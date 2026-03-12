Un Nuevo Tiempo abre consulta pública para incluir protección a mujeres presas políticas en proyecto de ley de igualdad

El partido venezolano Un Nuevo Tiempo (UNT) anunció el inicio de un proceso de consulta pública de un mes para desarrollar una propuesta legislativa destinada a proteger los derechos de mujeres presas políticas y de familiares mujeres de personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.

La iniciativa forma parte de los aportes que la organización política busca incorporar al Proyecto de Ley Orgánica para la Igualdad de las Mujeres, actualmente en discusión dentro del ámbito legislativo y político del país. UNT es un partido venezolano de orientación socialdemócrata fundado en 1999 y considerado uno de los principales actores dentro de la oposición política nacional.

Según informó la Secretaría Femenina Nacional de la organización, la consulta pública permitirá recoger propuestas y observaciones de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, familiares de detenidos y ciudadanos interesados antes de presentar el texto definitivo ante la comisión legislativa correspondiente.

Propuesta busca abordar vulnerabilidad de mujeres afectadas por persecución política

La iniciativa fue explicada por Marianella Anzola, secretaria femenina nacional del partido, quien señaló que el objetivo es incorporar una normativa específica que atienda la situación de vulnerabilidad que enfrentan estas mujeres en contextos de conflictividad política.

“Proponemos un artículo que contemple tres ejes fundamentales: la erradicación de la estigmatización y la violencia institucional, la protección efectiva de la salud mental con apoyo psicosocial especializado, y la garantía plena de derechos humanos básicos que hoy se violan de forma sistemática”, detalló Anzola.

De acuerdo con UNT, el artículo propuesto buscaría establecer mecanismos legales que eviten prácticas de hostigamiento o persecución contra mujeres que mantienen vínculos familiares con personas detenidas por motivos políticos.

La propuesta plantea además que el Estado desarrolle programas de atención psicológica especializados dirigidos tanto a las mujeres afectadas como a sus entornos familiares, con el objetivo de atender el impacto emocional derivado de situaciones de represión o detención prolongada.

Garantías contra hostigamiento y acceso a información sobre detenidos

Otro componente central de la propuesta es la prohibición expresa de prácticas de seguimiento, intimidación o persecución estatal contra las mujeres directamente afectadas o sus familiares.

Asimismo, el documento plantea reconocer el derecho de estas mujeres a organizarse libremente en espacios como asambleas ciudadanas, comités de derechos humanos u otras formas de organización social, sin temor a represalias o criminalización por su actividad de defensa.

El proyecto también propone garantizar el acceso inmediato y transparente a información sobre personas detenidas, incluyendo datos como el lugar de reclusión, su estado de salud y la situación jurídica del caso. En ese sentido, el texto busca impedir que la ocultación de información sea utilizada como mecanismo de presión política.

Medidas de protección para mujeres detenidas en centros de reclusión

La propuesta presentada por UNT también contempla disposiciones específicas para mujeres que se encuentran privadas de libertad en centros penitenciarios.

Entre las medidas planteadas se incluyen garantías de trato digno durante su permanencia en centros de detención, así como la prohibición de prácticas consideradas degradantes.

El documento plantea establecer la prohibición de requisas intrusivas, desnudamientos forzados u otras prácticas que puedan vulnerar la dignidad de las detenidas durante los procedimientos de ingreso o durante su permanencia en centros penitenciarios.

Consulta pública busca incorporar aportes de organizaciones civiles

El partido explicó que el proceso de consulta pública se desarrollará durante un mes y estará abierto a organizaciones de mujeres, activistas de derechos humanos, familiares de personas detenidas y ciudadanos interesados en contribuir al texto legislativo.

La intención, según indicaron voceros del partido, es consolidar una propuesta que refleje las necesidades y experiencias de los grupos directamente afectados antes de presentar formalmente el artículo ante la comisión legislativa encargada de evaluar el proyecto de ley.

UNT señaló además que la iniciativa se produce en un contexto que el partido describe como una etapa de estabilización política en el país, período en el que la organización afirma estar acompañando a familiares de presos políticos y observando los procesos de liberación vinculados a la recientemente aprobada Ley de Amnistía.

UNT insiste en colocar los derechos de las mujeres en el debate legislativo

Con esta propuesta, la organización política busca reforzar su agenda de políticas públicas vinculadas a la igualdad de género y a la protección de derechos humanos.

Desde la Secretaría Femenina Nacional del partido señalaron que el objetivo es posicionar la defensa de los derechos de las mujeres como un eje central dentro del debate político y legislativo nacional.

La organización sostiene que las mujeres han desempeñado un papel relevante en la defensa de derechos civiles y en los procesos de participación ciudadana en Venezuela, por lo que consideran necesario que el marco legal contemple mecanismos específicos de protección frente a situaciones de persecución política.

Según UNT, el proceso de consulta pública permitirá construir una propuesta normativa más amplia y participativa antes de su eventual discusión formal dentro del ámbito legislativo.