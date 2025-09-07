EEUU buscaría abrir nueva ruta marítima para el narcotráfico, según dirigente del PSUV

Caracas. – El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Luis Figuera, afirmó que la élite política de Estados Unidos estaría impulsando la apertura de una nueva ruta marítima destinada al comercio de drogas, con el propósito de apoderarse del negocio mundial del narcotráfico. De acuerdo con sus declaraciones, esta supuesta estrategia responde a la profunda crisis económica, social y política que atraviesa la nación norteamericana y que, según él, la mantiene al borde de un estallido interno.

La crisis de deuda en Estados Unidos

Figuera sostuvo que la situación financiera de Estados Unidos es insostenible, en particular por los niveles de endeudamiento. “El techo de la deuda en los EEUU ha alcanzado picos impagables, ya que de cada 100 dólares que imprime la reserva federal, 104 son para el pago de su deuda externa”, explicó.

El dirigente advirtió que este escenario de impago podría generar “una crisis financiera sin precedentes en la historia mundial”, lo cual, a su juicio, explica la supuesta urgencia de Washington en abrir un corredor marítimo a través del Atlántico para fortalecer sus operaciones en el tráfico de drogas.

Sospechas sobre operaciones en el Caribe

Figuera también cuestionó la presencia militar de Estados Unidos en aguas caribeñas. Señaló que, pese a tener el control marítimo de ciertas zonas, las fuerzas navales norteamericanas apenas han reportado la detección de dos cargamentos de drogas. Para él, esa cifra no corresponde con la magnitud del fenómeno.

“Figuera considera ‘muy sospechoso’ que, tras de tener el control marítimo de una zona del Caribe, los buques de EEUU solo hayan podido detectar dos supuestos cargamentos de drogas”, se indicó. En su criterio, esta aparente ineficacia constituye “una evidencia de que esos buques están allí con otro objetivo: garantizar la cobertura de los embarques de droga provenientes de Colombia”.

Apertura de nuevas rutas

El vocero del PSUV aseguró que Estados Unidos está reconfigurando las rutas del narcotráfico con miras a controlar directamente el negocio. Argumentó que el corredor del océano Pacífico representa grandes pérdidas para los grupos interesados en este comercio ilícito.

“El dirigente señaló que EEUU está abriendo una nueva ruta para el tráfico de drogas con el fin de controlar el negocio, ya que través del océano Pacífico se pierde más del 70% de los embarques”, indicó. En ese contexto, sostuvo que “el único negocio que puede garantizar que ese país supere sus dificultades financieras rápidamente, es el de la distribución de drogas naturales”.

Impacto económico del narcotráfico

Figuera hizo énfasis en lo que considera un vínculo directo entre las finanzas estadounidenses y el dinero proveniente del tráfico de drogas. Según dijo, los ingresos derivados de este negocio ilegal generan un circuito de circulación y reinversión capaz de otorgar un respiro temporal a economías en crisis.

“El dinero proveniente de la droga genera un ciclo de circulación y reinversión que produce un breve periodo de bienestar económico. Este es el ciclo que necesita una sociedad como la de EEUU, que se encuentra agobiada por la peor crisis económica y social de su historia la cual podría desembocar en una guerra civil”, aseveró.

Repercusiones políticas

Las declaraciones de Figuera se producen en un contexto de tensiones diplomáticas y políticas entre Caracas y Washington. Sus acusaciones se enmarcan en una narrativa oficial que denuncia la injerencia estadounidense en la región y cuestiona las verdaderas motivaciones detrás de la presencia militar en el Caribe.

Aunque no presentó pruebas documentadas para sustentar sus afirmaciones, el dirigente subrayó que los movimientos estratégicos de la Casa Blanca en materia de seguridad marítima tienen una relación directa con intereses económicos vinculados al narcotráfico.

Un discurso de advertencia

Al vincular la crisis de deuda estadounidense con el negocio de las drogas, Figuera trazó un panorama en el que los factores económicos internos de Washington se traducirían en riesgos de mayor escala para el comercio global y la estabilidad de la región.

De confirmarse sus planteamientos, la supuesta apertura de una nueva ruta transatlántica para el tráfico de drogas marcaría un giro significativo en las dinámicas ilícitas del hemisferio y tendría repercusiones en múltiples sectores: desde la seguridad internacional hasta la estabilidad financiera.

Por ahora, las declaraciones del dirigente del PSUV se suman al debate sobre el papel de Estados Unidos en la lucha —y en el presunto aprovechamiento— del narcotráfico internacional, una discusión que sigue abierta en los foros políticos y económicos de Venezuela.