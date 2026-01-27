Vertiv impulsa el mantenimiento predictivo con IA en centros de datos de nueva generación

El avance acelerado de la inteligencia artificial (IA) está transformando la operación de los centros de datos a nivel global. A medida que estas cargas de trabajo se vuelven más intensivas y complejas, los operadores enfrentan mayores desafíos para garantizar la continuidad operativa, la eficiencia energética y la confiabilidad de la infraestructura crítica. En este contexto, comienzan a ganar terreno modelos de mantenimiento que dejan atrás los esquemas tradicionales basados en calendarios fijos y adoptan enfoques apoyados en análisis continuo y tecnologías predictivas.

Bajo este panorama, Vertiv anunció el lanzamiento de Vertiv™ Next Predict, un servicio gestionado impulsado por inteligencia artificial que apunta a redefinir la forma en que se realiza el mantenimiento de los centros de datos. El anuncio fue realizado en México, Ciudad de México, el 26 de enero de 2026, como parte de la estrategia de la compañía para responder a las nuevas exigencias que impone la expansión de la IA en la infraestructura digital.

Vertiv™ Next Predict se incorpora al portafolio integrado de infraestructura de IA de la empresa y está diseñado para ofrecer inteligencia predictiva a través de sistemas de energía, refrigeración y tecnologías de la información. El objetivo es construir una base unificada y resiliente que permita a los centros de datos operar de manera más eficiente en entornos cada vez más exigentes.

Del mantenimiento reactivo a la anticipación basada en datos

Tradicionalmente, el mantenimiento de los centros de datos se ha sustentado en rutinas periódicas definidas por el tiempo de uso de los equipos. Sin embargo, este enfoque puede resultar insuficiente en entornos donde la densidad computacional y la criticidad de las operaciones aumentan de forma constante. Frente a esta realidad, Vertiv propone un cambio de paradigma hacia un modelo proactivo, apoyado en el análisis continuo del comportamiento operativo de los activos.

“A medida que las cargas de trabajo de IA remodelan el panorama de los centros de datos, las instalaciones requieren mayor visibilidad y control sobre la infraestructura crítica para mantener la continuidad operacional y el rendimiento a escala”, señala la compañía en su comunicación. En este sentido, la adopción de análisis avanzados y estrategias de mantenimiento predictivo se presenta como una herramienta clave para sostener niveles consistentes de desempeño en entornos distribuidos.

Ryan Jarvis, vicepresidente de la unidad de negocio de servicios globales de Vertiv, destacó la necesidad de anticiparse a los riesgos operativos. “Los operadores de centros de datos necesitan tecnologías innovadoras para anticiparse a riesgos potenciales, a medida que aumenta la intensidad computacional y evolucionan las infraestructuras”, afirmó.

Detección temprana de anomalías y respuesta priorizada

El nuevo servicio aprovecha algoritmos de detección de anomalías basados en IA para analizar de forma continua las condiciones operativas de los equipos. Este monitoreo permite identificar desviaciones respecto a los comportamientos esperados en etapas tempranas, antes de que se conviertan en fallas críticas.

A partir de estas detecciones, un algoritmo predictivo evalúa el impacto potencial de cada anomalía, determina el nivel de riesgo y ayuda a priorizar las acciones de respuesta. Posteriormente, se realiza un análisis inicial de causa raíz que permite aislar los factores que contribuyen al problema, con el fin de facilitar una resolución más eficiente y dirigida.

“Vertiv Next Predict ayuda a los centros de datos a desbloquear el tiempo de actividad, cambiando el mantenimiento basado en rutinas tradicionales regidas por calendario, a una estrategia proactiva sustentada con datos. Pasamos de suposiciones a decisiones informadas, monitoreando continuamente la condición del equipo y mitigando riesgos antes de impactos potenciales en las operaciones”, agregó Jarvis.

Escalabilidad y preparación para el futuro

Vertiv™ Next Predict fue concebido con un enfoque de versatilidad y crecimiento a largo plazo. Actualmente, el servicio soporta una amplia gama de plataformas de energía y refrigeración de la compañía, incluyendo soluciones de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y componentes de refrigeración líquida, tecnologías cada vez más relevantes en centros de datos orientados a IA.

Además, el diseño del servicio contempla la integración con futuras tecnologías, como parte de una arquitectura de servicio unificada que va de la red al chip. Este enfoque busca ofrecer a los clientes una solución que pueda evolucionar junto con sus necesidades de infraestructura, en un entorno tecnológico en constante transformación.

La iniciativa se apoya también en la red global de Vertiv Services, conformada por técnicos capacitados y respaldados por análisis impulsados por IA, que acumulan décadas de experiencia en el servicio de infraestructura digital crítica. Con ello, la compañía refuerza su apuesta por modelos de operación más inteligentes, orientados a anticipar riesgos y sostener la confiabilidad de los centros de datos en la era de la inteligencia artificial.