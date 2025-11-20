BYD impulsa su presencia en Europa con el lanzamiento del ATTO 2 DM-i Super Hybrid en Barcelona

BARCELONA — BYD fortaleció su estrategia de expansión en el mercado europeo con la presentación oficial del ATTO 2 DM-i Super Hybrid en Barcelona, un lanzamiento que subraya la ambición de la compañía por ofrecer soluciones de movilidad electrificada adaptadas al estilo de conducción diario del continente. El evento, celebrado el 20 de noviembre, incluyó pruebas de manejo que permitieron a medios especializados evaluar directamente el funcionamiento de su tecnología híbrida de última generación.

Un híbrido orientado a la conducción eléctrica

El ATTO 2 DM-i destaca por comportarse en la mayoría de las situaciones como un vehículo 100% eléctrico. En su versión superior, el modo EV ofrece hasta 90 kilómetros de conducción sin emisiones, cifra suficiente para cubrir la mayoría de los desplazamientos urbanos sin necesidad de recurrir a combustible. Cuando el conductor requiere mayor autonomía o potencia, el motor de gasolina de 1,5 litros entra en acción de manera suave y casi imperceptible, recargando la batería y respaldando al motor eléctrico.

Gracias a esta combinación, el modelo alcanza una autonomía total de hasta 1.000 kilómetros y un consumo de combustible notablemente reducido. Con ello, BYD apunta a usuarios que desean una experiencia de conducción eléctrica sin depender exclusivamente de la infraestructura de carga pública, todavía en desarrollo en gran parte de Europa.

La visión de BYD: electrificación práctica y accesible

Durante la presentación, Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, destacó la filosofía de la marca dirigida al mercado europeo. “The Super Hybrid DM technology is the ideal step for those who want the electric-car experience without worrying about range. With the BYD ATTO 2 DM-i, we bring these advantages to the compact SUV segment, creating a unique model that shows what we mean when we say it’s not just a car — it’s a BYD.”

Sus declaraciones refuerzan la estrategia de la empresa de posicionar sus soluciones no solo como vehículos, sino como propuestas integrales de movilidad sustentable.

Pruebas de manejo: suavidad, silencio y eficiencia

Las sesiones de prueba resaltaron características clave del sistema DM-i, como la transición fluida entre los modos eléctrico e híbrido, la operación silenciosa del tren motriz y la capacidad del vehículo para adaptarse sin esfuerzo a cambios de ritmo y condiciones viales. A diferencia de muchos híbridos enchufables tradicionales, la tecnología de BYD está diseñada para que el motor eléctrico sea el protagonista, mientras que el motor de combustión queda relegado principalmente a funciones de apoyo.

Una línea complementaria: el ATTO 2 Comfort totalmente eléctrico

Además del modelo híbrido, la compañía presentó el ATTO 2 Comfort, versión completamente eléctrica del mismo SUV compacto. Este vehículo incorpora la reconocida Blade Battery de BYD, tecnología propia de la empresa conocida por su seguridad, durabilidad y resistencia térmica. La autonomía supera los 400 kilómetros, ampliando la oferta de la marca para consumidores que buscan un vehículo completamente eléctrico.

Consolidación de BYD en Europa

La introducción conjunta de ambas versiones del ATTO 2 confirma la determinación de BYD de afianzar su presencia en un mercado cada vez más competitivo y regulado en términos de emisiones. La compañía ha dedicado esfuerzos a desarrollar tecnologías totalmente internas, desde baterías hasta sistemas de propulsión, lo que le permite ofrecer modelos con mayor control sobre costos, eficiencia y calidad.

Con el ATTO 2 DM-i, BYD se dirige a un público que busca una transición gradual hacia la movilidad eléctrica sin incertidumbre por la autonomía. Este modelo ofrece una solución práctica para quienes desean beneficiarse de la conducción eléctrica en la mayoría de sus desplazamientos, pero aún valoran la flexibilidad que brinda un tren motriz híbrido.

Un mensaje claro al mercado

La presentación en Barcelona es también una declaración de intenciones: BYD pretende consolidar su posicionamiento como uno de los actores principales de la movilidad sostenible en Europa. El lanzamiento del ATTO 2 DM-i, junto con el ATTO 2 Comfort, refuerza su compromiso con ofrecer opciones eficientes, accesibles y desarrolladas internamente para un segmento que continúa creciendo con fuerza.