DomGlobal impulsa la transformación digital en LATAM desde Santo Domingo con nuevas alianzas y expansión regional

SANTO DOMINGO.— En medio de un escenario empresarial marcado por la rápida adopción de la inteligencia artificial y el creciente peso del entorno digital, la agencia de marketing DomGlobal Enterprises anunció una serie de iniciativas estratégicas destinadas a fortalecer su liderazgo en transformación digital en América Latina. Con sede en Santo Domingo y operaciones regionales, la firma actúa como la división LATAM de una agencia norteamericana reconocida por Google, un respaldo que amplía sus capacidades técnicas y su alcance en el mercado.

Alianza estratégica fortalece operaciones y expande presencia en las Américas

La empresa informó sobre una alianza estratégica que permitirá ampliar su cobertura en la región y responder de manera más efectiva a las exigencias del sector digital. De acuerdo con DomGlobal, esta colaboración proporciona una comprensión más profunda de los mercados americanos, facilita la prestación de servicios en inglés y español, y ofrece soporte técnico avanzado que supera las limitaciones de muchas agencias locales.

La compañía atribuye a este acuerdo parte del impulso que le ha permitido superar las 20 reseñas de cinco estrellas en Google, posicionándose como una de las agencias de marketing digital mejor valoradas de LATAM.

En un contexto donde la inteligencia artificial evoluciona a gran velocidad, DomGlobal asegura que su prioridad es la capacitación continua y la integración de metodologías avanzadas de IA en todos sus servicios. La agencia destaca que su enfoque no es el de una casa de diseño o una agencia creativa tradicional, sino el de una empresa tecnológica especializada en transformación digital, search y AI marketing, desarrollo web, redes sociales, publicidad digital, contenido impulsado por IA, implementación de CRM, automatización de ventas y marketing, mapeo de conversiones y otras soluciones orientadas al crecimiento empresarial.

Uno de sus socios aliados reforzó este mensaje de integración regional. “Como Google Partner certificado y proveedor de soluciones HubSpot, líderes en IA, damos la bienvenida a esta asociación con DomGlobal para llevar nuestro nivel de servicio y experiencia a toda LATAM.” – David Sahly, Vicepresidente.

Fundadores fortalecen la base técnica con formación avanzada

DomGlobal también destacó los avances académicos y profesionales de su equipo fundador, quienes han reforzado la estructura técnica de la empresa a través de programas internacionales de alto nivel. Entre los logros mencionados figuran una certificación en AI Strategy por el MIT Sloan y una maestría en Big Data, credenciales que respaldan el enfoque de la agencia en soluciones avanzadas basadas en datos e inteligencia artificial.

Capacitación regional impulsa el desarrollo del mercado digital

Como parte de su estrategia de crecimiento y formación empresarial, DomGlobal inició sesiones de capacitación en IA y Search Marketing dirigidas a líderes de negocios en Santo Domingo, Puerto Plata (Sosúa) y Punta Cana. Estos encuentros brindan una visión actualizada del estado de la inteligencia artificial, la evolución de los algoritmos y los modelos de lenguaje, así como del comportamiento moderno de los usuarios en motores de búsqueda.

Los participantes también reciben formación en evaluaciones de palabras clave, análisis de marca, investigación estratégica y otros elementos esenciales para competir en un mercado digital cada vez más exigente.

Compromiso social: formación en IA para jóvenes vulnerables

Más allá de sus operaciones comerciales, la agencia anunció un nuevo enfoque de responsabilidad social alineado con las tecnologías emergentes. A partir de 2026, DomGlobal impulsará la creación de una fundación destinada a brindar capacitación en habilidades de inteligencia artificial a jóvenes de comunidades vulnerables, con el objetivo de prepararlos para un mercado laboral crecientemente tecnificado.

En palabras de uno de los cofundadores: “Ha sido una bendición poder ofrecer servicios a empresas con verdadero impacto. Países como República Dominicana y México están posicionados para un crecimiento significativo, y las empresas que adopten la transformación impulsada por IA serán las que capturen las mayores oportunidades en esta revolución tecnológica en la que ya estamos inmersos.” – Wenser Martínez, Cofundador de DomGlobal.

Planes para 2026: auditorías y reportes de preparación en IA

Como parte de su estrategia para el próximo año, DomGlobal ofrecerá informes complementarios de preparación en IA y Search Marketing. Estas auditorías permitirán a las empresas evaluar su nivel actual de madurez digital e identificar oportunidades para mejorar su desempeño mediante estrategias basadas en datos y tecnologías de inteligencia artificial.