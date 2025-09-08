Junshi Biosciences alcanza hitos en fase 3 de JS005 para psoriasis en placas moderada a severa

Caracas, (Business Desk Venezuela). La biofarmacéutica Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. (HKEX: 1877; SSE: 688180) anunció resultados positivos en su estudio clínico de fase 3 sobre JS005, un anticuerpo monoclonal anti-IL-17A humanizado recombinante, destinado al tratamiento de la psoriasis en placas de moderada a severa.

La compañía informó que el ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, paralelo y controlado con placebo —identificado como JS005-005-III-PsO— alcanzó tanto los objetivos coprimarios como los secundarios clave, mostrando mejoras estadísticamente significativas y clínicamente relevantes. Con base en estos resultados, Junshi planea presentar una solicitud de nuevo medicamento a las autoridades regulatorias en el corto plazo.

Psoriasis: un desafío global de salud

La psoriasis es una enfermedad crónica, recurrente, inflamatoria y sistémica, mediada por el sistema inmune. Su prevalencia varía en las diferentes regiones: entre 2% y 3% en el mundo, frente a un 0,47% en China. De acuerdo con el World Psoriasis Day Consortium, existen aproximadamente 125 millones de pacientes en el mundo, con una tendencia creciente año tras año.

Además de las lesiones cutáneas, la psoriasis puede estar acompañada por otras alteraciones sistémicas. Los pacientes con formas moderadas a severas tienen mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular aterosclerótica. A ello se suman las complicaciones de salud mental, como depresión, ansiedad y tendencias suicidas, derivadas de la carga física y psicológica de la enfermedad. Este panorama convierte a la psoriasis en un problema de salud global que requiere atención urgente.

Resultados del ensayo clínico

El estudio fue dirigido por el profesor Jianzhong Zhang, del Hospital Popular de la Universidad de Pekín, y se llevó a cabo en 60 centros clínicos en China. Su objetivo principal fue determinar si la proporción de pacientes que lograban al menos un 90% de mejoría en el Índice de Área y Severidad de Psoriasis (PASI 90) y una puntuación de Evaluación Global Estática del Médico (sPGA) de 0 o 1 a la semana 12 era superior en el grupo tratado con JS005 en comparación con el placebo.

Los hallazgos confirmaron que JS005 redujo significativamente el área y la severidad de las lesiones respecto al placebo. Asimismo, la proporción de participantes con sPGA de 0 o 1 fue sustancialmente mayor en el grupo tratado, manteniendo un perfil de seguridad favorable. La compañía anticipó que los resultados completos serán presentados en congresos académicos internacionales en los próximos meses.

Opiniones de los protagonistas

El profesor Jianzhong Zhang destacó la relevancia de los avances obtenidos:

“Patients with moderate-to-severe psoriasis suffer from long-term recurrent skin lesions and pruritus, imposing significant physical and mental burdens. Traditional treatments remain limited, making the success of this Phase 3 study for JS005 a significant milestone. Results demonstrate JS005’s superior efficacy in achieving deep symptom remission, sustained therapeutic effects, and improved quality of life. We hope this therapy will soon benefit millions of patients, further advancing China’s psoriasis treatment landscape.”

Por su parte, el doctor Jianjun Zou, gerente general y director ejecutivo de Junshi Biosciences, expresó:

“We sincerely thank patients, investigators, and the R&D team for their exceptional contributions in achieving the primary endpoints of JS005’s Phase 3 study. This milestone not only brings new hope to patients with moderate-to-severe psoriasis but also marks our innovation breakthrough in the autoimmune field. Moving forward, we will actively collaborate with regulators to accelerate the availability of this innovative therapy, ensuring earlier patient access.”

Proyecciones y relevancia empresarial

El éxito de JS005 en fase 3 representa un hito estratégico para Junshi Biosciences, al fortalecer su posicionamiento en el campo de las enfermedades autoinmunes. La compañía busca consolidar su presencia en el mercado global de terapias biológicas, un segmento con creciente demanda y alto valor añadido.

De aprobarse, JS005 podría convertirse en una nueva opción terapéutica de referencia para millones de pacientes, mejorando de manera sustancial su calidad de vida. Además, marca un paso importante en la expansión internacional de Junshi, que combina innovación científica con estrategias de acceso temprano a tratamientos de última generación.