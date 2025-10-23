El Distillery Winter Village de Toronto presenta su programación 2025

Toronto, ON, Canadá, (GLOBE NEWSWIRE) — El Distillery Winter Village, presentado por L’Oréal Paris, ha anunciado su programación 2025, preparándose para transformar el Distillery Historic District de Toronto en un encantador destino navideño reconocido a nivel mundial, que atrae a más de un millón de visitantes cada año.

En su 16ª temporada, esta celebración orgullosamente canadiense promete más actividades, gastronomía y magia navideña que nunca. Desde la experiencia inmersiva de Stranger Things 5 de Netflix y la Pura Vida Chocolate Experience presentada por Visit Costa Rica, hasta el Chef’s Lane con platos exclusivos de reconocidos chefs canadienses y presentaciones de instituciones como The Tenors, la Canadian Opera Company, Mirvish Productions y el Toronto Mendelssohn Choir, esta edición ofrecerá recuerdos festivos inolvidables.

Un mercado navideño mundialmente reconocido

Los visitantes encontrarán 47 cabañas de vendedores y nueve bares al aire libre —el mayor número hasta la fecha— bajo un manto de luces festivas. Habrá desde comida reconfortante de invierno hasta dulces y regalos artesanales.

Destacados gastronómicos:

El famoso hot chocolate con malvaviscos flameados de Cluny Bistro

Un pop-up de Craig’s Cookies

Papas en espiral al estilo feria

Chocolates de Dubái

Tacos japoneses

Fresas frescas bañadas en chocolate

Bares temáticos como Ugly Sweater Patio, Peppermint Patio y Naughty or Nice Bar

El Distillery Winter Village combina la nostalgia de un mercado europeo tradicional con el corazón del centro de Toronto.

Se celebrará del 13 de noviembre de 2025 al 4 de enero de 2026, con L’Oréal Paris como patrocinador principal, llevando el espíritu navideño a lo largo de 13 acres de calles adoquinadas e históricas.

“Será uno de nuestros años más emocionantes”, dijo Rik Ocvirk, vicepresidente de The Distillery Restaurants Corp. y director de experiencias y eventos del Distillery Historic District.

“Nuestra programación combina creatividad culinaria, entretenimiento familiar y un diseño encantador que captura la esencia de lo que hace tan especial al Winter Village.”

Ceremonia de apertura y encendido del árbol 🎄

Jueves 13 de noviembre, 6:00 p.m. — Santa Claus encenderá el árbol de Navidad más icónico de Canadá, acompañado de una presentación especial de The Tenors.

Todas las ganancias de esta noche se destinarán a organizaciones benéficas locales.

El evento será transmitido en vivo por youtube.com/@distillery_to de 5:30 p.m. a 6:30 p.m. (hora del Este).

Espectáculos y música navideña 🎶

Desde coros y villancicos hasta teatro musical y espectáculos familiares, el calendario 2025 ofrece algo especial para todos.

Las presentaciones están incluidas con la entrada.

Destacados de las presentaciones:

The Tenors — 13 de noviembre, 6:00 p.m.

Sensación vocal internacional galardonada, inaugurará oficialmente la temporada con un concierto de clásicos navideños.

Toronto Mendelssohn Choir — 30 de noviembre, 7:00 y 8:00 p.m.

Un regreso triunfal con armonías poderosas que llenarán el histórico distrito de espíritu navideño.

Canadian Opera Company — 5 de diciembre, 7:00 p.m.; 6 de diciembre, 3:30 p.m.

Artistas del Ensemble Studio presentan un concierto navideño y una versión musical de “The Snowy Day” de Ezra Jack Keats.

A Very Merry Mirvish Concert — 7 de diciembre, 7:00 p.m.

Con miembros de los elencos de & Juliet, The Sound of Music y We Will Rock You (Queen).

A Super Simple Christmas with Caitie & Tobee! —

17-20 de noviembre, 10-12 de diciembre y 15-17 de diciembre, 3:00 p.m.

Un espectáculo familiar con canciones y villancicos. Habrá encuentros con los personajes y una Pop-Up Shop con regalos exclusivos.

The McGregor Carollers

Un cuarteto clásico de Toronto que llenará el mercado con villancicos tradicionales.

Crane Creations Theatre Company — Todos los domingos, 1:00–6:00 p.m.

Marionetas navideñas (Conejo, Ardilla y Grulla) que harán sonreír a los más pequeños.

Stranger Things 5: Experiencia inmersiva 👾

Netflix trae una exclusiva experiencia inmersiva inspirada en Stranger Things 5.

Los visitantes podrán ingresar al legendario salón de la familia Byers, con las icónicas luces alfabéticas y la ambientación sobrenatural de Hawkins, Indiana.

Perfecta para fotos y fanáticos de la serie.

Los nuevos episodios de Stranger Things 5 se estrenarán en tres volúmenes:

26 de noviembre (4 episodios)

25 de diciembre (3 episodios)

31 de diciembre (episodio final)

Pura Vida Chocolate Experience 🍫

Presentado por Visit Costa Rica

El patio de Archeo se transforma en un paraíso tropical de chocolate, inspirado en la calidez y hospitalidad de Costa Rica.

Los visitantes podrán:

Degustar hot chocolate servido en cocos frescos

Probar el “mochanut” , mezcla de café y chocolate

Disfrutar de fondue de frutas tropicales

Relajarse en sillas tipo nido bajo un árbol de ceiba simbólico

Participar en una estación de coloreo para niños inspirada en las carretas costarricenses

La Aldea de Santa Claus 🎅

Ubicada dentro del Soulpepper Theatre, este año la Aldea de Santa presenta un nuevo diseño inspirado en Narnia (adaptación de Bad Hats).

Los niños podrán entrar por el armario mágico, conocer a Santa y sus elfos, y encontrarse con personajes de Narnia.

Comidas y bebidas festivas 🍷

Con 40 puestos de comida y nueve bares temáticos, el Winter Village ofrece un banquete de sabores invernales.

Novedades 2025:

Santa Spuds (papas en espiral)

Brochetas estilo robata

Chocolates de Dubái

Pop-up de Craig’s Cookies

Favoritos que regresan:

S’mores Hot Chocolate de Cluny

Santa’s Smoker & BBQ

Tacos japoneses, poutine, momos nepaleses, empanadas, pierogis, mini donuts, mini pancakes, fresas con chocolate y raclette suizo.

Experiencias culinarias exclusivas:

Chef’s Lane: platos navideños gourmet de chefs canadienses (anuncio próximo).

Ugly Sweater Patio Bar: un rincón divertido para presumir tu suéter más feo.

Peppermint Patio: un espacio temático de bastones de caramelo con cócteles inspirados en la temporada.

Compras y regalos 🎁

Más de 85 tiendas permanentes y siete cabañas artesanales ofrecerán regalos únicos y hechos a mano perfectos para las fiestas.

Escenarios fotográficos y luces ✨

Entre los lugares imperdibles para fotos:

El Árbol de Navidad central

Las 80.000 luces blancas colgantes del Naughty or Nice Bar

El Heart of Christmas Display

El Trineo de Santa y sus renos

La Corona gigante de bastón de caramelo

El Reloj de la cuenta regresiva navideña

Fotografías profesionales estarán disponibles para compra en The Photo Spot.

Entradas y planificación de la visita 🎟️

Se requieren entradas para horarios pico:

Noche de apertura

Viernes, sábados y domingos después de las 4:00 p.m.

Jueves de diciembre después de las 4:00 p.m.

Todos los días del 15 al 31 de diciembre

Nochevieja

Los niños de 9 años o menos entran gratis.

Las entradas comienzan desde $15 CAD (más cargos e impuestos).

Para más detalles, visita: TheDistilleryWinterVillage.com.