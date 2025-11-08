Ecorobotix presenta en Agritechnica una capacidad de IA pionera para el uso seguro y dirigido de herbicidas de contacto no selectivos

YVERDON-LES-BAINS, Suiza. — La empresa suiza Ecorobotix, líder mundial en pulverización de ultra alta precisión, anunció este viernes en el marco de Agritechnica 2025 un avance tecnológico sin precedentes: una capacidad de inteligencia artificial (IA) pionera en el mundo para el uso seguro y dirigido de herbicidas de contacto no selectivos, impulsada por su plataforma Plant-by-Plant™ AI.

El anuncio consolida la posición de Ecorobotix como una de las compañías más innovadoras del sector agrícola, al combinar la robótica, la visión computarizada y el aprendizaje automático para lograr un control de malezas más eficiente y sostenible.

Precisión milimétrica y reducción del impacto ambiental

Durante el último año, los pulverizadores de Ultra Alta Precisión (UHP) de Ecorobotix han demostrado un nivel de exactitud sin precedentes, aplicando herbicidas no selectivos sobre distintos cultivos con resultados sorprendentes. Según el comunicado oficial difundido por GlobeNewswire, los equipos lograron trabajar “applying non-selective herbicides across various crops with clean, undamaged fields as a result”.

Gracias a la integración de la inteligencia artificial Plant-by-Plant™ AI, los sistemas son capaces de reconocer de forma individual cada planta en el campo y aplicar el producto químico justo donde se necesita. Esta tecnología elimina la necesidad de deshierbe mecánico o manual, “solving a major agronomic challenge for farmers”, al ofrecer una alternativa completamente automatizada y de altísima precisión.

Resultados positivos en Europa y Estados Unidos

El impacto de esta innovación ya ha sido comprobado en terrenos agrícolas de Europa y Estados Unidos, donde los ensayos han mostrado un aumento considerable en la productividad. Tal como indica el comunicado: “Significant yield increases have also been recorded in Europe and the U.S. by applying selective herbicides only on weeds, without touching the crops.”

Estos resultados confirman que el enfoque selectivo no solo mejora el rendimiento de los cultivos, sino que también reduce los costos operativos y el daño ambiental asociado al uso indiscriminado de herbicidas.

En un contexto global donde los productores agrícolas enfrentan regulaciones cada vez más estrictas en materia de sostenibilidad y seguridad alimentaria, este tipo de soluciones de alta tecnología se posiciona como una herramienta clave para el futuro del sector.

Portafolio de IA más amplio en la industria agrícola

Con más de 30 algoritmos específicos por cultivo, Ecorobotix ofrece actualmente el portafolio de modelos de inteligencia artificial más extenso del mercado agrícola. Estos algoritmos permiten ajustar las aplicaciones de herbicidas y otros productos de protección vegetal de forma ultra dirigida, reduciendo el uso de insumos hasta en un 95%.

El comunicado destaca: “With more than 30 crop-specific algorithms, Ecorobotix now offers the largest AI model portfolio in agricultural spraying, enabling ultra-targeted applications of herbicides and other crop protection products—reducing inputs by up to 95%.”

Este nivel de especialización permite a los agricultores adaptar sus estrategias de control de malezas y plagas a las necesidades específicas de cada cultivo, optimizando los resultados económicos y minimizando el impacto ecológico.

Hacia una agricultura más sostenible y eficiente

El debut de esta tecnología en Agritechnica, una de las ferias agrícolas más importantes del mundo, refuerza la reputación de Ecorobotix como pionera en soluciones de agricultura de precisión. La aplicación de inteligencia artificial a la gestión de cultivos representa un paso decisivo hacia un modelo de producción más responsable, en el que cada planta recibe la atención exacta que necesita.

Además, la reducción drástica en el uso de químicos contribuye directamente a la preservación del suelo y los recursos hídricos, aspectos fundamentales para la sostenibilidad del sector agrícola a largo plazo.

Conclusión

Ecorobotix se posiciona así en la vanguardia de la transformación tecnológica del agro mundial. Su visión “planta por planta” redefine los estándares de eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad en la agricultura moderna.

La empresa suiza demuestra que la combinación de IA, robótica y precisión milimétrica puede resolver desafíos históricos del sector agrícola, ofreciendo soluciones que benefician tanto a los productores como al medio ambiente.