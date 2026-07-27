Curtas Festival do Imaxinario abre la convocatoria de Curtas Imaxina para impulsar el desarrollo del cine fantástico

El Curtas Festival do Imaxinario anunció la apertura de la convocatoria para Curtas Imaxina, el primer mercado de proyectos y encuentro profesional dedicado al cine fantástico que organiza el certamen. La iniciativa se celebrará el 24 de octubre de 2026, dentro de la programación de la 54.ª edición del festival, con el propósito de reunir a cineastas, productoras y representantes de la industria audiovisual para promover nuevas oportunidades de desarrollo y colaboración.

La creación de este espacio responde al interés del festival por fortalecer el ecosistema del cine fantástico mediante actividades enfocadas en la presentación de proyectos, el intercambio profesional y la generación de alianzas entre los distintos actores del sector. La jornada estará orientada tanto a profesionales con trayectoria como a nuevos talentos que buscan impulsar propuestas en fase de desarrollo o producción.

Curtas Imaxina ofrecerá un entorno donde los participantes podrán dar a conocer sus iniciativas, analizar su potencial comercial y establecer contactos con empresas y especialistas del ámbito audiovisual. La organización considera que este nuevo formato contribuirá a reforzar la colaboración entre creadores y productores, favoreciendo el crecimiento de proyectos vinculados a la fantasía, la ciencia ficción y el terror.

Inscripciones abiertas para distintos formatos audiovisuales

El periodo de inscripción permanecerá abierto desde el 27 de julio hasta el 20 de septiembre de 2026. La convocatoria está dirigida a personas físicas, como directores y guionistas, así como a personas jurídicas, entre ellas productoras independientes, siempre que los participantes sean mayores de 18 años.

Los interesados podrán presentar proyectos que se encuentren en fase de desarrollo o producción dentro de los géneros de fantasía, ciencia ficción o terror. Además, el mercado aceptará largometrajes, cortometrajes y series, tanto de ficción como de animación y documental, ampliando las posibilidades de participación para diferentes perfiles creativos.

La inscripción será gratuita y deberá realizarse de forma telemática mediante la entrega de un dossier en formato PDF que incluya la información técnica y artística de cada proyecto. Tras finalizar el proceso de recepción de candidaturas, un comité especializado seleccionará un máximo de 15 propuestas. La lista de proyectos elegidos será publicada el 5 de octubre de 2026.

Espacio para presentar proyectos y generar nuevas alianzas

Los proyectos seleccionados dispondrán de diez minutos para presentar sus propuestas ante un panel integrado por profesionales y empresas del sector audiovisual. Estas presentaciones permitirán mostrar tanto el valor creativo como las posibilidades de desarrollo comercial de cada iniciativa.

Posteriormente, los participantes podrán mantener reuniones individuales con representantes de la industria, creando un espacio para analizar posibles acuerdos de producción, coproducción, distribución o financiación. Estas actividades buscan facilitar el contacto directo entre creadores y empresas interesadas en impulsar nuevas producciones del cine fantástico.

La programación también incluirá momentos destinados al intercambio profesional en un ambiente más distendido, con pausas para café y un cóctel. Estos espacios estarán orientados a fortalecer las relaciones entre productores, directores, distribuidores y demás profesionales vinculados al sector audiovisual.

Un premio para respaldar el talento emergente

Como parte de la jornada, un jurado especializado concederá el reconocimiento al Mejor Proyecto Curtas Imaxina, que estará dotado con un premio económico de 666 euros. Además del incentivo financiero, el galardón pretende ofrecer mayor visibilidad al proyecto ganador dentro del ámbito profesional del cine fantástico.

Con la puesta en marcha de Curtas Imaxina, el Curtas Festival do Imaxinario amplía su apuesta por el fortalecimiento de la industria audiovisual y la promoción del talento emergente. La iniciativa busca convertirse en un punto de encuentro para profesionales interesados en desarrollar proyectos innovadores y fomentar nuevas oportunidades de colaboración, contribuyendo al crecimiento del cine fantástico y al fortalecimiento de las conexiones entre creadores, productoras y empresas del sector.