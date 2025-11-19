Icomera celebra el premio Polhem 2025 otorgado a su director de tecnología, Mats Karlsson

Caracas — Venezuela Business Desk. La industria global del transporte inteligente destacó este miércoles a uno de sus pioneros más influyentes. Icomera, proveedor internacional de soluciones de conectividad para vehículos y trenes, anunció que su director de tecnología, Mats Karlsson, recibió el Polhem Prize 2025, la más alta distinción de Suecia para innovaciones tecnológicas con impacto comercial comprobado.

El galardón, otorgado por la Asociación Sueca de Ingenieros Graduados (Engineers of Sweden) y nombrado en honor al célebre inventor Christopher Polhem, distingue avances que no solo representan un aporte técnico, sino que han demostrado eficacia y competitividad en el mercado. Este año, el jurado resaltó la trayectoria de Karlsson, cuyo trabajo fundacional permitió llevar Internet confiable y de alta capacidad a vehículos en movimiento, un logro que transformó las expectativas de movilidad digital en todo el mundo.

El inventor detrás de una tecnología que revolucionó la experiencia de viaje

Aunque el anuncio es celebrado ampliamente dentro de Icomera, la empresa enfatiza que se trata principalmente de un reconocimiento individual. Karlsson fue el creador original de la tecnología patentada de agregación multinetwork, un sistema que combina múltiples redes móviles para entregar una conexión estable incluso en entornos de alta velocidad.

Este avance permitió que en 2003 se lanzara el primer servicio comercial de Wi-Fi para pasajeros en trenes, un hito que dio inicio a un nuevo segmento industrial y fijó un estándar que hoy se considera esencial en los sistemas de transporte modernos.

En el comunicado oficial, Karlsson expresó su sorpresa y gratitud por la distinción:

“I’m happy, proud and surprised because the thought of a prize has never crossed my mind. I see it as a recognition of many years of hard work. Engineering has always been about solving real-world problems elegantly, then scaling those solutions reliably. From the earliest lab tests to today’s fleet-wide deployments, our goal has been simple: give public transport a connectivity foundation it can trust, so passengers enjoy better journeys and operators gain real-time insight and control.”

Icomera consolida su liderazgo global con nuevas tecnologías y alianzas estratégicas

Actualmente, Icomera —una subsidiaria de Equans— mantiene patentes en más de 30 familias tecnológicas. Sus soluciones se implementan en decenas de miles de vehículos alrededor del mundo, ofreciendo servicios a millones de pasajeros cada día. La compañía integra redes satelitales de órbita terrestre baja (LEO), infraestructura privada en vía y redes celulares de alto rendimiento en una única plataforma orientada al operador, capaz de ofrecer tanto mejoras visibles para pasajeros como capacidades avanzadas para la gestión de flotas.

Entre los avances más recientes, destaca su alianza como revendedor autorizado de Starlink para trenes, lo que permite mejorar aún más la continuidad del servicio en áreas remotas y ofrecer nuevos niveles de disponibilidad.

Reconocimiento empresarial al impacto de la visión tecnológica de Karlsson

La directora ejecutiva de Icomera, Catherine Chardon, subrayó el valor del premio y la influencia de Karlsson en la evolución del sector:

“On behalf of everyone at Icomera, I congratulate Mats on receiving Sweden’s Polhem Prize, his vision for reliable onboard connectivity has shaped our industry. Over the past year we’ve reinforced our position – becoming an authorised reseller of SpaceX’s Starlink for trains to stay at the forefront of improving connectivity and, building on that foundation, enabling the next generation of connected applications such as AI-powered Automatic Passenger Counting solutions.”

Chardon reafirmó además el compromiso de la empresa con la creación de soluciones inteligentes para los operadores:

“Our commitment to helping operators unlock smarter, data-driven services, through connectivity, is clear: we are their trusted partner, turning innovation into dependable, fleet-wide value.”

Un premio que impulsa la movilidad conectada hacia el futuro

El Polhem Prize 2025 no solo celebra la trayectoria de un ingeniero visionario, sino que también destaca la importancia estratégica de la conectividad avanzada en la modernización de la movilidad global. Para América Latina —incluida Venezuela—, donde los sistemas de transporte buscan mejorar eficiencia, seguridad y experiencia del usuario, la tecnología desarrollada por Icomera representa un punto de referencia en la transición hacia flotas más inteligentes y servicios basados en datos.

Con este reconocimiento, Mats Karlsson y Icomera consolidan su papel como actores clave en la definición de cómo se moverán las personas en un mundo cada vez más digitalizado.