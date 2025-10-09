Evident lanza la sexta edición del concurso mundial “Image of the Year”

WALTHAM, Massachusetts — La compañía Evident anunció la apertura oficial de su sexta edición del concurso internacional Image of the Year (Imagen del Año), una competencia que celebra la excelencia en la captura de imágenes científicas. El certamen permanecerá abierto hasta el 30 de enero de 2026 y busca reconocer las mejores representaciones del mundo microscópico, combinando arte, ciencia y precisión técnica.

Un certamen que une arte y ciencia

El concurso Image of the Year se ha consolidado como un evento de referencia global en el ámbito de la microscopía. Cada año, la iniciativa de Evident gana mayor reconocimiento internacional al destacar las imágenes más impactantes y estéticamente notables de la ciencia.

Los ganadores de ediciones anteriores han sido presentados en importantes medios de comunicación y publicaciones científicas especializadas, consolidando la reputación del certamen como un espacio donde confluyen la creatividad y la innovación tecnológica.

Evident invita a científicos, investigadores, artistas visuales y entusiastas de la microscopía a participar y “iluminar lo invisible”, compartiendo sus descubrimientos más impresionantes obtenidos bajo el microscopio.

Los participantes podrán enviar hasta tres imágenes, junto con una descripción del equipo utilizado, a través del portal oficial evidentscientific.com/en/landing/ioty-six-annual. Los ganadores serán anunciados en la primavera de 2026, tras la evaluación del jurado internacional.

Detalles del concurso y premios

El certamen otorgará premios globales y regionales a las imágenes científicas que obtengan las calificaciones más altas.

El premio global será un microscopio estereoscópico Evident SZX7 con cámara digital DP23 o un conjunto de objetivos UPLXAPO de Evident, a elección del ganador.

Además, se entregarán tres premios regionales —para Asia, Europa y las Américas— consistentes en un microscopio vertical Evident CX23 o un microscopio estereoscópico SZ61.

Como novedad, se incluirá una categoría especial dedicada a imágenes de ciencia de materiales e ingeniería, cuyo ganador recibirá también un microscopio SZ61.

Con esta estructura, Evident busca fomentar la participación global y reconocer tanto la destreza científica como el sentido artístico detrás de cada imagen presentada.

Un jurado internacional de prestigio

El jurado del concurso estará integrado por expertos internacionales en ciencia e imagen, quienes aportan una amplia trayectoria en sus respectivas disciplinas.

Regresan este año Geoff Williams, gerente de la Leduc Bioimaging Facility de la Universidad Brown; Harini Sreenivasappa, gerente del Cell Imaging Center en la Universidad Drexel; y Wen-Tai Chiu, profesor del Departamento de Ingeniería Biomédica de la National Cheng Kung University.

Se suman como nuevos miembros Eliska Macickova, especialista en microscopía de luz en la Universidad de Zúrich; Ben Dubin-Thaler, fundador y director ejecutivo de BioBus; y Jung Weon Lee, profesor del Departamento de Farmacia en la Seoul National University.

Todas las participaciones serán evaluadas según criterios de mérito artístico, impacto científico y dominio técnico del microscopio, con el fin de resaltar tanto la belleza visual como el valor científico de las imágenes seleccionadas.

Ejemplos de obras destacadas de ediciones anteriores

El concurso de Evident se distingue por la diversidad y la calidad de las imágenes presentadas. Entre las obras más reconocidas figuran:

Corte transversal de una flor de áster “Cosmic Orange” con granos de polen madurando dentro de las anteras , capturada por Igor Siwanowicz (Estados Unidos, 2024) .

Sistema nervioso de una estrella de mar juvenil (Patiria miniata) de aproximadamente 1 cm de ancho , fotografiada por Laurent Formery (Estados Unidos, 2022) .

Flor de Arabidopsis thaliana con tubos polínicos creciendo a través del pistilo, capturada por Jan Martinek (República Checa, 2021).

Estas imágenes han sido reconocidas no solo por su calidad técnica, sino también por su capacidad para mostrar la belleza del mundo microscópico y su importancia en el avance del conocimiento científico.

Un homenaje a la belleza de la ciencia

Con el lanzamiento de su sexta edición, Evident reafirma su compromiso con la comunidad científica y artística global. El concurso Image of the Year busca destacar la intersección entre arte y ciencia, demostrando que la investigación también puede inspirar asombro y emoción estética.

La empresa invita a los profesionales de la microscopía y a los amantes de la ciencia a formar parte de esta edición, que promete descubrir nuevas perspectivas visuales y rendir homenaje a la creatividad que impulsa la innovación científica.