintos sondeos de opinión pública tras anunciar, el pasado 15 de abril, su salida de la administración local.

La separación de Aguilar de la Alcaldía La Magdalena Contreras fue interpretada en círculos políticos como el inicio de una nueva etapa en su trayectoria pública. El exdirector ejecutivo de Gobierno informó que su decisión forma parte de un proyecto orientado a “construir el mejor momento de Contreras”.

El movimiento también ha llamado la atención debido a su cercanía con el grupo político encabezado por Marcelo Ebrard Casaubon, una de las figuras con mayor influencia dentro de Morena y del panorama político nacional.

Encuestas muestran avance de Aguilar

Diversos estudios demoscópicos recientes ubican a Bernardo Aguilar entre los perfiles con mayor crecimiento en intención de voto dentro de Morena para la sucesión en La Magdalena Contreras.

La encuestadora Rubrum reportó que Aguilar alcanzó 22.9% de las preferencias electorales como posible candidato del partido oficialista. Por su parte, Massive Caller lo incorporó por primera vez a sus mediciones y le otorgó un respaldo de 13.5%.

Analistas políticos locales consideran que el avance del exfuncionario responde a una estrategia de proximidad territorial y presencia comunitaria desarrollada durante los últimos meses. Su perfil ha buscado diferenciarse de las estructuras tradicionales de la política local mediante recorridos vecinales y actividades centradas en problemáticas comunitarias.

El crecimiento en los sondeos coincide con un contexto de evaluación ciudadana más exigente hacia las autoridades municipales y alcaldías en distintas zonas de la Ciudad de México.

Morena conserva ventaja política en la demarcación

Las cifras disponibles muestran que Morena mantiene una posición competitiva en La Magdalena Contreras rumbo a los próximos comicios. De acuerdo con las mediciones citadas, el partido conserva 33.1% de la intención de voto en la alcaldía, considerada estratégica para el proyecto político de la Cuarta Transformación.

Especialistas en asuntos electorales señalan que la demarcación mantiene un peso relevante dentro del mapa político capitalino debido a su composición social y a la disputa interna entre distintos grupos de Morena.

En este contexto, las encuestas también reflejan retos para la actual administración encabezada por Fernando Mercado Guaida, quien igualmente ha sido mencionado como posible aspirante a buscar la candidatura del partido.

Massive Caller indicó que 67.7% de las personas consultadas señalaron que no votarían por el actual alcalde en caso de una eventual reelección. Asimismo, el ranking nacional de alcaldes elaborado por la misma firma ubicó al edil en la posición 78 de 129 en aprobación nacional y en el lugar 114 de 129 en percepción de confianza.

A su vez, la encuesta más reciente de Mitofsky para El Economista incluyó al alcalde de La Magdalena Contreras entre los 10 alcaldes con menores niveles de evaluación ciudadana.

Trabajo territorial impulsa posicionamiento

Dentro del entorno político local, colaboradores y simpatizantes de Aguilar sostienen que su crecimiento está vinculado al trabajo comunitario realizado en colonias, barrios y pueblos de la alcaldía.

Durante las últimas semanas, el exfuncionario ha impulsado actividades relacionadas con la defensa de derechos sociales, el fortalecimiento del tejido comunitario, iniciativas de bienestar animal, apoyo al comercio local y recuperación de espacios públicos.

Las métricas también sugieren que una parte importante de la ciudadanía en La Magdalena Contreras muestra interés por perfiles con cercanía territorial, capacidad de gestión y presencia permanente en las comunidades.

En medio del proceso interno que Morena desarrollará hacia 2027, el avance de Bernardo Aguilar en las encuestas comienza a perfilarlo como uno de los actores políticos con mayor crecimiento dentro de la alcaldía, en un escenario donde la competencia interna y la evaluación ciudadana tendrán un peso determinante en la definición de candidaturas.