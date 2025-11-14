FloQast firma acuerdo de patrocinio con la joven promesa del golf profesional Blades Brown

FloQast anunció el 13 de noviembre de 2025 un acuerdo de patrocinio con el golfista profesional Blades Brown, consolidando una alianza que busca fortalecer la presencia global de la plataforma de transformación contable en mercados clave. El anuncio, emitido desde Los Ángeles a través de GlobeNewswire, subraya el interés de la compañía en posicionarse junto a figuras deportivas que encarnan precisión, disciplina y alto rendimiento.

Como parte del acuerdo, Brown lucirá el logotipo de FloQast en su indumentaria durante sus actividades y competencias relacionadas con el golf, ampliando la visibilidad de la marca dentro de un deporte históricamente asociado con profesionalismo y excelencia técnica.

La trayectoria de un fenómeno juvenil que rompe récords

A pesar de su corta edad, Blades Brown ha construido una carrera sorprendente. Se convirtió en profesional el 17 de diciembre de 2024, con apenas 17 años, tras un período amateur colmado de marcas históricas.

A los 16, hizo historia en el U.S. Amateur 2023 al registrar una ronda de 64 golpes, estableciendo un nuevo récord de campo y convirtiéndose en el medallista más joven en más de un siglo del torneo, superando una marca que había permanecido intacta desde la época del legendario Bobby Jones.

Su debut en el PGA Tour se produjo como amateur durante el ONEflight Myrtle Beach Classic 2024, donde finalizó empatado en el puesto 26 gracias a una invitación de patrocinante. Un año más tarde, en su debut profesional en el American Express 2025, volvió a destacarse con una ronda de 64 golpes, la más baja conseguida por un jugador menor de 18 años en las últimas cuatro décadas del circuito.

Estos hitos han colocado a Brown entre los nombres más observados del golf emergente, convirtiéndolo en un aliado atractivo para empresas que buscan asociarse con talento en ascenso.

FloQast destaca afinidad de valores con el joven deportista

En el comunicado oficial, FloQast resaltó que la disciplina y capacidad competitiva de Brown se alinean con la visión de excelencia e innovación que impulsa la empresa.

El cofundador y director ejecutivo de la compañía, Mike Whitmire, CPA* (Inactive), FCA, expresó:

“We are thrilled to partner with Blades Brown as he embarks on what promises to be an exceptional professional golf career,” afirmó.

“Blades’ dedication, precision, and record-breaking performance at such a young age aligns perfectly with FloQast’s core values of innovation and excellence. His journey from a history-making amateur to a professional golfer is incredibly inspiring, and we are excited to support him as he takes the golf world by storm and continues to make history.”

Sus declaraciones refuerzan el mensaje estratégico: asociar la marca con un atleta cuyo rendimiento refleja la filosofía de la empresa de ayudar a los profesionales a optimizar procesos, mejorar resultados y operar con mayor eficiencia.

Brown celebra una alianza que impulsa su trayectoria profesional

Por su parte, Blades Brown manifestó su satisfacción por contar con el respaldo de una marca que, según indicó, comparte principios fundamentales con su propia ética deportiva.

“I am honored to partner with FloQast as I continue my professional journey,” expresó el golfista.

“FloQast’s commitment to teamwork and performance really resonates with me, and I’m honored to represent a company that helps professionals perform at their best every day. I look forward to representing FloQast on and off the course.”

Relevancia para el mercado empresarial venezolano y latinoamericano

En un contexto donde las empresas tecnológicas financieras buscan mayor exposición en mercados emergentes, esta alianza ofrece un punto de visibilidad adicional para FloQast en la región. La compañía ha mostrado un interés creciente en expandir su presencia en América Latina, y acuerdos de este tipo ayudan a reforzar su posicionamiento entre organizaciones que buscan optimizar sus operaciones contables.

La asociación con Brown refleja una tendencia más amplia: compañías tecnológicas que invierten en figuras deportivas jóvenes con amplio potencial mediático, como una estrategia para conectar con audiencias globales y fortalecer su identidad corporativa.

Una alianza con proyección a largo plazo

Con este acuerdo, FloQast apuesta por un atleta en pleno ascenso, mientras Brown incorpora a su carrera profesional el respaldo de una plataforma reconocida por su innovación en el campo de la contabilidad corporativa. La colaboración apunta a consolidarse como una relación de mutuo crecimiento, en un momento clave tanto para la empresa como para el joven golfista.