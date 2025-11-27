HONOR activa agresiva campaña de descuentos por Black Friday en Costa Rica

En el inicio de una de las temporadas comerciales más esperadas del año, HONOR anunció una amplia lista de promociones dirigidas al mercado costarricense, con rebajas que abarcan varios de sus smartphones más populares. Las ofertas, válidas en tiendas Kolbi y otros distribuidores tecnológicos del país, buscan captar a los consumidores que desean adelantar sus compras de fin de año y acceder a dispositivos equipados con funciones avanzadas, especialmente en materia de inteligencia artificial.

El anuncio, realizado el 25 de noviembre de 2025 en San José, Costa Rica, confirma que los descuentos oscilan entre ₡50 mil y ₡80 mil en modelos como el HONOR 200 Pro, HONOR X7c, HONOR 400, HONOR 400 Pro y HONOR Magic7 Lite. Con esta iniciativa, la marca reafirma su estrategia de expandir su presencia en el país y facilitar el acceso a tecnología de alto rendimiento dentro de un rango de precios más competitivo.

La empresa también destacó la relevancia de esta temporada para dinamizar el consumo tecnológico. “Black Friday representa una excelente oportunidad para que más personas puedan adquirir tecnología de alta calidad y adelantar sus compras navideñas. En HONOR queremos que los usuarios encuentren en nuestros dispositivos una combinación perfecta de rendimiento, diseño e innovación con IA a precios accesibles”, comentó Paola Banegas, gerente de mercadeo de HONOR Costa Rica.

Promociones exclusivas en alianza con Kolbi

Dentro de las ofertas más destacadas se encuentran las condiciones especiales que Kolbi aplicará para dos de los modelos más buscados por los consumidores. Según lo informado por HONOR, el HONOR X7c tendrá un precio de ₡14,490 por mes bajo un plan postpago k plus. Por su parte, el HONOR 200 Pro estará disponible por ₡20,690 mensuales, igualmente bajo un plan postpago k plus.

El HONOR X7c, uno de los dispositivos más accesibles de la marca, resalta por su batería de larga duración y una pantalla amplia que lo convierte en una alternativa ideal para entretenimiento. Su rendimiento eficiente lo posiciona como una opción atractiva para usuarios que buscan equipos confiables sin comprometer la calidad general de la experiencia.

Descuentos en tiendas de electrodomésticos del país

Más allá de las ofertas en Kolbi, las principales tiendas de electrodomésticos en Costa Rica también incorporarán rebajas significativas en varios modelos de HONOR. La serie HONOR 400 será una de las protagonistas, especialmente por sus capacidades avanzadas de edición fotográfica con Inteligencia Artificial (AI).

Durante la temporada de Black Friday, el HONOR 400 tendrá un precio promocional de ₡239,900, lo que equivale a una rebaja cercana a ₡60 mil. Entretanto, el HONOR 400 Pro se ofrecerá a ₡359,900, con un descuento de ₡40 mil respecto a su precio regular.

Otro modelo que recibirá una rebaja importante es el HONOR Magic7 Lite, orientado a usuarios que priorizan la resistencia y un alto desempeño. Este dispositivo incorpora una estructura de durabilidad superior, una potente batería, una cámara de 108 MP y capacidades IA de última generación. Su precio durante la campaña será de ₡179,900, lo que representa un ahorro aproximado de ₡70 mil.

Disponibilidad y expectativas del mercado

Las promociones estarán disponibles en tiendas de electrodomésticos entre el 26 de noviembre y el 1 de diciembre, mientras que las rebajas en Kolbi aplicarán del 24 al 30 de noviembre de 2025 o hasta agotar existencias. Con estos incentivos, HONOR busca aprovechar el incremento estacional en la demanda de dispositivos móviles y fortalecer su posicionamiento frente a un mercado cada vez más competitivo en la región centroamericana.

La marca también reiteró su visión corporativa, enfocada en impulsar un ecosistema tecnológico abierto, basado en IA y orientado a la interacción fluida entre humanos y dispositivos. Según su presentación institucional, HONOR se define como una empresa líder mundial dentro del ecosistema de dispositivos de inteligencia artificial, con un portafolio que abarca teléfonos, computadoras personales, tabletas y dispositivos portátiles.