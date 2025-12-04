GRUPO MIMESA presenta nueva Margarina con Sal Tresco para impulsar la producción panadera en la temporada de mayor demanda

Caracas — Con el inicio del mes más activo para las panaderías venezolanas, GRUPO MIMESA anunció el lanzamiento de su nueva Margarina con Sal Tresco en presentación de 10 KG, un producto diseñado especialmente para atender las exigencias del maestro panadero durante la temporada navideña. Diciembre, tradicionalmente asociado con celebraciones y alta demanda de productos horneados, se convierte en un período estratégico para la marca, que busca fortalecer su portafolio de soluciones dirigidas al food service.

Un lanzamiento alineado con el auge del Pan de Jamón

En Venezuela, diciembre está profundamente vinculado al consumo del Pan de Jamón, una de las preparaciones más representativas de la gastronomía navideña. Su elaboración, que requiere ingredientes de calidad y técnicas precisas, marca un incremento notable en la actividad de panaderías y pastelerías en todo el país. En este contexto, GRUPO MIMESA apuesta por una margarina profesional que contribuya a mejorar la textura, suavidad y consistencia de cada pieza horneada.

La empresa enmarca el lanzamiento bajo el lema “Tresco, el secreto que no se ve, pero se siente”, frase que refuerza la intención de presentar un ingrediente capaz de elevar la calidad final de panes, hojaldres, galletas y postres sin alterar los procesos tradicionales de los panaderos.

Características y propósito de la Margarina con Sal Tresco

GRUPO MIMESA explicó que esta nueva margarina ha sido formulada para integrarse con facilidad a los procesos de producción de panaderías y establecimientos industriales. Su composición facilita la manipulación de masas, aporta estabilidad durante el horneado y contribuye a conseguir estructuras más uniformes, un elemento fundamental para productos de alto volumen en fechas festivas.

La compañía destacó que este lanzamiento amplía su portafolio profesional y se adapta a los requerimientos de panaderías que buscan eficiencia sin comprometer resultados. La presentación de 10 KG está pensada para establecimientos con alta rotación y necesidad de ingredientes confiables.

Compromiso con el panadero venezolano

En declaraciones oficiales, Henry Gómez, Gerente de Mercadeo de GRUPO MIMESA, resaltó el enfoque de la empresa en acompañar al sector productivo durante esta temporada crítica. “Nuestro compromiso con el panadero va más allá de ofrecer un producto; es ofrecer una garantía de calidad y un portafolio de soluciones para diferentes usos y creaciones culinarias. En GRUPO MIMESA, entendemos que el uso de ingredientes de la más alta calidad, como nuestra nueva Margarina Tresco, se refleja directamente en el sabor, la suavidad y la textura de cada producto que el venezolano come y disfruta. Queremos que el pan de jamón de esta Navidad sea el mejor, y Tresco es la clave para lograrlo.”

La empresa reafirma así su estrategia de posicionarse como un aliado técnico para los profesionales de la panadería, ofreciendo productos que no solo optimizan procesos, sino que también elevan la calidad gastronómica.

Tresco como ingrediente esencial en la producción navideña

El desarrollo de Margarina con Sal Tresco responde a la necesidad de contar con ingredientes robustos en un mercado donde la demanda de diciembre puede multiplicarse. GRUPO MIMESA señala que esta margarina permite obtener acabados más suaves, masas más manejables y una textura final superior, atributos altamente valorados para la producción de panes tradicionales y derivados.

Además, la empresa resalta que el producto está diseñado para integrarse como un elemento imprescindible en diversas aplicaciones, desde hojaldre hasta galletería y confitería, adaptándose a los estándares de producción artesanal e industrial.

Invitación al sector panadero

Como parte de su anuncio, GRUPO MIMESA extendió una invitación a panaderos de todo el país para conocer de primera mano las cualidades de la nueva Margarina con Sal Tresco. La empresa asegura que esta propuesta puede elevar significativamente la calidad de las preparaciones durante el período de mayor consumo del año.

El lanzamiento refuerza la posición de GRUPO MIMESA como un actor clave en el sector food service venezolano y como un aliado estratégico para el desarrollo productivo nacional, especialmente en un mes en el que el Pan de Jamón y otros productos tradicionales se convierten en protagonistas de la mesa venezolana.