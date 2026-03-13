El Festival Internacional de Cine Guanajuato impulsa nuevos talentos con el 17 Rally Universitario y el 16 Concurso de Documental Identidad y Pertenencia

El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) continúa consolidando su papel como plataforma clave para el desarrollo de nuevos talentos en la industria audiovisual mexicana. En el marco de su programa Formación GIFF 2026, el festival presentó a los equipos seleccionados para participar en el 17 Rally Universitario y el 16 Concurso de Documental Universitario Identidad y Pertenencia, iniciativas que buscan impulsar la formación profesional de jóvenes cineastas.

A lo largo de 16 años, este brazo formativo ha logrado resultados relevantes para la industria cultural y creativa. Durante ese período se han producido 199 películas, se han impartido 338 talleres especializados y se ha formado a 1,990 realizadores provenientes de 44 comunidades del estado de Guanajuato, además de 17 estados de México y tres países invitados.

El programa ha funcionado como una plataforma de entrada al sector cinematográfico para cientos de jóvenes creadores. De acuerdo con los datos del festival, 1,130 jóvenes cineastas han participado con 113 producciones de ficción en el Rally Universitario, teniendo así su primer acercamiento profesional dentro de la industria cinematográfica.

En paralelo, el Concurso de Documental Universitario Identidad y Pertenencia ha reunido a una generación de narradores audiovisuales enfocados en rescatar historias locales. Hasta ahora, 860 jóvenes guanajuatenses han hecho 86 documentales dentro del Concurso de Documental Universitario Identidad y Pertenencia, sus trabajos han rescatado historias importantes de Guanajuato y han retratado el orgullo de ser parte de su comunidad.

Un programa formativo con impacto regional e internacional

Para la edición 2026 del programa, 12 nuevos equipos iniciarán un proceso de formación que incluye 25 talleres especializados durante seis meses. Posteriormente, los participantes mostrarán sus producciones en diversos espacios de exhibición durante otros seis meses, comenzando en la edición 29 del Festival Internacional de Cine Guanajuato, que se celebrará del 24 de julio al 2 de agosto.

El recorrido de las producciones no se limitará al circuito nacional. De acuerdo con la organización, las películas desarrolladas dentro de Formación GIFF continuarán su trayectoria en diferentes muestras y festivales internacionales, culminando su proceso en el Festival de Cine de Cannes.

Por decimosexto año consecutivo, el festival presenta este programa educativo con el respaldo institucional del Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Turismo e Identidad, la Secretaría de Cultura, Juventudes GTO y la Fundación Expresión en Corto.

El objetivo del proyecto es fortalecer la profesionalización de jóvenes creadores y ampliar el acceso a la industria cinematográfica. Según el festival, Formación GIFF se ha consolidado como “la primera ventana al cine mexicano”, un espacio que permite a nuevos realizadores adquirir experiencia práctica y establecer conexiones con profesionales del sector.

Durante más de una década y media, el programa ha ofrecido capacitación directa de especialistas de la industria. Este proceso ha permitido la producción de casi dos centenares de proyectos audiovisuales que posteriormente han sido presentados en encuentros cinematográficos de prestigio en distintas partes del mundo.

Producción intensiva y narrativas diversas

Dentro de la edición actual, el 17 Rally Universitario reunirá a seis equipos que deberán completar un cortometraje de alta calidad en 48 horas, un formato intensivo que combina creatividad, logística y trabajo colaborativo.

Los participantes abordarán distintos géneros cinematográficos, incluyendo drama, terror y comedia, explorando historias que van desde el regreso a los lugares de la infancia hasta fenómenos paranormales y relatos sobre escritores frustrados. Las producciones previstas para esta edición incluyen «Entre montes y hojas», «Otra forma», «Procesión», «Relatos del Señor Thibault», «Tirka» y «Última función».

Las filmaciones se realizarán en diversas locaciones de la ciudad gracias al apoyo institucional local. Estas producciones no serían posibles sin el valioso apoyo del Municipio de Guanajuato, que ha facilitado que sus calles sean las locaciones para filmarlas.

Documentales que reflejan identidad regional

En paralelo, el 16 Concurso de Documental Universitario Identidad y Pertenencia continuará enfocándose en narrativas que reflejan la cultura y tradiciones de la región.

Seis equipos actualmente en capacitación producirán documentales filmados en distintas zonas del estado. Los proyectos seleccionados incluyen «Camioneros», «Miradas ancestrales», «Luces de colores», «Fuertes como roca», «Cartón y escenario» y «La herencia que somos», obras que abordarán temas como el trabajo colectivo, historias familiares, prácticas tradicionales de curanderismo, el arte de las catrinas y la creación de pirotecnia.

Estas producciones se sumarán a los 86 documentales realizados en ediciones anteriores, ampliando el archivo audiovisual que documenta la identidad cultural de Guanajuato.

Compromiso con el futuro del cine mexicano

Con esta nueva generación de participantes, el Festival Internacional de Cine Guanajuato reafirma su apuesta por el desarrollo de la industria audiovisual nacional.

A través de Formación GIFF, el festival mantiene un esquema de capacitación que se desarrolla durante todo el año, combinando formación técnica, producción cinematográfica y proyección internacional.

El proyecto busca no solo formar nuevos realizadores, sino también fortalecer el ecosistema creativo que sustenta al cine mexicano contemporáneo. En ese contexto, el festival continúa posicionándose como una de las plataformas educativas y de exhibición más relevantes para las nuevas generaciones de cineastas en México.