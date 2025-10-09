Los Strato presentan su álbum debut “Cenizas En Mi Piel” con showcase en Maracay

MARACAY — La escena rock venezolana continúa fortaleciendo su presencia con el lanzamiento oficial del primer álbum de la banda Los Strato, titulado “Cenizas En Mi Piel”. El grupo celebrará este importante acontecimiento con un showcase especial el sábado 18 de octubre de 2025 en La Hamburguesería, ubicada en el Parque Raúl Villanueva, Maracay, estado Aragua, a partir de las 7:30 p.m. La entrada general tendrá un costo de 3 dólares.

El evento marcará no solo la salida oficial del disco, sino también la consolidación de la agrupación dentro del panorama nacional del rock alternativo. En esta presentación, el público podrá disfrutar en vivo y por primera vez de las canciones que componen el esperado material discográfico, en un formato íntimo y con invitados especiales, pensado para rendir tributo al rock en todas sus vertientes.

Un proyecto musical sólido y autogestionado

Actualmente, Los Strato está conformado por Fernando Sandoménico “Fer Strato” (guitarra y voz), Jesús Quijada (bajo) y Salvador Rodríguez (batería), quienes se consolidan como un power trío con fuerza escénica, técnica y una personalidad musical marcada. La agrupación ha ganado reconocimiento por su energía en directo y su propuesta que combina emociones intensas con ejecución instrumental precisa.

El álbum “Cenizas En Mi Piel” representa una evolución artística significativa para la banda, combinando composiciones emotivas con una sonoridad potente y bien producida. Según el comunicado oficial, este material “combina composiciones emotivas con una ejecución instrumental potente”, reflejando la madurez musical y el crecimiento del trío maracayero.

El proceso de grabación se llevó a cabo en Psicosound Studios, bajo la dirección de Alonso Milano, y en AMR Studios, con la participación de Carlos Armas, quien también estuvo a cargo de la mezcla y masterización del disco. La producción musical fue realizada por la propia banda, reafirmando su compromiso con la independencia creativa.

El tema principal del álbum, que lleva el mismo nombre, fue escrito por Fer Strato, quien además asumió el rol de productor ejecutivo del proyecto, consolidando su liderazgo dentro del grupo y su visión artística integral.

Recepción positiva y adelanto del álbum

El primer adelanto de este 2025 fue el single acompañado de su video “Cenizas En Mi Piel”, el cual obtuvo una gran recepción por parte de sus seguidores y medios de comunicación especializados. La propuesta audiovisual refuerza la estética y el concepto del disco, generando expectativa en torno al lanzamiento completo.

El videoclip puede disfrutarse a través del canal oficial de la banda en YouTube en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=lgad78AUYqo.

Con este trabajo, Los Strato buscan consolidarse como una de las propuestas más prometedoras del rock venezolano contemporáneo, apostando por una identidad sonora propia que fusiona potencia, sensibilidad y autenticidad.

Invitados y aliados del showcase

Para esta jornada de celebración, Los Strato contarán con Nueve Noventa (Caracas) y Adrik (Maracay) como invitados especiales, quienes compartirán el escenario aportando distintas perspectivas del rock nacional.

La velada continuará con la participación de los DJ/Selectors El Llanero Eléctrico y Kako Garofalo, encargados de cerrar la noche con una descarga de beats y energía, garantizando una experiencia musical completa para los asistentes.

El evento es una producción de Psicosound Producciones, con el apoyo de importantes patrocinantes y aliados que impulsan la movida cultural del país, entre ellos: Artemisa Producciones, Cresta Metalica Producciones, Rhyno Producer Life, Sauron Rock Tattoo, Armas Music Records (AMR), Ilardo Audio Systems, Impresora Selecta, La Hamburguesería, Laboratorio Genomik, La Mansión De Luis, Rego, Tiendas Ferzahye y Fibex.

Un impulso para la industria musical venezolana

El lanzamiento de “Cenizas En Mi Piel” llega en un momento clave para la música independiente venezolana, marcada por la autogestión y la búsqueda de nuevos espacios de difusión. Proyectos como el de Los Strato evidencian la fortaleza del talento local y la capacidad de las bandas emergentes para articular redes de colaboración con estudios, productores y medios especializados.

La presentación en Maracay refuerza además el papel de esta ciudad como punto estratégico del circuito del rock nacional, donde confluyen artistas, productores y audiencias en constante crecimiento.

Los Strato, con su propuesta honesta y su sonido cargado de intensidad, buscan seguir aportando al desarrollo de la cultura musical venezolana y dejar una huella sólida dentro del panorama latinoamericano del rock.