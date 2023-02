Hogwarts Legacy y Harry Potter prohibidos en GDQ ‘hasta futuras revisiones’ – Multiplayer.it

Extensión GDQuna organización que aloja transmisiones de speedrunning para recaudar dinero para donar a organizaciones benéficas como la Fundación para la Prevención del Cáncer y Médicos sin Fronteras, lo ha revelado en sus canales. No será posible mostrar juegos relacionados con Harry Potter, incluido Hogwarts Legacy.. Se determinó que la decisión estaba sujeta a «futuras revisiones». GDQ significa Games Done Quick y organiza el evento Awesome Games Done Quick.

Juegos añadidos aLista de no aceptaciones de GDQ Si contiene «contenido, imágenes o un recurso que consideramos inadecuado para la transmisión en vivo». Si bien la lista no es «exhaustiva» según GDQ, sí incluye juegos como el God of War original de 2005, toda la serie Five Nights at Freddy’s y cualquier juego clasificado como «Solo para adultos» o prohibido en Twitch. Los juegos Hogwarts Legacy y Harry Potter son una de las nuevas incorporaciones. Anteriormente, los juegos de Harry Potter se presentaban en los eventos de GDQ.

No tenemos comunicado oficial. De GDQ sobre por qué los juegos de Hogwarts Legacy y Harry Potter están en esta lista, pero es fácil pensar que están relacionados con JK Rowling: ya hemos hablado sobre este tema.

Uno de los últimos eventos de GDQ, es decir Fantásticos juegos hechos rápido en enero de 2023, permitió recaudar 2,5 millones de euros. Las transmisiones han incluido juegos como Dark Souls 2, Half-Life Alyx y Fallout 3 (y muchos más, por supuesto). El próximo evento tendrá lugar el 26 de febrero de 2023.