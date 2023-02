Ausilio Lukaku advierte: «Sabe que debe, y ahora solo los cobros actuales» | primera página

director interdeportivo piero ausilio Respondió algunas preguntas al margen del evento “Unidos por Ucrania” organizado en el Hotel Gallia de Milán: “Para eventos de este tipo, existe un deseo de participar y hacer una contribución, que también está presente en sí mismo. Estar aquí para ver cuánto bien se está haciendo por un país que atraviesa dificultades como Ucrania nos hace sentir un poco mejor, aunque hacerlo sea solo una pequeña cosa».

Lukaku – «¿Cómo le has visto? Bien. Cada vez va mejor entrenando tras entreno, partido tras partido, solo quiere demostrar todo lo que tiene para dar. Sabe muy bien que debe, no tanto porque no lo tenía sino cuanto por una lesion que lo dejo fuera, que sinceramente fue pesado.En cuanto a sus ganas, su determinacion, lo que veo estos dias me deja tranquilo porque estoy seguro que por fin participara en la temporada, sobre todo la temporada mas importante, en pie de igualdad lo que nos da satisfacción».

el rescate – “Tiene que hacer lo que ha estado haciendo durante unos meses. Se está preparando bien, solo está concentrado en el campo, no estamos discutiendo con él o sus agentes lo que podría ser una carta en el futuro. Él sabe que estamos aquí para tratar de hacer lo mejor que podamos, si hay potencial para que esta relación avance, y estamos trabajando para lograrlo, lo veremos más adelante. Para él y muchas otras situaciones, este no es el momento de hablar del futuro, solo hay un presente que se llama Oporto, luego está el Bolonia, luego también está la Copa de Italia… Hay muchas cosas, muchos goles y Lukaku. debe ser el héroe en el logro de estos objetivos”.

Inzaghi – Lo juzgo con una sonrisa y una exageración, me cuesta entender las razones. Algunas las entiendo porque a veces también son las cosas que quieres transmitir, aunque sea a propósito.. Aparte de un primer mes de septiembre en el que quizás no hayamos sido quienes deseábamos ser, el Inter ha alcanzado el nivel correcto. Llevamos unos meses jugando con cierta continuidad y ya hemos ganado algo, a diferencia de otros, durante la temporada. Lo estamos haciendo muy bien, tenemos la Champions League y la Copa de Italia por jugar. Es cierto que somos segundos en la Serie A, pero hay un equipo que está haciendo cosas muy importantes y aprovecho para felicitar al Napoli. Todos los campeonatos de Europa están en juego, solo hay un equipo que domina a su equipo, lo merece en el campo y hace cosas excepcionales. Sonrío porque solo perdió un partido y lo hizo contra nosotros, un equipo tan fuerte».

Thuram – «Podemos decir que se trata de Gladbach, no estoy hablando del mercado de transferencias en este momento. Estamos enfocados en los goles de campo y ahora definitivamente no es el momento de hablar de ellos».

en Europa – “No es solo una cuestión de suerte, también es cierto que cuando ganas un trofeo tan importante la suerte debe estar de tu lado, pero solo tratamos de equiparnos bien con nuestras armas, ese es el trabajo, nuestros jugadores y nuestro entrenador. Estas son las cosas de las que dependemos, así que si llega la suerte, ciertamente no la traeremos de vuelta”.

campeones-«Estamos bien informados y altamente motivados. Después de septiembre, el Inter hizo un viaje perfecto en todas las competiciones. Y si hay un equipo que ha anotado 62 puntos y es difícil juzgar el trabajo de los demás, entiendo que es por la excepcionalidad del Napoli. Estamos totalmente de acuerdo con la temporada que se hizo bien y positivamente y definitivamente queremos mejorarla, sí».