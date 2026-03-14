World of Warships y Sabaton presentan “Yamato” en una nueva colaboración entre la industria del videojuego y el heavy metal

NICOSIA, Chipre — El desarrollador y editor de videojuegos Wargaming anunció una nueva colaboración con la banda sueca de heavy metal Sabaton para su título multijugador naval World of Warships. La alianza se materializa con el lanzamiento del sencillo Yamato y una serie de contenidos especiales dentro del juego, disponibles a partir de la actualización 15.2.

El anuncio refuerza la estrategia de Wargaming de combinar entretenimiento musical con experiencias interactivas en sus videojuegos. Como parte de la colaboración, los jugadores podrán acceder a una colección temática titulada “The Legend of Sabaton”, disponible en el juego desde el 13 de marzo hasta el 16 de abril. El contenido incluye un comandante inspirado en la banda, camuflajes exclusivos y contenedores temáticos que celebran la trayectoria del grupo sueco.

La iniciativa busca atraer tanto a la comunidad del juego como a los seguidores de la banda, integrando música y narrativa histórica dentro de la experiencia naval del título.

“Yamato”, el nuevo sencillo inspirado en un legendario acorazado

El lanzamiento de “Yamato” marca la segunda colaboración entre Sabaton y World of Warships. La canción está inspirada en el histórico acorazado japonés del mismo nombre y continúa la línea temática iniciada con el sencillo “Bismarck”, publicado en 2019.

El nuevo tema lleva a los seguidores a un recorrido musical que mezcla historia y potencia sonora, elementos característicos del estilo de la banda. Como parte de la promoción, el grupo también publicó un videoclip oficial en YouTube que acompaña la música con imágenes intensas, reforzando la narrativa visual y épica de la canción.

Este enfoque refleja una tendencia creciente en la industria del entretenimiento digital: la convergencia entre música, videojuegos y contenidos multimedia para ampliar el alcance de las audiencias.

Joakim Brodén se convierte en comandante jugable

Una de las novedades principales dentro del juego es la incorporación del vocalista de Sabaton, Joakim Brodén, como comandante jugable. El personaje incluye líneas de voz grabadas por el propio cantante y por el bajista de la banda, Pär Sundström.

Cuando Brodén lidera una batalla dentro del juego, los efectos de sonido tradicionales se sustituyen por las canciones “Yamato” o “Bismarck”, transformando los enfrentamientos en una experiencia inspirada en el heavy metal.

La colección “The Legend of Sabaton” también ofrece recompensas adicionales para los jugadores que completen todos los elementos disponibles. Entre ellas se encuentra el camuflaje permanente Crowned in Smoke and Flame para el acorazado japonés Yamato, el comandante Joakim Brodén y cinco camuflajes permanentes llamados MetalFlames.

Asimismo, los usuarios podrán desbloquear efectos visuales especiales, banderas conmemorativas y artículos temáticos adicionales.

Declaraciones de Wargaming y Sabaton

Desde Wargaming destacan que la colaboración busca profundizar el vínculo entre historia, música y videojuegos.

«Estamos encantados de colaborar con Sabaton en el poderoso nuevo single Yamato», afirmó Christian Bergmann, Deputy Publishing Director en Wargaming. «La pasión de Sabaton por el uso de la narrativa y dar vida a la historia conecta profundamente no solo con nuestro equipo, sino también con nuestra comunidad. Nos alegra ofrecer a los jugadores nuevo contenido como parte de esta colaboración, celebrando la banda, su legado y las historias que nos inspiran».

Por su parte, la banda explicó que el proyecto responde a una demanda constante de sus seguidores.

«Bismarck fue una canción muy emocionante, pero nunca formó parte de un álbum y sentimos que faltaba algo. Siempre quisimos continuar esa historia. Durante años, muchos fans nos han pedido una canción sobre el Yamato, y sabíamos que sería una continuación natural de lo que empezamos con Bismarck. Queríamos que tuviera un sonido completamente distinto, y cuando Tommy compuso la música sentimos que teníamos la canción poderosa adecuada para esta historia. Una vez más, colaboramos con World of Warships y, como nuestros mundos están tan conectados, resulta muy natural continuar esta gran alianza. ¡Juntos hemos creado otro videoclip legendario!», declaró Pär Sundström de Sabaton.

Eventos especiales y contenido adicional para jugadores

Como parte del lanzamiento, Wargaming también programó un directo especial el 13 de marzo a las 18:00 horas CET, en los canales oficiales del juego en Twitch, YouTube y X. Durante la transmisión, los jugadores tendrán la oportunidad de obtener recompensas dentro del juego y participar en sorteos de entradas para conciertos de Sabaton.

El contenido de la colaboración también llegará a otras plataformas del ecosistema de Wargaming. Parte de los elementos estarán disponibles en World of Warships: Blitz entre el 13 y el 17 de marzo de 2026 y en World of Warships: Legends entre el 30 de marzo y el 4 de mayo.

Además, algunos contenidos temáticos de Sabaton regresarán temporalmente al juego World of Tanks: Modern Armor, incluyendo los tanques Primo Victoria y Spirit of War.

Actualización 15.2 añade nuevos eventos y operaciones

La actualización 15.2 del juego también incorpora un nuevo Pase de evento llamado Batalla del cabo Matapán, que conmemora el 85.º aniversario del enfrentamiento naval entre Reino Unido e Italia en el Mediterráneo durante la Segunda Guerra Mundial.

Entre las recompensas disponibles destaca el crucero premium italiano de nivel VII Fiume. Además, regresan de forma permanente tres operaciones previamente introducidas en 2025: Convoy Ártico, Expreso de Tokio y Ofensiva del Pacífico.

La actualización se completa con ajustes en las mecánicas de los portaviones, cambios en el mapa Okinawa, una nueva temporada de Batallas de clanes y la continuidad de los eventos relacionados con el Año Nuevo Lunar 2026.