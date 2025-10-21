Insigneo refuerza su presencia en América Latina con la adquisición de cuentas de VectorGlobal

MIAMI — Insigneo Financial Group (“Insigneo”), firma estadounidense especializada en gestión internacional de patrimonio, anunció un acuerdo estratégico para adquirir las operaciones de asesoría y gestión de inversiones de VectorGlobal IAG, reconocida institución financiera con fuerte presencia regional. La transacción, que está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias, se espera que se concrete durante el primer trimestre de 2026.

Una operación clave para la expansión regional

La adquisición incluye la transferencia de más de 4.000 millones de dólares en activos de clientes provenientes de Colombia, Chile, México, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos y Canadá. Este movimiento permitirá a Insigneo consolidar su posición como una de las principales plataformas independientes de gestión patrimonial en América Latina.

Asimismo, los asesores de inversión y el personal de apoyo seleccionados de VectorGlobal serán invitados a unirse al equipo de Insigneo, garantizando la continuidad en la atención y fortaleciendo la capacidad operativa de la firma en toda la región.

El acuerdo también contempla una alianza de colaboración por tres años entre Insigneo y la Casa de Bolsa Finamex, enfocada en la referencia y administración de cuentas offshore de clientes. Esta cooperación busca fortalecer la red de servicios internacionales y ampliar el alcance de ambas instituciones dentro del mercado financiero latinoamericano.

Compromiso con el crecimiento y la estrategia de expansión

Para la dirección de Insigneo, esta adquisición representa un paso fundamental dentro de su estrategia de crecimiento.

“This transaction represents an important milestone in the implementation of the Insigneo growth strategy,” afirmó Raúl Henríquez, CEO y presidente de la junta directiva de la firma. “This acquisition will allow us to strengthen and expand our geographical presence, strengthen our team to better serve our customers, reaffirming our firm’s commitment to Latin America,” añadió el ejecutivo.

Por su parte, Edgardo Cantú, miembro del consejo directivo de VectorGlobal, destacó la importancia histórica de la institución adquirida:

“For more than 30 years, VectorGlobal has proudly provided its services to Latin American investors through a culture of excellence, ethics and confidence,” señaló. “We are confident that this transition will further strengthen the opportunities available to our customers and teams, under an institution that shares the same values and long-term vision.”

Ambos líderes coincidieron en que la combinación de experiencia, talento humano y tecnología permitirá ofrecer una experiencia financiera más sólida, personalizada y sostenible a los inversionistas de la región.

Consolidación del liderazgo en la gestión patrimonial

La operación marca un nuevo hito en la trayectoria de crecimiento de Insigneo, que desde 2022 ha ejecutado tres adquisiciones estratégicas de alto impacto. Entre ellas destacan la compra de las operaciones internacionales de Citi en Puerto Rico y Uruguay, pasos que consolidaron la expansión de la empresa en mercados clave del continente.

En un entorno donde muchas instituciones financieras estadounidenses han reducido su presencia regional, Insigneo continúa fortaleciendo su posicionamiento. Su modelo de negocio se caracteriza por un enfoque centrado en el asesoramiento estratégico, un ADN panamericano y multicultural, y una constante inversión en innovación tecnológica.

Tecnología e innovación al servicio del asesor financiero

En línea con su compromiso de modernización, Insigneo presentó recientemente Alia 2.0, una plataforma digital multicustodia desarrollada internamente. Esta herramienta busca optimizar los procesos operativos diarios y mejorar la productividad de los asesores financieros que forman parte de la red global de la firma.

Con la integración de VectorGlobal, Insigneo no solo aumentará el volumen de activos bajo gestión, sino también su red de profesionales especializados en América Latina. Esto le permitirá ampliar su cobertura, diversificar su cartera de clientes y reforzar su posición como líder independiente en la gestión patrimonial regional.

Reafirmando el compromiso con América Latina

La transacción entre Insigneo y VectorGlobal refleja la confianza en el potencial económico de la región y en el papel de Miami como hub financiero de las Américas. Una vez completada la adquisición, Insigneo administrará cerca de 35.000 millones de dólares en activos, consolidando su liderazgo en un mercado en plena transformación y alta competitividad.

La empresa reafirma así su visión a largo plazo de ofrecer servicios financieros de clase mundial, impulsados por asesoramiento personalizado, innovación tecnológica y una sólida cultura de excelencia.