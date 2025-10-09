Halfords adopta la plataforma FloQast para fortalecer sus controles internos y prepararse para la Provisión 29

En una movida estratégica orientada a la modernización de su gestión de riesgos y cumplimiento, Halfords, el principal minorista del Reino Unido en productos y servicios de automovilismo, ciclismo y ocio, ha elegido la plataforma FloQast para centralizar y optimizar sus procesos de control interno. La decisión refleja el enfoque proactivo de la empresa ante la inminente entrada en vigor de la Provisión 29, prevista para el 1 de enero de 2026, que ampliará el alcance regulatorio más allá de los aspectos financieros para incluir también los riesgos operativos y de reporte.

Un enfoque proactivo hacia el cumplimiento y la eficiencia

De acuerdo con el anuncio oficial de FloQast, la plataforma de transformación contable creada “por contadores para contadores”, Halfords implementará su tecnología para reforzar la transparencia, la colaboración y la eficiencia en toda la organización. Con esta iniciativa, la compañía busca prepararse de manera integral para los nuevos requerimientos de cumplimiento y, al mismo tiempo, liberar a sus equipos financieros para que se enfoquen en labores más estratégicas.

La integración de FloQast permitirá a Halfords gestionar sus riesgos y controles materiales en un entorno centralizado, capturar aprobaciones y evidencias de manera automatizada, y obtener una visibilidad completa mediante tableros en tiempo real. Los flujos de trabajo simplificados facilitarán la trazabilidad de los procesos, mientras que la recolección automática de evidencias reducirá las tareas manuales del equipo de Controles Internos, generando más tiempo para actividades de valor agregado como la mejora continua de procesos, la gestión estratégica del riesgo y la provisión de información analítica al negocio.

La tecnología al servicio del control interno

La adopción de soluciones avanzadas de control y cumplimiento es parte de una tendencia más amplia entre las empresas del Reino Unido, que buscan optimizar sus operaciones antes de que entren en vigor las nuevas regulaciones. En este contexto, John Phillips, Gerente General de EMEA en FloQast, expresó:

“We’re proud to welcome Halfords as a FloQast customer and support them in preparing for Provision 29. Across the UK, organisations are recognising the importance of streamlining internal controls, not only to meet new regulations but also to free up their people for more rewarding work. Halfords’ decision reflects a forward-thinking approach, and we’re excited to help them make the most of this opportunity.”

El módulo Compliance Management de FloQast ofrece un proceso centralizado y bien documentado de gestión de riesgos y controles, con flexibilidad para integrarse a los sistemas existentes. Gracias a esta implementación, Halfords se beneficiará de una menor carga administrativa, mayor visibilidad y una capacidad de escalamiento que acompañará el crecimiento de sus necesidades de cumplimiento a futuro.

Compromiso corporativo con la mejora continua

Desde Halfords, el proyecto ha sido respaldado por el comité de auditoría y el consejo directivo como una prioridad estratégica. Ffion Brandon-Phillips, Senior Group Controls Manager de Halfords, destacó el compromiso de la organización con el fortalecimiento del entorno de control:

“Our audit committee and board at Halfords are laser-focused on strengthening our controls environment, and we see a significant opportunity with FloQast to achieve that,” dijo Brandon-Phillips. “This creates a single source of truth that builds on our controls environment, bringing all material controls into one place. The clear and straightforward workflow will empower our teams, including senior leadership, to take ownership and complete their activities, whether that’s signing off a control with a click or uploading supporting evidence with a simple drag and drop. By modernising how we work, we’re confident that Halfords can continue to move forward with even greater speed and confidence.”

Estas declaraciones reflejan un compromiso corporativo firme con la modernización y la transparencia, fomentando una cultura de responsabilidad compartida en la que tanto los líderes como los equipos operativos participan activamente en la gestión y verificación de los controles.

Hacia una nueva era de cumplimiento empresarial

La colaboración entre Halfords y FloQast representa un paso decisivo hacia una nueva etapa de madurez en la gestión de cumplimiento y riesgos empresariales. Más allá de satisfacer las demandas regulatorias de la Provisión 29, la compañía británica busca consolidar una estructura operativa más ágil, automatizada y centrada en la mejora continua.

Con esta implementación, Halfords se posiciona como una de las empresas pioneras en el Reino Unido en adoptar un enfoque integral de cumplimiento corporativo, apoyado en la tecnología y la innovación. La alianza con FloQast no solo refuerza su entorno de control interno, sino que también sienta las bases para un futuro más eficiente, transparente y preparado para los desafíos regulatorios venideros.