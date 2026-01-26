DiDi y la Cámara de Comercio de Costa Rica activan descuentos para facilitar traslados a centros de votación el 1 de febrero

San José.— De cara a la jornada electoral del próximo domingo 1 de febrero, DiDi anunció una alianza con la Cámara de Comercio de Costa Rica para habilitar una serie de descuentos y beneficios especiales orientados a facilitar el traslado de votantes hacia sus centros de votación. La iniciativa busca mejorar la movilidad durante el día de las elecciones y contribuir a un proceso más ordenado, accesible y fluido en distintas regiones del país.

En un contexto donde miles de costarricenses se movilizan simultáneamente para ejercer su derecho al voto, la disponibilidad de transporte puede convertirse en un factor determinante para la participación ciudadana. Con el aumento de la demanda en horarios concentrados, el acceso a opciones de movilidad con incentivos económicos aparece como una medida que, además de aliviar costos para los usuarios, puede ayudar a distribuir mejor los desplazamientos dentro de las ciudades.

La empresa de transporte por aplicación explicó que el plan contempla beneficios diferenciados tanto para pasajeros como para conductores socios, con el objetivo de incentivar el uso de la plataforma durante la jornada y reforzar la disponibilidad de vehículos conectados.

Descuentos para usuarios nuevos y actuales durante el día de las elecciones

De acuerdo con lo informado, los usuarios que descarguen la aplicación por primera vez podrán acceder a descuentos relevantes en sus viajes. La iniciativa permitirá que: “Usuarios nuevos de la app obtengan hasta 50% de descuento en sus viajes durante el día de las elecciones.” Este incentivo apunta a captar nuevos usuarios y, al mismo tiempo, facilitar que más personas puedan trasladarse hacia sus centros de votación con una tarifa reducida.

Para quienes ya utilizan la aplicación, también se habilitará una promoción específica. Según el anuncio, la iniciativa permitirá que: “Usuarios actuales accedan a hasta 30% de descuento utilizando el código VOTACONDIDI.” La medida se presenta como un estímulo directo para que la base activa de usuarios planifique sus traslados el domingo electoral con un beneficio adicional.

En términos operativos, los descuentos se aplicarán bajo condiciones de horario y cobertura territorial. La compañía detalló que “Los beneficios aplican en el GAM, Limón, Liberia y San Carlos, entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. del 1 de febrero, o hasta agotar existencias.” Con ello, el programa se enfoca tanto en el Gran Área Metropolitana como en otras zonas clave, ampliando el alcance más allá del centro urbano principal.

Incentivos para conductores socios y refuerzo de disponibilidad

Además de los descuentos dirigidos a pasajeros, el esquema contempla acciones enfocadas en fortalecer la oferta de transporte durante la jornada. En ese sentido, la iniciativa permitirá que: “Conductores socios cuenten con promociones especiales para conectarse durante la jornada y apoyar los traslados en el país.” Aunque no se detallaron los términos exactos de estas promociones, el objetivo central sería incentivar que más conductores se conecten en momentos de alta demanda, especialmente en franjas horarias cercanas a la apertura y cierre de los centros de votación.

Para plataformas de movilidad, el equilibrio entre oferta y demanda suele ser uno de los principales desafíos en eventos masivos. La activación de incentivos para conductores puede ser clave para reducir tiempos de espera, mantener la continuidad del servicio y evitar cuellos de botella en puntos de alta concentración.

Tecnología y movilidad como apoyo a la participación ciudadana

La alianza entre DiDi y la Cámara de Comercio de Costa Rica se plantea como una acción que combina tecnología, logística urbana y participación ciudadana. En el comunicado, se subraya que “Esta acción conjunta busca reducir barreras de movilidad, facilitar el acceso a los centros de votación y contribuir a una mayor participación en la “fiesta democrática”.” La referencia apunta al componente cívico del proceso, donde la facilidad de desplazamiento puede influir en la asistencia efectiva a las urnas.

En un país donde la movilidad urbana y regional representa un reto constante, especialmente en jornadas con picos de traslado, este tipo de iniciativas también pueden ser leídas desde una óptica empresarial: las plataformas tecnológicas amplían su presencia y relevancia al vincularse con eventos de interés público, mientras que los gremios empresariales promueven condiciones que faciliten la actividad ciudadana y económica.

El comunicado también destaca una visión compartida sobre el papel de las herramientas digitales en procesos de gran escala. Según se indicó, “Tanto DiDi como la Cámara de Comercio destacan que la tecnología puede ser un aliado clave para mejorar la experiencia ciudadana en procesos electorales.” La frase resume el enfoque de la iniciativa, que busca reducir fricciones logísticas y hacer más eficiente la experiencia de los votantes.

Al cierre, el texto deja abierta la posibilidad de ampliar detalles sobre el alcance del programa y su impacto. “Si desean ampliar la información, coordinar una entrevista o profundizar en el impacto de esta iniciativa, quedo a la orden.”