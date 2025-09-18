Fresh Market se alía con DiDi Food para fortalecer el comercio digital en Costa Rica

San José. – Fresh Market, la reconocida cadena de tiendas de conveniencia en Costa Rica, anunció una alianza estratégica con la aplicación de entregas DiDi Food. El acuerdo busca ampliar las opciones de compra de los consumidores a través de un modelo omnicanal que permite realizar pedidos en línea y recibirlos en pocos minutos desde la comodidad del hogar o el trabajo.

La incorporación de Fresh Market a la plataforma responde a la creciente integración de la tecnología en los hábitos de consumo cotidianos del país. A través de más de 45 ubicaciones activas en la Gran Área Metropolitana, los usuarios tendrán acceso a más de 4.000 productos, lo que posiciona a la cadena como una solución integral para los hogares costarricenses.

Estrategia de expansión digital

La alianza forma parte de una estrategia más amplia de Fresh Market para consolidar su presencia en el entorno digital. La compañía, tradicionalmente reconocida por su red física de tiendas de conveniencia, apuesta ahora por un modelo híbrido que integra canales presenciales y virtuales.

En un contexto marcado por cambios acelerados en las dinámicas de consumo, Fresh Market busca adaptarse a las nuevas exigencias de los clientes, quienes priorizan rapidez, conveniencia y disponibilidad en sus compras. El vínculo con DiDi Food se presenta como un paso clave en esa dirección, con un enfoque en la experiencia del usuario y la eficiencia en las entregas.

“Este acuerdo permite a los usuarios realizar sus compras desde casa o el trabajo, con entregas rápidas y confiables, a través de más de 45 ubicaciones activas en la Gran Área Metropolitana”, destacó la compañía en su anuncio oficial.

Un ecosistema digital en crecimiento

Por su parte, DiDi Food ha intensificado su presencia en Costa Rica, consolidando a la nación centroamericana como un mercado prioritario para escalar soluciones digitales en Latinoamérica. La plataforma busca integrar tanto grandes marcas como pequeñas y medianas empresas, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema comercial local.

“DiDi Food refuerza su compromiso con el ecosistema comercial local, integrando tanto grandes marcas como pequeñas y medianas empresas en su plataforma”, explicó la empresa al confirmar la incorporación de Fresh Market a su red de aliados.

Con esta estrategia, la aplicación no solo amplía su portafolio de productos disponibles para los usuarios, sino que también impulsa a los comercios nacionales a diversificar sus canales de venta y acceder a nuevas oportunidades de negocio.

Impacto en el comercio costarricense

La llegada de Fresh Market a DiDi Food refleja un fenómeno más amplio en el comercio costarricense: la digitalización de los hábitos de compra. En los últimos años, los consumidores han adoptado con mayor rapidez las plataformas digitales para acceder a bienes y servicios, lo que ha obligado a los comercios a transformar sus modelos operativos.

El sector de conveniencia, en particular, se encuentra en un proceso de modernización que va más allá de la simple transacción. Hoy los clientes esperan disponibilidad inmediata, catálogos amplios y entregas confiables, aspectos que se convierten en factores decisivos al momento de elegir un proveedor.

La alianza entre Fresh Market y DiDi Food busca responder a esa expectativa. Con más de 4.000 productos disponibles en línea y cobertura en puntos estratégicos del país, el acuerdo promete mayor alcance y competitividad para ambas compañías.

Perspectivas regionales

En el ámbito latinoamericano, la colaboración entre cadenas locales y aplicaciones de delivery ha mostrado resultados positivos en términos de expansión comercial y penetración de mercado. Costa Rica se suma así a una tendencia regional donde las soluciones digitales se convierten en un canal esencial para el comercio minorista.

La apuesta por la transformación digital no solo beneficia a grandes cadenas, sino también a pequeñas y medianas empresas que encuentran en estas plataformas una oportunidad de crecimiento y visibilidad. En este contexto, la alianza Fresh Market–DiDi Food refuerza la posición del país como un actor relevante en la evolución del comercio electrónico en la región.

Invitación a los medios

En su comunicación oficial, las empresas señalaron: “Quedo atenta si te interesa ampliar esta información o coordinar una entrevista con voceros de ambas marcas”. Con ello, abren la puerta a un diálogo directo con medios de comunicación y actores del sector empresarial interesados en conocer de primera mano los alcances de esta nueva etapa.