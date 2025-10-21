China Eastern Airlines impulsa el liderazgo de Shanghái como centro global de aviación durante el Foro Internacional del North Bund 2025

SHANGHÁI — Shanghái reafirmó su posición como epicentro de la aviación internacional con la celebración del “Foro Internacional de Aviación del North Bund 2025”, un evento que reunió a las principales autoridades, expertos y representantes empresariales del sector aéreo mundial. El encuentro, inaugurado el 19 de octubre en el Salón Mundial de Shanghái, fue organizado por el Ministerio de Transporte de China y el Gobierno Popular Municipal de Shanghái, con el apoyo de China Eastern Airlines y el Shanghai Airport Group como coorganizadores.

Un foro marcado por la innovación y la cooperación global

Bajo el lema “Innovación como guía, cadena inteligente hacia el futuro: la tecnología impulsa un nuevo panorama global de la aviación”, el foro congregó a cerca de 300 líderes gubernamentales, académicos y ejecutivos del sector aéreo. Los debates se centraron en la transformación tecnológica, la sostenibilidad y las oportunidades de desarrollo que enfrenta la aviación global en un contexto de recuperación postpandemia y digitalización acelerada.

Durante el evento, China Eastern Airlines presentó sus logros en el desarrollo de la red global de pasajeros y carga, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del papel de Shanghái como uno de los principales centros de aviación del mundo.

“Aviación+”: una estrategia para el futuro

En línea con su plan estratégico, la aerolínea continúa expandiendo los escenarios de práctica “Aviación+”. En colaboración con el Centro de Intercambio Cultural y Turístico entre China y el Extranjero y el Grupo Jiushi, lanzó la “Tarjeta China Pass”, una herramienta dirigida a los viajeros internacionales entrantes.

Esta tarjeta ofrece múltiples beneficios, entre ellos descuentos en boletos de avión, acceso a Wi-Fi a bordo y el servicio Airport Express, con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje y fomentar el turismo receptivo.

Según la empresa, la iniciativa se ampliará a múltiples escenarios a nivel nacional, con la meta de construir un ecosistema de consumo entrante valorado en billones, fortaleciendo así el vínculo entre el transporte aéreo, el turismo y la economía digital de China.

Promoción en vuelo: la experiencia del foro a diez mil metros de altura

La influencia del foro también se extendió a los cielos. China Eastern Airlines lanzó vuelos temáticos del foro en cerca de 400 vuelos con destino a Shanghái, llevando la atmósfera del evento a los pasajeros.

En particular, durante el vuelo del 17 de octubre de Milán a Shanghái, la compañía ofreció una experiencia inmersiva en cabina, en la que se transmitió “la vitalidad y el calor de Shanghái durante el vuelo”. Esta acción promocional destacó la capacidad de la aerolínea para combinar hospitalidad, innovación y marketing cultural.

Consolidación de Shanghái como centro de aviación internacional

En los últimos años, China Eastern Airlines ha desempeñado un papel esencial en la consolidación de Shanghái como hub internacional de transporte aéreo. Desde 2024, la compañía ha inaugurado 23 nuevas rutas internacionales de media y larga distancia, conectando 21 países y 36 destinos dentro de la iniciativa “la Franja y la Ruta”.

Se prevé que, con la próxima apertura de la ruta Shanghái–Nueva Zelanda–Argentina, la aerolínea se convierta en la primera compañía de China continental en operar vuelos a los seis continentes, alcanzando el mayor número de destinos internacionales en su historia.

Además, la empresa ha establecido el Centro de Interconexión Aire-Tren del Nodo de Hongqiao y terminales aéreas urbanas en otras localidades, construyendo una red de transporte integrada aire-tierra en el Delta del Yangtsé, lo que facilita el tránsito eficiente entre ciudades clave de la región.

Crecimiento sostenido y liderazgo en conectividad

Los resultados respaldan este progreso. En 2024, China Eastern Airlines gestionó 8,358 millones de pasajeros internacionales en tránsito en el Aeropuerto de Pudong, lo que representó el 80,9% del total del aeropuerto. En el primer semestre de 2025, la cifra alcanzó 4,795 millones de pasajeros, un incremento interanual del 26,8%, consolidando a la aerolínea como un actor clave en el desarrollo del centro internacional de aviación de Shanghái Pudong.

Este crecimiento continuo posiciona a la compañía como una de las aerolíneas más influyentes de Asia, comprometida con la excelencia operativa, la innovación tecnológica y la expansión sostenible de su red global.

Proyección global y compromiso con la cooperación internacional

Con su participación activa en el Foro Internacional del North Bund 2025, China Eastern Airlines refuerza su papel como promotora del intercambio y la cooperación internacional en la aviación.

El evento, que reunió a representantes de más de 30 países, sirvió como plataforma para debatir sobre los desafíos del futuro: desde la digitalización de los servicios hasta la transición hacia una aviación más ecológica y eficiente.

La quinta edición del foro dejó claro que Shanghái no solo busca ser un centro de transporte aéreo, sino también un referente mundial en innovación tecnológica aplicada a la aviación civil.