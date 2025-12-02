HONOR supera los 10 millones de smartphones en América Latina y proyecta un 2026 marcado por innovación

HONOR cerró 2025 con un resultado histórico en el mercado latinoamericano: más de 10 millones de smartphones comercializados en poco menos de cinco años de presencia en la región. La compañía tecnológica, que celebra su quinto aniversario en América Latina, atribuye este desempeño a una estrategia centrada en el usuario, un portafolio adaptado a las necesidades locales y un crecimiento sostenido en mercados clave.

El anuncio fue realizado en San José, Costa Rica, donde también se confirmaron los primeros lanzamientos para 2026, incluyendo el HONOR Magic8 Lite y la esperada presentación del Robot Phone durante el Mobile World Congress (MWC) 2026.

Crecimiento acelerado impulsado por mercados clave

HONOR informó que durante 2025 superó la marca de 10 millones de unidades comercializadas en más de una docena de países latinoamericanos. El año comenzó con fuerza, alcanzando un millón de unidades vendidas en enero, y para junio ya había sobrepasado los cinco millones, una aceleración notable impulsada por mercados como México, Perú y Colombia.

En su mensaje con motivo del aniversario, Kevin Zhu, CEO de HONOR en América Latina, destacó el desempeño regional y el compromiso de la compañía con sus usuarios. “Hoy celebramos cinco años en América Latina. En poco tiempo, hemos tenido un éxito sobresaliente al establecer un negocio sólido, alcanzar 10 millones de unidades comercializadas en más de una docena de mercados en la región, y empoderar a nuestros usuarios con las tecnologías más avanzadas en cámara, batería y ahora, inteligencia artificial. Este es el poder de la evolución para HONOR. Estoy profundamente agradecido por el compromiso de nuestro equipo y socios. El futuro es ahora. En 2026, aumentaremos nuestras ventas y HONOR pasará de ser un retador a convertirse en líder. ¡Juntos lo lograremos!” expresó.

Estrategia orientada al usuario y portafolio adaptado a LATAM

El crecimiento se ha visto respaldado por la aceptación de dispositivos alineados con las necesidades reales del consumidor latinoamericano. Modelos como el HONOR Magic7 Lite y el HONOR X7c lograron posicionarse como opciones competitivas gracias a su batería de larga duración, resistencia estructural y capacidades avanzadas de inteligencia artificial.

Uno de los casos más destacados es el del Magic7 Lite, que registró un incremento del 72% en ventas frente a su modelo anterior durante el primer mes, convirtiéndose en el segundo smartphone más vendido dentro de su categoría de precio en la región.

HONOR ha reforzado su estrategia de regionalización ofreciendo versiones exclusivas para América Latina, una práctica poco común incluso frente a su mercado de origen. Esta estrategia continuará en 2026 con el lanzamiento del HONOR Magic8 Lite, que incorporará una nueva generación de resistencia al agua y a las caídas. El dispositivo estará disponible a nivel regional durante el primer trimestre del año.

Además del portafolio, la compañía ha fortalecido su relación con los consumidores mediante una red robusta de servicio postventa, centros de atención y alianzas con operadores, retailers, plataformas de comercio digital y tiendas propias. Este enfoque ha permitido a la marca consolidarse como una opción confiable, accesible y cercana para usuarios en toda la región.

Compromiso global con la innovación

En el ámbito internacional, HONOR mantiene su apuesta por la investigación y el desarrollo como motor principal de su competitividad. La empresa destina 11,5% de sus ingresos a actividades de I+D, lo que ha impulsado avances en baterías Silicon-Carbon, tecnologías de confort ocular, mejoras de resistencia y funciones potenciadas por inteligencia artificial.

Con más de 14.000 empleados alrededor del mundo —el 70% dedicados exclusivamente a labores de I+D—, cada dispositivo refleja el trabajo de un ecosistema global de talento especializado.

Mirando hacia 2026: integración, alianzas y nuevas categorías

De cara al próximo año, HONOR proyecta una estrategia basada en la apertura tecnológica y la colaboración. La compañía continuará integrando soluciones desarrolladas junto a socios globales como Qualcomm y BYD, con el objetivo de garantizar innovaciones con impacto directo en el consumidor latinoamericano.

Asimismo, la empresa fortalecerá alianzas con operadores, medios de comunicación, creadores de contenido, plataformas digitales y figuras del ámbito artístico, con el fin de construir un ecosistema conectado que impulse la creatividad y el talento regional.

Uno de los anuncios más anticipados es el Robot Phone, un dispositivo que será revelado oficialmente durante el MWC 2026, marcando el ingreso de la marca en una nueva categoría tecnológica.

Conclusión

Con más de 10 millones de smartphones vendidos en 2025 y ambiciosos planes para 2026, HONOR se posiciona como un competidor de peso en el mercado latinoamericano. Con un enfoque en innovación, regionalización y cercanía con el consumidor, la compañía busca dar el siguiente paso: pasar de retador a líder dentro de la industria móvil en América Latina.