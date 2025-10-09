El artista venezolano Michel El Asmar gana prestigioso certamen internacional y será homenajeado en Hollywood

Caracas / Sanford, Florida. – El artista venezolano Michel El Asmar, originario de Caracas, Venezuela, ha sido oficialmente anunciado como uno de los ganadores del prestigioso certamen internacional “The Illustrators of the Future”, una de las competencias más reconocidas del mundo en el ámbito de la ilustración y la narrativa visual.

Como parte del premio, Michel será invitado a Hollywood el próximo 16 de abril de 2026, donde participará en una ceremonia de premiación, además de un taller magistral de una semana junto a algunos de los nombres más destacados de la industria artística y editorial internacional.

Su ilustración será publicada en el libro “L. Ron Hubbard Presents Writers of the Future Volume 42”, una antología que ha ocupado en repetidas ocasiones las listas de más vendidos en los últimos años. Actualmente, el artista reside en Sanford, Florida.

“Mr. Michel El Asmar, originally from Caracas, Venezuela. He is officially announced as a winner in our international contest, The Illustrators of the Future and, as a winner, we’ll be flying him to Hollywood for an awards event (April 16, 2026), a week-long, master-class workshop with some of the top names in the industry (Some of our illustrator contest judges conduct the workshop), and his illustration will be published in L. Ron Hubbard Presents Writers of the Future Volume 42 which has been on bestseller lists numerous times in recent years. Currently, Michel lives in Sanford, Florida.”

Un orgullo venezolano con proyección internacional

El reconocimiento a Michel El Asmar resalta el talento venezolano en el ámbito de las artes visuales y reafirma el papel del país como cuna de creadores con proyección global. Su triunfo no solo celebra su destreza técnica en la ilustración, sino también su compromiso con el arte narrativo que fusiona creatividad, disciplina y sensibilidad cultural.

El premio incluye un taller intensivo de formación en el que participarán algunos de los jueces del concurso, figuras reconocidas del mundo de la ilustración, la animación y la narrativa gráfica. Este espacio busca potenciar el crecimiento profesional de los ganadores mediante el intercambio de experiencias y la exploración de las tendencias más actuales del sector.

El evento en Hollywood es considerado uno de los encuentros más importantes para nuevos talentos del arte fantástico y de ciencia ficción, ofreciendo una vitrina sin precedentes para proyectar carreras a nivel internacional.

Más de cuatro décadas impulsando el arte y la imaginación

“The contest is in its 42nd year and it’s the most prestigious, longest running competition of its kind! Mr. Hubbard created and endowed the Writers of the Future contest in 1983 and due to its success, the Illustrators of the Future contest was initiated in 1988.”

El certamen Illustrators of the Future, que en 2026 celebrará su 42ª edición, es considerado el concurso de ilustración más prestigioso y de mayor duración de su tipo en el mundo. Su origen se remonta a 1988, cuando fue creado como la versión visual del galardonado programa Writers of the Future, fundado en 1983 por el escritor y filántropo L. Ron Hubbard.

Desde entonces, ambos concursos han servido como plataforma de lanzamiento para cientos de artistas y escritores emergentes, brindándoles la oportunidad de publicar su trabajo y acceder a formación profesional de primer nivel.

A lo largo de sus más de cuatro décadas de historia, Writers & Illustrators of the Future se ha consolidado como un referente de creatividad, innovación y fomento de nuevos talentos en la literatura y el arte contemporáneo.

Un logro que inspira a la comunidad artística venezolana

La participación y victoria de Michel El Asmar simboliza el empuje creativo de una nueva generación de artistas venezolanos que buscan trascender fronteras. Su selección como ganador en una competencia internacional de alto prestigio demuestra la calidad artística y la pasión que caracteriza a los creadores del país.

El próximo evento en Hollywood reunirá a ilustradores, escritores, editores y líderes de la industria del entretenimiento, generando un espacio de colaboración y reconocimiento para las voces emergentes del arte mundial.

El Asmar, quien continúa desarrollando su carrera desde Florida, representa hoy un ejemplo del talento venezolano que sigue abriéndose camino en escenarios internacionales, combinando técnica, imaginación y orgullo nacional.

Una ventana al futuro del arte

La publicación de su obra en “L. Ron Hubbard Presents Writers of the Future Volume 42” marcará un hito en su trayectoria profesional y ofrecerá visibilidad global a su trabajo. Esta antología, que cada año presenta las creaciones de nuevos talentos, es reconocida por su impacto cultural y por impulsar carreras artísticas de relevancia mundial.

El logro de Michel El Asmar es un recordatorio de que el arte, cuando se combina con perseverancia y visión, puede trascender fronteras y conectar culturas. Su historia es, sin duda, una inspiración para los artistas venezolanos que sueñan con compartir su talento con el mundo.