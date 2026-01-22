El trompetista Edward Plater rinde homenaje al maestro Henry Martínez con una versión del tema “Dos Carlos”

La escena musical venezolana atraviesa un momento de duelo tras el fallecimiento del maestro Henry Martínez, ocurrido el 2 de octubre de 2025, a los 75 años de edad. Reconocido como uno de los compositores más influyentes de la música popular y tradicional del país, Martínez dejó un repertorio que marcó generaciones y que hoy sigue vigente en el circuito artístico nacional e internacional.

En este contexto, el trompetista venezolano Edward Plater —integrante del elenco del Cirque du Soleil y formado en el Sistema Nacional de Orquestas— lanzó una versión propia del tema “Dos Carlos”, acompañada de un videoclip, como homenaje a la trayectoria del compositor aragüeño. La producción ya está disponible en plataformas digitales y el video puede verse en el canal oficial del músico en YouTube.

Plater explicó que eligió esta obra por su valor simbólico dentro del catálogo de Martínez y por el impacto personal que tuvo en su formación musical. “Decidí rendirle homenaje al maestro Henry Martínez con el tema Dos Carlos, porque es una obra que me parece emblemática de su estilo y habilidad como compositor. La forma en que combina ritmos y melodías es simplemente fascinante, creo que es un gran ejemplo de su talento y creatividad con nuestra música. La primera vez que lo escuché fue hace unos 20 años atrás, en un concierto donde Serenata Guayanesa y Ensamble Gurrufio presentaban el disco que habían lanzado juntos, en el Centro de Arte La Estancia de Altamira. Ese momento me marcó y me motivó a conocer más sobre la música del maestro Martínez, cuyo legado permanece vigente”, explicó Edward Plater.

El lanzamiento se suma a una tendencia creciente de artistas venezolanos que apuestan por revisitar repertorios tradicionales con un enfoque contemporáneo, un movimiento que también genera oportunidades en el mercado digital de la música, la monetización por streaming y la expansión del contenido audiovisual en redes.

Producción internacional y enfoque solista

La versión de “Dos Carlos” fue grabada con un equipo técnico y musical de trayectoria internacional. El fiscorno y la trompeta de Plater se registraron en el estudio del ingeniero Juan David Pavas Pavas. En la sesión participaron Daniel Requena en el cuatro y Carlos Pérez en las maracas. La producción musical estuvo a cargo del propio Plater, mientras que la mezcla y el máster fueron realizados por Wilman Sánchez (Audiosanfer).

El videoclip fue producido por el brasileño Beto Freitas y el trabajo fotográfico estuvo a cargo del camboyano Dina Sok, reforzando el carácter global del proyecto y el perfil multicultural que hoy domina parte de la industria musical independiente.

Más allá del homenaje, el lanzamiento también consolida la transición de Plater hacia una etapa de mayor protagonismo como solista, apalancado por su experiencia en escenarios internacionales y su recorrido dentro de agrupaciones vinculadas a El Sistema.

El origen de “Dos Carlos” y su historia personal

El tema “Dos Carlos” tiene un trasfondo familiar y musical que refuerza su carga simbólica dentro del legado de Henry Martínez. Carlos Laguna hijo, nieto de Luis Laguna, explicó el motivo del título y el homenaje implícito en la composición original: “Ese tema lo compuso el maestro Henry Martínez en homenaje a mi padre, Carlos Laguna, así como a Carlos Soto, quien tocaba el bajo en la agrupación Venezuela 4. Ellos eran excelentes amigos del maestro Henry y en honor a esa amistad con ellos dos, él compuso este merengue”, destacó Carlos Laguna hijo, nieto de Luis Laguna, sobre la razón por la cual el tema se llama Dos Carlos.

Esta conexión entre historia personal, memoria colectiva y patrimonio musical es uno de los elementos que hacen que la obra de Martínez continúe siendo revisitada por nuevas generaciones de intérpretes.

Giras, trayectoria y planes de presentación en vivo

Edward Plater ha girado como trompetista del Cirque du Soleil durante más de cinco años por países como México, Reino Unido, Corea del Sur, Australia, Canadá y Estados Unidos. En paralelo, ha formado parte de agrupaciones de El Sistema con repertorios diversos, incluyendo la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas, la Banda Sinfónica Juvenil Simón Bolívar, el Simón Bolívar Big Band Jazz y la Orquesta Latinocaribeña Simón Bolívar, lo que le ha permitido moverse entre música clásica, jazz, ritmos caribeños y propuestas populares.

El músico adelantó que planea llevar este homenaje a los escenarios. “Henry Martínez es uno de los compositores más destacados de nuestra época. Su contribución a la música venezolana es invaluable, y su influencia se puede escuchar en muchos artistas o bandas, que han seguido sus pasos. Es un orgullo para Venezuela y para la música en general. Tengo planes de presentar mi versión de Dos Carlos en vivo en un futuro próximo. Me encantaría poder compartirla con el público y rendir homenaje al maestro Martínez de manera más personal y emotiva. Estoy emocionado de ver cómo la audiencia de mi país y de otras partes del mundo, reaccionarán ante este humilde homenaje”, agregó Edward Plater.

En cuanto a su línea artística, Plater señaló que su propuesta se mueve entre ritmos latinos, jazz y world music, aunque reconoce una influencia directa del compositor homenajeado. “me gusta la música del maestro Henry Martínez porque es una fusión perfecta de tradición e innovación. Su capacidad para combinar elementos de la música venezolana con influencias de otros géneros es verdaderamente inspiradora. Me parece que su música tiene un alma y una energía que me hacen querer escuchar más y más. Aparte de Dos Carlos, mi segunda canción favorita del maestro Henry es Venme a Buscar”.

Un legado con impacto en la industria musical

Henry Martínez nació en Maracay en 1950 y se formó como guitarrista desde temprana edad. Recibió clases particulares con Aldemaro Romero y Luis Laguna, quienes en 1976 lo invitaron a formar parte del grupo Venezuela 4. Su trabajo como compositor trascendió fronteras al escribir canciones para artistas internacionales como Pablo Milanés, Martirio, Marc Anthony y Jerry Rivera, además de colaborar con figuras venezolanas como María Teresa Chacín, Cecilia Todd y Gualberto Ibarreto.

El homenaje de Plater no solo resalta el valor cultural del repertorio de Martínez, sino que también evidencia cómo la música tradicional venezolana sigue generando contenido, audiencias y oportunidades en un ecosistema donde lo digital se ha convertido en el principal canal de difusión global.