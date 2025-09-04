Epiq adquiere Inflection IT para reforzar sus capacidades en implementación de Intapp

Nueva York – En un movimiento estratégico que refuerza su posición como líder en soluciones legales y tecnológicas, Epiq anunció la adquisición de Inflection IT, la consultora reconocida por su experiencia en la implementación de la plataforma Intapp y soluciones de inteligencia artificial aplicada. Con esta integración, la compañía busca expandir su portafolio de servicios de asesoría a firmas de abogados y acelerar la transformación digital en la industria legal.

Un refuerzo clave en consultoría legal

Los consultores de Inflection IT se incorporarán a Fireman, una empresa de Epiq especializada en el ámbito jurídico, lo que permitirá fortalecer los servicios de consultoría para firmas de abogados. Con más de 1.000 proyectos de Intapp ejecutados para algunos de los bufetes más prestigiosos del mundo, Inflection IT aporta un conocimiento profundo de la amplia gama de productos y tecnologías de la plataforma.

Epiq, que ya era socio certificado de implementación de Intapp, amplía de esta manera su capacidad técnica y estratégica, consolidándose como un proveedor integral de soluciones que combinan tecnología, procesos y conocimiento especializado.

Voces de la alianza

Steve Surrette, presidente de Inflection IT y quien asumirá el cargo de Managing Director en Epiq, subrayó el potencial de esta integración:

“Joining the Epiq team brings together the best consultants available in the market to help clients get the greatest returns on their Intapp technology investments,” señaló Surrette. “Working together will enhance our ability to offer clients unparalleled Intapp service, support, and training, along with the full range of Epiq offerings.”

Desde Intapp, el entusiasmo también fue evidente. Sebastian Hartmann, Vicepresidente de Alianzas, destacó la relevancia de esta unión para el sector:

“We are thrilled to see these two stellar teams come together to support the shared mission of driving lasting technology transformation and adoption in the legal industry,” afirmó Hartmann. “With Inflection IT becoming a part of Epiq, law firms will benefit from their expanded expertise and capabilities to accelerate innovation in pursuit of lasting success.”

Por su parte, Ziad Mantoura, Senior Vicepresident y Gerente General de Enterprise Legal and Consulting Solutions en Epiq, señaló la importancia de la adquisición en el contexto del mercado jurídico impulsado por la inteligencia artificial:

“The addition of Inflection IT enhances our ability to advise our clients, and provide tailored solutions that harness data, knowledge, and law firm specific controls to deliver outcomes to firms who are transforming themselves for the increasingly AI enabled legal marketplace they operate in.”

Trayectoria de Epiq en la industria

Durante más de dos décadas, Epiq ha estado involucrada en algunos de los despliegues tecnológicos más relevantes en el ámbito legal a nivel global. Su portafolio incluye servicios de gestión de proyectos, evaluaciones de automatización de procesos, diseño de soluciones, implementación técnica y servicios administrados.

La incorporación de Inflection IT refuerza la capacidad de Epiq para acompañar a las firmas en su proceso de transformación digital, ofreciendo no solo tecnología avanzada, sino también un asesoramiento adaptado a las particularidades del sector legal.

Impacto para América Latina y Venezuela

Aunque la operación se enmarca en un escenario global, expertos del sector resaltan que estas adquisiciones generan referencias valiosas para la región latinoamericana, incluyendo a Venezuela. Los bufetes locales, que cada vez muestran mayor interés en la digitalización de procesos, pueden encontrar en movimientos como el de Epiq e Inflection IT un ejemplo de cómo la integración de capacidades tecnológicas y consultoría especializada es clave para competir en un mercado jurídico en evolución.

La tendencia hacia la adopción de plataformas inteligentes y soluciones basadas en datos está redefiniendo la práctica legal en todo el mundo. En Venezuela, donde los bufetes enfrentan desafíos de eficiencia y competitividad, iniciativas como esta marcan un camino a seguir para quienes buscan modernizar su gestión y aprovechar las oportunidades de la transformación digital.