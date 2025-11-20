CapVest recapitaliza a Curium en una operación récord para la medicina nuclear global

Curium, uno de los mayores productores de radiofármacos a nivel mundial, y la firma global de inversión CapVest Partners LLP anunciaron la recapitalización de la compañía mediante un nuevo Continuation Vehicle (CV). La operación, valorada en aproximadamente 7.000 millones de dólares, se posiciona como la mayor transacción registrada en la historia de la medicina nuclear y marca un paso decisivo para acelerar la estrategia de crecimiento de la empresa.

El anuncio, realizado desde Boston el 20 de noviembre de 2025, obtuvo un respaldo significativo de inversionistas institucionales tanto actuales como nuevos, provenientes de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y la región Asia-Pacífico. Entre los principales participantes se incluyen ICG, TPG GP Solutions, CVC Secondary Partners y otros actores financieros como Goldman Sachs Alternatives, Lunate, Pantheon y Ardian. Curium también aseguró una inversión minoritaria de TPG Life Sciences Innovations, una unidad dedicada a impulsar compañías con ciencia disruptiva y soluciones innovadoras en áreas de alta necesidad médica.

Curium afianza su liderazgo en un sector en expansión acelerada

Durante la última década, Curium ha consolidado un rol protagónico en la medicina nuclear global, apoyado en una cadena de suministro verticalmente integrada que permite entregar radiofármacos diagnósticos y terapéuticos a más de 14 millones de pacientes en más de 70 países y seis continentes cada año. La compañía destaca por su amplio portafolio de productos y por su avanzada línea de desarrollo de terapias con radioligandos (RLT), dirigidas principalmente a tumores neuroendocrinos y cáncer de próstata, considerados los dos principales segmentos dentro del campo.

Con este nuevo vehículo de inversión, Curium ampliará su base de accionistas y contará con mayores recursos financieros para impulsar su siguiente etapa de crecimiento. El objetivo es seguir lanzando soluciones diagnósticas y terapéuticas innovadoras para pacientes oncológicos y expandir su portafolio de radiofármacos de nueva generación, combinando investigación interna con adquisiciones estratégicas y asociaciones globales.

Expectativas para 2026 y visión a largo plazo

La compañía estima que la transacción quedará completada durante el primer trimestre de 2026, sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes. CapVest, que adquirió una participación mayoritaria en Curium en 2016, continuará como accionista controlador en esta nueva fase.

Renaud Dehareng, CEO de Curium, destacó la relevancia y la rapidez del acuerdo alcanzado:

“We are delighted to have successfully agreed this transaction with our partners at CapVest in record time. We are also proud to have received such strong investor interest, which endorses our unique positioning as the largest independent platform in nuclear medicine, with strong end-to-end capabilities across development, manufacturing, logistics and market access. This transaction positions us to accelerate the roll-out of our ambitious global strategy and drive further product launches, innovation and growth – all true to our passion to deliver life-changing solutions for healthcare professionals and millions of patients around the world.”

Por su parte, Kate Briant, socia sénior de CapVest, subrayó la confianza de largo plazo en el potencial de Curium:

“We are proud to continue supporting Curium on what has been a phenomenal journey since 2016. We are grateful to our existing investors for their continued partnership and are also very pleased to welcome new investors into Curium, for what we believe will be a compelling investment opportunity. Building on our successes delivered to date, we are confident that Curium is exceptionally positioned to continue to play a major role in an industry that we expect to double in size over the next 5 years and then double again.”

PJT Partners actuó como asesor financiero principal de la transacción, mientras que Kirkland & Ellis asumió el rol de asesor legal líder.

Un mercado con expectativas de crecimiento exponencial

Con esta recapitalización, Curium se fortalece en un sector que experimenta una rápida expansión impulsada por innovaciones en diagnósticos moleculares y terapias dirigidas. Los analistas proyectan que la industria podría duplicar su tamaño en cinco años, y nuevamente duplicarse en el período siguiente, alimentada por la creciente demanda global de soluciones oncológicas avanzadas.

La operación representa para Curium una oportunidad estratégica para profundizar su liderazgo, acelerar su innovación científica y responder al aumento sostenido de pacientes que requieren diagnósticos más precisos y tratamientos cada vez más personalizados.