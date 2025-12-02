Gobierno de Macanao inicia segunda fase de señalización vial para fortalecer seguridad y turismo en la península

La Alcaldía del municipio bolivariano Península de Macanao puso en marcha la segunda etapa del plan de señalización vial, una obra orientada a mejorar la infraestructura de movilidad en una de las zonas de mayor atractivo turístico del estado Nueva Esparta. El proyecto, liderado por el alcalde Carlos Sulbarán, contempla la instalación de cinco kilómetros de marcadores de pavimento elevados retroreflectivos, conocidos popularmente como “ojos de gato”, con el objetivo de reforzar la seguridad nocturna y optimizar la experiencia de tránsito para residentes y visitantes.

La fase anunciada este 1 de diciembre de 2025 abarca el tramo que inicia en la entrada de la población Boca del Pozo y se extiende hasta el acceso al sector Punta Arenas. Se trata de un corredor que concentra una alta movilidad de turistas, pescadores y habitantes locales, por lo que su adecuación forma parte de un plan estratégico para consolidar a la Península de Macanao como destino seguro y competitivo en la región.

Coordinación institucional para impulsar infraestructura

Durante su declaración, el alcalde Sulbarán destacó la cooperación entre distintas instancias gubernamentales como un elemento clave para concretar esta nueva fase del proyecto.

«Este avance es resultado del esfuerzo y la coordinación perfecta con el programa 1×10 del Buen Gobierno diseñado por el presidente Nicolás Maduro para atender las necesidades de la población de manera inmediata y eficiente, así como del apoyo invaluable de nuestra madrina, ministra Leticia Gómez», expresó.

De igual manera, reafirmó que la iniciativa está alineada con las directrices regionales en materia de infraestructura y turismo. «La obra se enmarca en las políticas de acompañamiento impulsadas por la gobernadora del estado, Marisel Velázquez, quien ha priorizado la modernización de infraestructuras en aras de impulsar el turismo y la conectividad», agregó.

Según información de la Alcaldía de Macanao, la instalación de los marcadores retroreflectivos forma parte de un conjunto de acciones planificadas para mejorar la movilidad en zonas con altos flujos de tránsito y condiciones variables de visibilidad. Estas adecuaciones buscan reducir riesgos, facilitar el desplazamiento seguro y contribuir al ordenamiento vial del municipio.

Impacto en seguridad vial y desarrollo turístico

Los “ojos de gato” constituyen dispositivos ampliamente utilizados en vías vehiculares para mejorar la visibilidad nocturna y la percepción del trazado en condiciones climáticas adversas. Su implementación en Macanao responde a la necesidad de fortalecer la seguridad en un corredor sinuoso y de baja iluminación en algunos tramos, lo que históricamente ha representado un desafío para conductores y visitantes.

La obra es considerada estratégica para el fortalecimiento del turismo en la zona, especialmente en comunidades como Boca del Pozo, reconocida por su entorno natural, diversidad marina y atractivo para el ecoturismo. Las autoridades locales prevén que la intervención contribuya a posicionar al sector como un destino más seguro y accesible, favoreciendo el flujo turístico y estimulando actividades económicas asociadas a servicios, pesca, recreación y hospedaje.

Proyección regional y articulación comunitaria

La administración municipal ha subrayado que la segunda etapa de señalización forma parte de un esquema integral que incluye la mejora de carreteras, mantenimiento de espacios públicos y alianzas con instituciones comunitarias para elevar la calidad de vida de los habitantes. La coordinación con organismos regionales y nacionales ha permitido acelerar la ejecución de proyectos que impactan directamente la movilidad, la seguridad y el desarrollo económico de la península.

En este contexto, las autoridades aseguran que la intervención no solo beneficia la circulación cotidiana, sino que también incrementa la competitividad turística del territorio, al ofrecer condiciones viales acordes con los estándares necesarios para atender el crecimiento de visitantes. Las mejoras se producen en un momento en que Macanao continúa perfilándose como uno de los polos turísticos emergentes de Nueva Esparta, gracias a su valor ecológico, playas de alto atractivo y potencial de inversión en proyectos de desarrollo sustentable.

Próximas fases del plan de modernización vial

La Alcaldía de Macanao informó que la instalación de los marcadores retroreflectivos representa un paso significativo dentro de las acciones programadas para modernizar la infraestructura vial del municipio. En los próximos meses se prevén nuevas intervenciones complementarias en tramos adicionales, orientadas a consolidar un sistema de tránsito más seguro, ordenado y eficiente.

Con esta segunda etapa, el gobierno municipal reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la península, avanzando en proyectos destinados a garantizar condiciones óptimas de movilidad, impulsar la actividad turística y promover el bienestar de las comunidades locales.