Digital Check lanza el nuevo escáner CheXpress® CX35 UV con tecnología de imagen ultravioleta

NORTHBROOK, Illinois – La empresa estadounidense Digital Check Corp. anunció el lanzamiento del CheXpress CX35 UV, su más reciente escáner de cheques de alimentación única que incorpora tecnología de captura de imagen ultravioleta (UV) a un precio accesible. Este nuevo modelo ya está disponible para su compra a nivel mundial a través de la red global de distribuidores de la compañía.

El CheXpress CX35 UV se presenta como el sucesor directo del CheXpress CX30 UV, considerado el escáner de alimentación única con tecnología UV más popular de Digital Check. Durante más de una década, la familia CheXpress ha sido reconocida por ofrecer a las instituciones financieras una forma fiable y económica de capturar la impresión de seguridad ultravioleta utilizada en cheques y documentos similares en numerosos países.

Tecnología UV y compromiso con la seguridad antifraude

“UV image capture is an important, and occasionally mandatory, anti-fraud tool used in many parts of the world, and Digital Check was the first to make it available on scanners at an affordable price point,” afirmó Mike Donovan, vicepresidente de ventas globales de Digital Check.

“The CheXpress series lowered the barrier to entry for thousands of financial institutions to use ultraviolet scanning, and the CX35 UV will continue that legacy for years to come.”

El nuevo dispositivo consolida la posición de Digital Check como pionero en el uso de tecnología ultravioleta para la verificación de documentos, un componente clave en los sistemas de seguridad bancaria. La captura UV permite detectar patrones de impresión invisibles al ojo humano, utilizados para validar la autenticidad de los cheques y reducir significativamente el riesgo de fraude financiero.

Innovaciones clave del CheXpress CX35 UV

El diseño del CheXpress CX35 UV conserva la base tecnológica de su predecesor, que ha vendido más de un millón de unidades a nivel mundial, pero introduce mejoras notables dirigidas a bancos, corporaciones y usuarios que requieren mayor precisión y durabilidad.

Entre las principales características técnicas se destacan:

Sensor de imagen en color de 600 dpi , que proporciona una mayor definición y exactitud en la digitalización.

Indicador LED inteligente , que comunica visualmente el estado operativo del dispositivo.

Modo de limpieza automática , que simplifica las rutinas de mantenimiento y prolonga la vida útil del equipo.

Endosador de inyección de tinta de una sola línea , ideal para añadir marcas o sellos personalizados durante el proceso de escaneo.

Opciones de alimentación directa o de ida y retorno, que facilitan la integración con distintos flujos de trabajo en instituciones financieras.

Integración sencilla con sistemas bancarios

El CX35 UV ha sido diseñado para integrarse fácilmente con los sistemas bancarios existentes, sin requerir modificaciones importantes en la infraestructura tecnológica. Además, exporta las imágenes UV en los mismos formatos que su predecesor, el CX30 UV, asegurando compatibilidad con software y procesos de captura ya implementados.

Al igual que otros dispositivos de Digital Check, desplegados en más de 110 países, el CX35 UV permite ajustar la salida de imágenes para cumplir con diversos estándares legales y técnicos según las regulaciones regionales o nacionales.

“The CheXpress family sets the standard for affordable, accurate UV image capture and opens the door to better ultraviolet scanning for thousands of financial institutions and their customers,” agregó Donovan.

“The CX35 UV ensures they’ll continue to enjoy sustainable access to UV solutions for years to come.”

Relevancia para el sector financiero

Con este lanzamiento, Digital Check reafirma su liderazgo global en soluciones de escaneo bancario y de captura de documentos. La compañía busca mantener su reputación de ofrecer tecnología avanzada a costos competitivos, impulsando la adopción de herramientas antifraude incluso en instituciones medianas y pequeñas.

La incorporación de la tecnología UV en dispositivos de bajo costo ha sido determinante para democratizar el acceso a soluciones de seguridad, permitiendo a bancos de distintos tamaños implementar controles de autenticidad de documentos sin elevar significativamente sus gastos operativos.

Una apuesta por la innovación sostenible

Con sede en Northbrook, Illinois, Digital Check cuenta con más de dos décadas de experiencia en el desarrollo de equipos de escaneo de cheques, documentos y soluciones de captura remota. Sus productos son utilizados por instituciones financieras, corporaciones y agencias gubernamentales en todo el mundo.

El CheXpress CX35 UV representa una continuación natural del compromiso de la empresa con la innovación tecnológica, combinando rendimiento, precisión y facilidad de uso. La compañía busca con este modelo mantener su legado de calidad y garantizar que las instituciones financieras sigan contando con acceso sostenible a soluciones UV confiables durante los próximos años.