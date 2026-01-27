Junta Directiva del COV recibe respaldo unánime a su gestión 2025 y aprueba presupuesto 2026

Caracas, La Asamblea General del Comité Olímpico Venezolano (COV) aprobó por unanimidad la memoria y cuenta, el balance de resultados y el estado financiero correspondiente al ejercicio 2025, así como el presupuesto proyectado para 2026, en una sesión que también sirvió como el último encuentro formal de la actual junta directiva antes del proceso eleccionario previsto para este martes.

El encuentro, celebrado en el auditorio del COV, congregó a representantes de las federaciones deportivas nacionales y a los principales actores del movimiento olímpico venezolano, en un contexto marcado por el cierre de un período de gestión caracterizado por la reorganización administrativa y financiera del organismo.

Durante su intervención, la presidenta del COV, María Soto, destacó el enfoque aplicado a la asignación de recursos y la transparencia en el manejo presupuestario. “Hemos democratizado el presupuesto, que ha ido directamente a lo que realmente tenemos que hacer. Devolver lo que estaban dando a nuestro movimiento, a nuestra gente. De manera transparente, lo tenemos plasmado en nuestros libros. Lo que entra al movimiento olímpico venezolano es para el movimiento olímpico venezolano”, afirmó.

Desde una perspectiva de gestión institucional, la aprobación unánime de los estados financieros representa un aval político y técnico a la conducción administrativa del período 2021-2025, especialmente en un entorno económico complejo para las organizaciones deportivas del país. Soto subrayó que el trabajo de la junta directiva respondió a una planificación colectiva y a la asignación clara de responsabilidades internas.

“Todos y cada uno aportamos a que creciéramos, a que trabajáramos, a que realmente tuviéramos un plan y progresáramos en él. Cada uno de nuestros miembros tuvo responsabilidades y las cumplieron”, aseguró la presidenta, al hacer balance del cierre de su ciclo al frente del ente rector del olimpismo nacional.

En ese mismo tono, hizo un llamado a la continuidad institucional y al fortalecimiento del trabajo conjunto entre el COV y las federaciones afiliadas. “Nos corresponde seguir fortaleciendo en unión, impulsar la inclusión y hacer un trabajo en equipo. Solo juntos vamos a lograrlo”, advirtió Soto ante los asistentes.

Reconocimiento institucional a Elida Párraga

Uno de los momentos más relevantes de la asamblea fue la aprobación, por aclamación y con la totalidad de los presentes de pie, del nombramiento de Elida Párraga como Miembro Honorario del Comité Olímpico Venezolano, en reconocimiento a sus 50 años de trayectoria en el movimiento olímpico.

Párraga, quien se desempeña como primera vicepresidenta del COV, expresó su agradecimiento en un discurso cargado de emotividad. “Para mí es muy importante. En esta casa puse la primera piedra. Esta es mi casa. Debo felicitar a la junta directiva. Se ve de verdad la unión y la hermandad. Creo que los que somos olímpicos y luego conocemos y entendemos lo que es el olimpismo, nunca nos vamos. Este es mi mundo, esta es mi vida. Muchísimas gracias a todos. Este nombramiento es un regalo de 50 años de trabajo. 50 años en el movimiento olímpico”, celebró.

Con esta designación, Párraga se suma a Flor Isava como las únicas mujeres que ostentan el título de Miembro Honorario dentro de la institución, consolidando un reconocimiento histórico a su aporte al desarrollo del olimpismo venezolano.

Cambios en la directiva y transición electoral

La asamblea también marcó el cierre de funciones de varios miembros de la actual junta directiva. El ministro del Deporte, Franklin Cardillo, quien cesa en su rol como tesorero del COV, se dirigió a los presentes para evaluar el período concluido.

“En este período vivimos momentos bonitos, momentos agradables. Nos permitió conocernos más. Nos dio lo que hoy tenemos: esta familia del deporte olímpico venezolano. Ahora vamos a darle más estabilidad y tranquilidad al movimiento olímpico venezolano. Satisfecho por el deber cumplido”, expresó Cardillo, quien también dedicó palabras a la presidenta del organismo. “Lograste construir un equipo donde muchos creían que no era posible. El mayor de los éxitos a ti y a la nueva junta directiva. A celebrar estos cuatros años de armonía de trabajo, de construcción”.

Por su parte, Luis Seijas, segundo vicepresidente del COV y presidente de la Federación Venezolana de Levantamiento de Pesas, anunció igualmente su salida del cargo. “Agradecer el tiempo que estuvimos aquí, en este transitar. Un aprendizaje sumamente constructivo. Creo que fue de vital importancia. Pudimos ver desde otra perspectiva lo que es verdaderamente el movimiento olímpico”, subrayó.

La jornada cerró con la confirmación de que este martes se llevará a cabo la elección de la nueva junta directiva del Comité Olímpico Venezolano para el período 2026-2030, un proceso que definirá la conducción del ente en los próximos cuatro años y que se produce tras una gestión que recibió respaldo unánime de su máxima instancia deliberativa.