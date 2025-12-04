NDC Solutions expande operaciones a España para fortalecer la infraestructura digital entre Europa y LATAM

La empresa venezolana NDC Solutions anunció su llegada al mercado español como parte de una estrategia de crecimiento orientada a atender la creciente demanda de soluciones de infraestructura crítica y centros de datos de alta capacidad en Europa y América Latina. La expansión posiciona a la compañía como un nuevo actor en el fortalecimiento de la conectividad transatlántica, en un contexto marcado por inversiones récord y transformación digital acelerada.

España se ha consolidado como un punto clave para el desarrollo tecnológico regional. Según DigitalES, la inversión en infraestructura digital en el país superó los 4.500 millones de euros en 2025, impulsando la instalación de nuevos data centers y la modernización de redes para sectores como banca, salud, industria y gobierno.

A la par, América Latina proyecta un crecimiento sostenido en su ecosistema de centros de datos. ResearchAndMarkets estima un CAGR del 9,2% hasta 2028, con un valor de mercado de USD 8.200 millones, liderado por Venezuela, México, Brasil y Colombia. Las multinacionales también incrementan la demanda de proveedores certificados bajo estándares como TIA-942 y BICSI 002.

En este contexto, NDC Solutions considera que su presencia en España responde a necesidades tecnológicas emergentes en ambas regiones. “La convergencia tecnológica entre Europa y LATAM exige infraestructuras resilientes, escalables y sostenibles. Nuestra visión es acompañar a las empresas en esa transición, ofreciendo soluciones de cableado estructurado, conectividad óptica y soporte para entornos 40G, 100G y 400G”, destacó Hernán García, CEO de NDC Solutions.

Servicios y capacidades para centros de datos y redes empresariales

Con base operativa en Caracas y ahora con oficinas en Madrid, NDC Solutions amplía su catálogo de servicios especializados en infraestructura de red y centros de datos empresariales. Entre sus principales soluciones se incluyen:

Diseño e implementación de cableado estructurado categoría 6A/7 certificado

Plataformas ópticas de backbone y distribución para alta capacidad

Sistemas de cableado preconectorizado MPO/MTP para entornos de misión crítica

Canalización y gestión pasiva: racks, gabinetes, organizadores y ductos

Certificaciones TIA/BICSI que garantizan cumplimiento normativo y desempeño

La empresa mantiene alianzas estratégicas como partner y reseller autorizado de Cisco y otros fabricantes globales, lo que le permite integrar tecnologías de clase mundial para arquitecturas de red más seguras y escalables.

“En esta nueva etapa, reforzamos nuestras alianzas, ampliando nuestras capacidades para entregar soluciones de conectividad de última generación y servicios administrados que impulsen la productividad de nuestros clientes en sectores clave”, afirmó García.

Nuevo portal web orientado a clientes globales

En línea con su proceso de expansión, NDC Solutions presentó su nuevo sitio web corporativo: www.ndc-solutions.com. La plataforma incorpora una experiencia de usuario renovada, con secciones dedicadas a centros de datos, redes, cableado estructurado y soluciones de seguridad.

El portal también incluye casos de éxito, certificaciones y contenido técnico relevante. La empresa señala que su objetivo es facilitar el contacto directo con clientes corporativos, integradores y socios tecnológicos tanto en Latinoamérica como en Europa.

Tendencias tecnológicas que impulsan la demanda de infraestructura

La rápida adopción de inteligencia artificial, IoT industrial, edge computing y operaciones basadas en baja latencia está redefiniendo el diseño de centros de datos en todo el mundo. Según IDC, más del 60% de las organizaciones en Europa y LATAM están priorizando inversiones en TI híbrida, automatización y conectividad segura para respaldar operaciones distribuidas y cargas de trabajo avanzadas.

España destaca como uno de los cinco países europeos con mayor crecimiento en despliegue de redes 5G, mientras que América Latina continúa promoviendo estándares internacionales y políticas de modernización digital.

“Las organizaciones necesitan infraestructuras preparadas para soportar cargas críticas, análisis en tiempo real y operaciones basadas en IA. Nuestra misión es ofrecer esa base tecnológica robusta, segura y escalable”, añadió García.

Una visión estratégica orientada a la integración entre continentes

Desde su fundación en 2015, NDC Solutions ha evolucionado como integrador especializado en infraestructura tecnológica crítica, con un equipo certificado en estándares internacionales como CCNA, CCNP y CCIE Data Center. La compañía ha ejecutado proyectos de impacto tanto en Venezuela como en España, consolidándose como Cisco Premier Networking Partner.

Su visión apunta a convertirse en un referente en la interconexión entre Europa y Latinoamérica, mediante soluciones inteligentes que impulsen la competitividad y la sostenibilidad. “Queremos ser el aliado preferido para las empresas que buscan modernizar su infraestructura TI y sus centros de datos. Esta expansión nos permite compartir nuestra experiencia y ofrecer un servicio más cercano a clientes europeos y latinoamericanos”, concluyó Hernán García.

Con más de una década de trayectoria, NDC Solutions afirma que seguirá apostando por servicios que respalden el crecimiento digital empresarial, ofreciendo infraestructuras seguras, escalables y alineadas con las necesidades tecnológicas de un mercado global en evolución.