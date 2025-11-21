Gimnasia venezolana competirá en todas sus modalidades en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025

Caracas — La delegación venezolana de gimnasia asumirá un rol protagónico en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, donde competirá en todas las modalidades oficiales: rítmica, artística, trampolín y, por primera vez en el formato tradicional, la gimnasia aeróbica. El evento se celebrará en Perú entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre, consolidándose como una plataforma clave para medir el desempeño nacional rumbo a los próximos ciclos centroamericano y panamericano.

Rítmica: un equipo que llega con título sudamericano

La gimnasia rítmica venezolana estará representada por nueve atletas. Seis de ellas integrarán los conjuntos de 5 cintas y el mixto 2 aros + 3 pelotas: Maráa Escobar, Camila Campos, Kaily Ramírez, Mariana Dona, Samantha Rojas y Gabriela Rodríguez. Este grupo llega fortalecido tras consagrarse campeón sudamericano en Cochabamba 2025.

En la modalidad individual, el país contará con Alejandra Montilla, Luciana Caraballo y Jimena Domínguez, quienes competirán en los cuatro implementos reglamentarios.

“La gimnasia rítmica, se estará disputando del 2 al 4 de diciembre. Las seis gimnastas del conjunto tuvieron una concentración en Bolivia en el mes de septiembre, después que asistieron al mundial en Brasil. Las tres deportistas que estarán en individual, van a participar en los cuatro implementos y además en el equipo, el cual es la sumatoria de todos los resultados de los implementos”, indicó Zobeira Hernández, presidenta de la Federación Venezolana de Gimnasia.

Artística: equilibrio entre experiencia y renovación

La gimnasia artística competirá con siete deportistas: Edward Rolin, Yefferson Antón, Milca León, Alejandra Cedeño, Ahinnara Arismendi, Alejandra Romero y Adickxon Trejo, este último reconocido como el atleta con mayor trayectoria dentro de la selección nacional tras cosechar múltiples medallas en eventos del ciclo olímpico.

“En cuanto a la gimnasia artística, la cual se disputará del 24 al 29 de noviembre, las atletas femeninas participarán en el equipo y los masculinos van en individual, es decir, no estarán en todos los aparatos, sino en algunos.”

La preparación se desarrolló bajo un esquema intensivo en el Instituto Nacional de Deportes, según detalló Hernández: “En cuanto a su preparación, se realizó de manera exclusiva en el Instituto Nacional de Deportes en una concentración permanente, ellos solamente asistieron a un Campeonato Panamericano en Panamá clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y a un sudamericano efectuado en Medellín”.

Trampolín: figuras consolidadas lideran al equipo

Venezuela también dirá presente en gimnasia trampolín con seis representantes: Jezreel Gonzáles, Alexei Tovar, Zackdhyel Montoya, Parvati Alberti y las experimentadas Sol Lobo y Alida Rojo, ambas multimedallistas en campeonatos internacionales.

“La gimnasia trampolín, van todos en individual, también en pareja sincronizado mixtas, tanto masculino como femenino”.

Aeróbica: debut oficial en la cita bolivariana

La gimnasia aeróbica tendrá su debut tradicional en los Juegos Bolivarianos tras participar previamente en la edición bicentenaria Ayacucho 2024. La delegación estará conformada por cinco atletas: Moiselis Fajardo, José Parra, Andrea León, Alejandra González y Elvis Espinoza. Tres de ellos ya lograron podios recientes en suelo peruano.

Hernández destacó que esta modalidad aspira mantenerse en el programa competitivo internacional: “Finalmente, la gimnasia aeróbica, va por primera vez a unos juegos bolivarianos y ojalá continúen en todas estas citas deportivas y pueda seguir esta modalidad en los centroamericanos, sudamericanos, panamericanos”.

Reconocimientos y expectativas de resultados

La presidenta federativa reconoció la labor de los entrenadores en cada modalidad:

“Quiero agradecer a nuestros entrenadores por su gran trabajo. En la gimnasia artística: Florangel Méndez, Alondra Romero, Mercedes Villanueva, Celis Briceño, Iván Tovar. En la gimnasia rítmica: Marilis Cabello, Marly Rojas, Katty Araujo, Yulmara Monasterio, Nathalia Nobre, Elena Nikolashkina. En la gimnasia trampolín: José Fermin, Yeritza Peña y en la gimnasia aeróbica: Loren Durán”.

Hernández subrayó el compromiso del equipo y el apoyo institucional:

“Esperamos obtener el resultado que el país desea, ya que le han puesto mucho corazón tanto atletas y entrenadores, con el entrenamiento diario. También, queremos agradecer el aporte por parte del Comité Olímpico Venezolano y el Ministerio del Deporte en relación al alojamiento, alimentación, la parte de médica, entre otros”.

Calendario competitivo

Las modalidades de trampolín y aeróbica se disputarán entre el 2 y el 4 de diciembre, junto al resto de las competencias, en el Polideportivo Villa el Salvador Luisa Estela Fuentes Quijandria, ubicado en Lima.