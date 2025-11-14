ETC asegura cuatro contratos por USD 3,3 millones y refuerza su presencia internacional en el sector de simulación

Environmental Tectonics Corporation (OTCID: ETCC), empresa reconocida internacionalmente por sus soluciones de simulación avanzada para entrenamiento en gestión de emergencias, anunció la adjudicación de cuatro contratos durante el tercer trimestre de su año fiscal 2026. El valor total estimado de estos acuerdos asciende a 3,3 millones de dólares y marca un nuevo avance en la estrategia de expansión de la compañía en mercados clave fuera de Estados Unidos.

El comunicado, difundido desde Southampton, Pennsylvania, a través de GlobeNewswire, detalla que los contratos comprenden el suministro de simuladores de camiones contra incendios aeroportuarios, equipados con bases de datos de terrenos aeroportuarios, así como un sistema de entrenamiento para mando de incidentes en la industria petroquímica. Ambos desarrollos forman parte del portafolio de ADMS (Advanced Disaster Management Simulator), la unidad de simulación de ETC.

Crece la demanda de soluciones de entrenamiento para infraestructura crítica

Las adjudicaciones reflejan el incremento sostenido de inversiones en tecnologías que permiten entrenamientos de alto impacto, especialmente en sectores donde la precisión operativa y la gestión rápida de emergencias son factores decisivos. La expansión de la infraestructura aeroportuaria en Europa y Medio Oriente, junto con el rol estratégico de la industria petroquímica en ambas regiones, ha impulsado la necesidad de plataformas más avanzadas para fortalecer las capacidades de respuesta.

Los simuladores aeroportuarios incluidos en los nuevos contratos permiten recrear escenarios de emergencia con un alto nivel de realismo, facilitando la capacitación de los equipos de bomberos especializados sin los riesgos, limitaciones y costos que implican los ejercicios tradicionales en campo. Por su parte, el sistema para el sector petroquímico ofrece entrenamiento inmersivo para situaciones de alto riesgo, donde la coordinación y velocidad de respuesta pueden evitar pérdidas significativas y daños al entorno.

ETC busca consolidar liderazgo tecnológico con ADMS

La empresa destacó que estos nuevos proyectos no solo fortalecen su cartera internacional, sino que también permiten seguir evolucionando su plataforma ADMS, incorporando capacidades mejoradas y escenarios basados en requisitos reales de sus clientes. Esta orientación estratégica fue subrayada por Marco van Wijngaarden, presidente de ETC Simulation, quien resaltó la importancia de estas adjudicaciones para la expansión de la compañía en mercados de alto valor.

“These projects allow for high impact training of emergency response capabilities at critical infrastructure facilities. Each of the projects gives ETC the opportunity to advance our ADMS simulation technology, add new scenarios, and strengthen our position in the markets we proudly serve,” afirmó.

Su declaración refleja el enfoque de ETC en combinar innovación tecnológica con crecimiento comercial estructurado, consolidando una red de clientes que incluye aeropuertos, organismos de seguridad, industrias energéticas y entidades de respuesta ante desastres alrededor del mundo.

Simulación avanzada: una tendencia creciente en la gestión de emergencias

Expertos del sector señalan que la digitalización de los entrenamientos y la adopción de soluciones de simulación avanzada se han acelerado en los últimos años, impulsadas por la complejidad operativa de sectores como la aviación y la energía. Esta transformación ha generado un entorno favorable para empresas como ETC, cuyas plataformas inmersivas ofrecen flexibilidad, eficiencia y la posibilidad de entrenar múltiples escenarios sin los riesgos asociados a prácticas reales.

La creciente inversión de entidades públicas y privadas en tecnologías de preparación operacional confirma una visión más preventiva en materia de seguridad. En regiones como Medio Oriente, donde se desarrollan grandes proyectos aeroportuarios y petroquímicos, la implementación de simuladores avanzados se ha convertido en un componente esencial para garantizar altos estándares de respuesta y mitigación de incidentes.

Proyección positiva para el cierre del año fiscal

Con estos nuevos contratos, ETC ingresa al tramo final de su año fiscal con una posición fortalecida y perspectivas alentadoras para los próximos trimestres. La compañía no solo asegura ingresos adicionales, sino que también afianza su rol como un proveedor tecnológico clave en el entrenamiento de personal especializado en infraestructuras críticas a escala global.