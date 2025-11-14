HONOR 400 Smart llega al mercado regional con mayor autonomía y funciones inteligentes

Caracas.— HONOR ha introducido en el mercado regional el nuevo HONOR 400 Smart, un smartphone que busca destacar en el competitivo segmento de gama media al combinar autonomía superior, certificaciones de resistencia y herramientas de inteligencia artificial orientadas a mejorar la experiencia diaria del usuario. Con una batería de 6500 mAh, diseño de doble celda y carga rápida HONOR SuperCharge de 35W, el dispositivo se presenta como una alternativa sólida para quienes requieren rendimiento prolongado a lo largo del día.

La marca describe el modelo con un mensaje directo dirigido a medios: “Te comparto esta información sobre el HONOR 400 Smart, un dispositivo diseñado para acompañar cada momento del día gracias a su batería de 6500 mAh con diseño de doble celda y carga rápida HONOR SuperCharge de 35W.” Esta afirmación resume el enfoque del equipo: eficiencia energética y disponibilidad constante para distintas actividades profesionales y personales.

Autonomía y resistencia como principales diferenciadores

El HONOR 400 Smart incorpora una batería notablemente superior al promedio de su categoría, orientada a usuarios que dependen del dispositivo para comunicación continua, navegación, videollamadas y tareas laborales. La inclusión de la tecnología de carga rápida HONOR SuperCharge de 35W permite recuperar energía en menos tiempo, lo que favorece la movilidad en jornadas prolongadas.

Además de la autonomía, el dispositivo suma atributos de durabilidad. Integra certificación IP65, que ofrece protección contra salpicaduras de agua y polvo, lo que lo convierte en una opción resistente para entornos urbanos o actividades al aire libre. A esto se añade una certificación SGS de 5 estrellas contra caídas, un indicador que evalúa la capacidad del smartphone para soportar impactos accidentales, un criterio cada vez más demandado por consumidores que buscan reducir riesgos de daños costosos.

Estos elementos forman parte de lo que la empresa resume como ventajas clave del equipo: “Este smartphone tiene múltiples ventajas ya que combina autonomía, resistencia e inteligencia: Resistencia IP65 al agua y certificación SGS 5 estrellas contra caídas.”

Funciones inteligentes con un botón dedicado

El HONOR 400 Smart incorpora un botón de inteligencia artificial que permite realizar traducciones, búsquedas rápidas y edición de imágenes mediante herramientas de IA integradas. Este acceso directo simplifica tareas que tradicionalmente requieren múltiples pasos, ofreciendo una experiencia más fluida y alineada con las tendencias actuales de la industria móvil, que apuesta por automatizar procesos y reducir fricciones en el uso diario.

La compañía lo destaca con claridad al señalar: “Botón AI para traducción, búsqueda y edición de imágenes.” Esta función refuerza la visión del dispositivo como una herramienta versátil para estudiantes, profesionales y usuarios que buscan maximizar su productividad.

Rendimiento optimizado con Snapdragon y RAM Turbo

En el apartado de procesamiento, el smartphone está equipado con un Snapdragon 6s Gen 3, un chipset orientado a equilibrar rendimiento y eficiencia. HONOR complementa este componente con su tecnología RAM Turbo, que amplía la capacidad de memoria virtual para mejorar la multitarea y reducir las interrupciones cuando se utilizan varias aplicaciones de forma simultánea.

La marca lo resume en su comunicación al afirmar: “Potencia garantizada con Snapdragon 6s Gen 3 y RAM Turbo para multitarea fluida.” Este enfoque apunta a un usuario que demanda estabilidad y desempeño constante para aplicaciones comunes, herramientas laborales y consumo multimedia.

Disponibilidad en la región

HONOR confirmó que el dispositivo ya se encuentra disponible en Tiendas Liberty y M Express con un precio de entrada de ₡139.900, lo que lo posiciona como una oferta competitiva en un mercado donde los consumidores combinan la preocupación por el costo con la necesidad de equipos más potentes y duraderos.

La comunicación original dirigida a periodistas concluye con un mensaje directo de apoyo editorial: “Te dejo la información, espero te sea útil para una nota. Como siempre quedo a la orden, saludos.”

Un producto que refuerza la estrategia regional de HONOR

Con su enfoque en autonomía, resistencia y funciones inteligentes, el HONOR 400 Smart se posiciona como una opción atractiva para consumidores de América Latina que buscan un dispositivo equilibrado en precio y prestaciones. Su llegada responde a una estrategia de la marca por fortalecer la oferta de gama media, un segmento que continúa creciendo en la región impulsado por la necesidad de mayor rendimiento a precios accesibles.

El HONOR 400 Smart apunta a consolidarse como un aliado para usuarios que buscan larga duración de batería, herramientas útiles de IA y un nivel de resistencia adecuado para el día a día en entornos urbanos y de alto movimiento.