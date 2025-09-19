One Art Space inaugura en Nueva York la muestra colectiva “Alys in Wonderland”

Caracas – La galería One Art Space, ubicada en el reconocido barrio de Tribeca en Nueva York, anunció la realización de la exposición colectiva “Alys in Wonderland”, un evento de una sola noche que tendrá lugar el sábado 20 de septiembre de 2025, de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. La muestra estará curada por Alys Del Valle, representante de AD Exhibitions, y reunirá a un diverso grupo de artistas con propuestas que exploran lo surreal y lo fantástico a través de la pintura y los medios mixtos.

Una propuesta con sello curatorial

El anuncio oficial se presenta bajo el título: “One Art Space Presents: Alys in Wonderland, Curated by Alys Del Valle of AD Exhibitions”. La iniciativa consolida el perfil de Del Valle como una curadora que apuesta por enfoques innovadores, convocando a artistas de diferentes trayectorias para ofrecer al público una experiencia inmersiva.

En palabras de la organización: “One Art Space is excited to present Alys in Wonderland, a one-night group exhibition curated by Alys Del Valle of AD Exhibitions. The show will feature surreal and whimsical paintings and mixed-media works from a diverse lineup of artists.”

Con ello, la galería anticipa una velada donde el arte se convierte en vehículo de imaginación y diálogo cultural.

Más que una exposición, un espacio de comunidad

Los organizadores subrayan que la cita no será únicamente un recorrido artístico, sino una oportunidad para compartir y generar vínculos. En la invitación se destaca: “Guests are invited to enjoy an evening of art, conversation, and community in Tribeca. Many works will be available for purchase, offering collectors and first-time buyers the chance to take home original pieces.”

Este enfoque busca integrar a públicos de distintas procedencias: desde coleccionistas experimentados hasta compradores primerizos interesados en adquirir obras originales. Al mismo tiempo, posiciona a los artistas en un entorno donde pueden conectar directamente con potenciales clientes y aliados estratégicos.

Relevancia en el mercado cultural

La escena artística internacional se ha consolidado como un sector con impacto económico significativo. En ciudades como Nueva York, donde la cultura es un motor clave de actividad comercial, eventos de corta duración —como “Alys in Wonderland”— generan dinámicas inmediatas de negocio y visibilidad.

Para los artistas emergentes, participar en una muestra colectiva de este tipo representa un trampolín hacia un público global. Para los coleccionistas, la cita ofrece acceso temprano a piezas cuyo valor podría aumentar con el tiempo. La exclusividad de una exposición de un solo día también agrega un componente de urgencia que potencia la decisión de compra.

Tribeca: epicentro del arte y los negocios

La elección de Tribeca como sede no es fortuita. El barrio, conocido por su fusión de tradición industrial y modernidad cultural, ha evolucionado en las últimas décadas hacia un espacio donde conviven galerías, estudios y propuestas gastronómicas de alto nivel.

Celebrar la exposición en esta zona no solo aporta prestigio, sino que también asegura un flujo de visitantes que buscan experiencias culturales integrales. La franja horaria —desde el atardecer hasta la noche— está pensada para atraer tanto a locales como a visitantes internacionales que forman parte de la activa agenda cultural de Manhattan.

Implicaciones para el talento venezolano

La participación de Alys Del Valle como curadora añade un matiz relevante para Venezuela. Su papel en una iniciativa de este calibre confirma la presencia de profesionales venezolanos en circuitos de gran competitividad y abre la posibilidad de futuros intercambios entre instituciones extranjeras y la escena artística nacional.

En un contexto donde el país busca diversificar su proyección internacional, casos como este destacan el potencial del talento creativo venezolano en espacios de alto perfil. Al mismo tiempo, refuerzan la importancia de generar puentes culturales que trasciendan fronteras y fortalezcan el sector de las industrias creativas.

Una velada para recordar

La propuesta de One Art Space va más allá de una exhibición tradicional. Con un formato concentrado en pocas horas, apuesta por una experiencia intensa donde el arte, la conversación y la comunidad se encuentran en un mismo espacio. Para los asistentes, será la oportunidad de formar parte de un evento que combina estética, negocio e intercambio cultural.

En definitiva, “Alys in Wonderland” se proyecta como una cita imperdible para quienes siguen de cerca las tendencias del arte contemporáneo y su impacto en los mercados. Con curaduría de Alys Del Valle y un abanico de propuestas que navegan entre lo surreal y lo lúdico, la noche del 20 de septiembre en Tribeca se perfila como un momento clave en la agenda cultural de Nueva York.