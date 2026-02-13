El Festival Internacional de Cine de Punta del Este consolida su impacto cultural y económico en su 28ª edición

Con una sólida convocatoria de público, amplia cobertura mediática y una agenda que combinó exhibición cinematográfica, reflexión sectorial y articulación institucional, el 28º Festival Internacional de Cine de Punta del Este cerró una nueva edición posicionándose como un actor clave dentro del ecosistema audiovisual regional. El evento se desarrolló entre el sábado 7 y el viernes 13 de febrero en el departamento de Maldonado, Uruguay, y volvió a confirmar su relevancia como plataforma cultural con impacto turístico y productivo.

Organizado por la Intendencia de Maldonado a través del Departamento de Cultura, el festival contó nuevamente con la dirección artística de la licenciada Daniela Cardarello. Las funciones, de acceso libre y gratuito, se distribuyeron entre la Sala Cantegril, el Teatro de Verano Margarita Xirgú y el Complejo GrupoCine de Punta del Este, lo que permitió una alta circulación de espectadores y visitantes durante toda la semana.

La ceremonia de clausura se realizó en una sala Cantegril colmada, donde se anunciaron y celebraron los premios otorgados por los jurados oficiales y por el voto del público. El cierre artístico estuvo a cargo de la proyección de la comedia dramática DJ Ahmet (Macedonia del Norte–República Checa–Serbia–Croacia, 2025), ópera prima del realizador neoyorquino-macedonio Georgi M. Unkovski.

En paralelo, el festival también funcionó como espacio de homenaje y transmisión de experiencia. En la última jornada se llevó a cabo un encuentro con el realizador y productor argentino Héctor Olivera, invitado de honor del evento. La charla, moderada por el cronista Fernando Brenner, tuvo lugar en el Parador 31 de La Mansa, en un formato cercano que reunió a delegaciones, invitados y prensa especializada.

Más allá de la programación cinematográfica, uno de los ejes centrales de esta edición fue la realización de actividades especiales orientadas al análisis del sector audiovisual en un contexto de transformación tecnológica. Estas instancias contaron con la presencia institucional del profesor Andrés Rapetti, director general del Departamento de Cultura, y del profesor Valentín Trujillo, director de Programación Cultural de la Intendencia de Maldonado.

En el Cerro del Toro, en la ciudad de Piriápolis, se desarrolló la mesa titulada “El Cine en épocas de Streaming”, con la participación del director y guionista argentino Hernán Guerschuny, el distribuidor uruguayo Gabriel Massa y Álvaro Caso, presidente de ENEC Cine. El panel abordó los desafíos actuales de la industria, haciendo foco en la inteligencia artificial, los nuevos modelos de distribución y la convivencia entre plataformas digitales y salas tradicionales.

Al día siguiente, el Pueblo Gaucho fue sede de la “Ronda de Festivales Iberoamericanos”, un encuentro estratégico que reunió a 11 representantes de festivales de distintos países. Los participantes presentaron sus eventos, analizaron problemáticas comunes y compartieron perspectivas sobre sostenibilidad, públicos y cooperación regional. El intercambio fue valorado como uno de los espacios más productivos de la edición por su enfoque colaborativo.

La agenda institucional se completó con la realización del “1er. Seminario Internacional de Cine y Turismo del Uruguay: la conversación”, celebrado en el Club Hotel Casapueblo, en Punta Ballena. El seminario funcionó como un ámbito de reflexión sobre la intersección entre producción audiovisual y desarrollo turístico, e incluyó la firma de un convenio entre UTU y Este Audiovisual. Autoridades nacionales, académicos y representantes del sector privado participaron en mesas de debate orientadas a formación, investigación y promoción territorial.

En materia de reconocimientos, el palmarés reflejó la diversidad geográfica y temática de la competencia. En la Competencia Iberoamericana de Ficción, el Premio Mauricio Litman a la Mejor Película fue para 1982 (Perú), mientras que La Lucha (España–Colombia) obtuvo premios a la dirección y fue distinguida por la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay. En documental, Mama (Ecuador) se consolidó como la producción más premiada, al recibir el Premio Lobo Marino y el reconocimiento de la crítica, además del respaldo del público en otras categorías.

Con este balance, el Festival Internacional de Cine de Punta del Este reafirma su rol como motor cultural, plataforma de diálogo regional y herramienta de proyección internacional para la industria audiovisual iberoamericana, con un impacto que trasciende lo artístico y se proyecta sobre el turismo, la economía creativa y la cooperación institucional.