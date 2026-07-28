La comprensión de las audiencias se consolida como la prioridad del marketing en la era de la inteligencia artificial generativa

La rápida expansión de la inteligencia artificial generativa está transformando la manera en que las personas buscan información, comparan alternativas y toman decisiones de compra. Sin embargo, expertos del sector sostienen que este cambio tecnológico no modifica el principio fundamental del marketing: comprender las necesidades de las audiencias para construir relaciones de confianza y generar valor a largo plazo.

En América Latina, la adopción acelerada de herramientas basadas en inteligencia artificial ha llevado a numerosas empresas y agencias a concentrar parte de sus estrategias en lograr mayor visibilidad dentro de las respuestas generadas por estos sistemas. No obstante, especialistas consideran que centrar todos los esfuerzos en ese objetivo puede desviar la atención de un aspecto esencial para el crecimiento sostenible de las marcas: conocer mejor a las personas.

De acuerdo con Dulce Lozada, directora de Estrategia e Innovación para Latinoamérica en NP Digital, el verdadero desafío para las organizaciones consiste en comprender cómo la inteligencia artificial modifica el recorrido de los consumidores sin perder de vista que las decisiones finales siguen siendo humanas.

“La inteligencia artificial cambió la forma en que las personas descubren información, comparan opciones y toman decisiones. Lo que no cambió fue el objetivo del marketing. Las personas siguen siendo la audiencia”, apunta Lozada.

La especialista explica que el surgimiento de la inteligencia artificial representa un nuevo punto de contacto entre los usuarios y la información disponible, pero no sustituye el papel central que desempeñan los consumidores dentro de cualquier estrategia comercial.

Durante las últimas décadas, el ecosistema digital ha experimentado distintas etapas de evolución. En un primer momento, los sitios web concentraban gran parte de la actividad digital. Posteriormente, los motores de búsqueda marcaron el rumbo de las estrategias de posicionamiento y, más adelante, los algoritmos de las plataformas digitales comenzaron a influir en la distribución del contenido. En la actualidad, la inteligencia artificial generativa introduce una nueva dinámica en ese proceso.

En ese contexto, Lozada considera que las empresas deben comprender cómo interactúan los usuarios con estas nuevas tecnologías para desarrollar contenidos y experiencias que respondan a necesidades reales.

“La inteligencia artificial se ha convertido en un nuevo intermediario entre las personas y la información. Cambió el camino que recorren para descubrir marcas, evaluar alternativas y construir confianza, pero la IA no se convirtió en la audiencia. Las personas siguen siendo quienes tienen necesidades, dudas, expectativas y procesos de decisión. La tecnología simplemente participa de una nueva forma en ese recorrido.»

La ejecutiva añade que este escenario obliga a replantear las estrategias corporativas desde una perspectiva más amplia, donde el conocimiento profundo del cliente continúe siendo la principal ventaja competitiva.

“Muchas organizaciones están concentrando sus esfuerzos en optimizar para la IA, cuando la verdadera ventaja competitiva sigue estando en comprender mejor que nadie a sus audiencias, y cómo usan a la IA y a la tecnología como intermediarios”, expresa la estratega de NP Digital.

Especialistas del sector coinciden en que las preguntas que históricamente han guiado las estrategias de marketing permanecen vigentes. Comprender qué problema busca resolver un cliente, qué información necesita antes de decidir una compra, cuáles son sus principales dudas y qué factores fortalecen la confianza sigue siendo determinante para construir una propuesta de valor sólida.

Bajo esa visión, el desarrollo de contenido deja de enfocarse únicamente en mejorar indicadores de visibilidad para convertirse en un proceso orientado a generar conocimiento útil. Este enfoque integra disciplinas como estrategia, SEO & GEO, contenido, relaciones públicas, redes sociales, análisis de datos y tecnología con el objetivo de ofrecer información coherente, relevante y confiable para las audiencias.

Este tipo de conocimiento también fortalece la capacidad de las plataformas basadas en inteligencia artificial para identificar fuentes relevantes y ofrecer respuestas alineadas con las consultas de los usuarios. En consecuencia, la presencia de una marca dentro de los resultados generados por estas herramientas sería el resultado de una estrategia centrada en las personas y no un objetivo aislado.

Al cierre, Lozada sostiene que la evolución tecnológica continuará modificando los canales mediante los cuales las personas acceden a la información, pero considera que el principio fundamental del marketing permanecerá vigente.

“En NP Digital creemos que el futuro del marketing no pertenece a quienes optimicen mejor una herramienta. Pertenece a quienes comprendan mejor a las personas y conviertan ese entendimiento en conocimiento útil, confiable y relevante. Porque los intermediarios seguirán cambiando, pero las personas seguirán siendo el centro de toda estrategia de crecimiento”, finaliza Dulce Lozada.