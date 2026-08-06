CMF presenta Clip Pro, sus primeros audífonos open-ear con enfoque en comodidad y tecnología avanzada

CMF anunció el lanzamiento de Clip Pro, sus primeros audífonos open-ear, con una propuesta centrada en ofrecer comodidad durante largos periodos de uso, calidad de sonido y funciones inteligentes para llamadas. El nuevo dispositivo combina un diseño ergonómico tipo clip, audio de alta resolución, controles táctiles y una batería de hasta 32,5 horas para usuarios con estilos de vida activos.

La compañía presentó el producto como una alternativa dentro del creciente segmento de audífonos de oído abierto, una categoría que busca permitir a los usuarios escuchar música, podcasts y atender llamadas sin perder la conexión con los sonidos del entorno.

CMF explicó que uno de los principales desafíos de este tipo de dispositivos es lograr un equilibrio entre comodidad y rendimiento de audio. Con Clip Pro, la marca busca ofrecer un equipo ligero para uso prolongado, pero con una experiencia sonora equilibrada y características propias de un producto inalámbrico avanzado.

Un diseño pensado para el uso diario

El diseño de Clip Pro incorpora un sistema de clip con tres puntos de sujeción, desarrollado para distribuir la presión alrededor de la oreja y ofrecer un ajuste estable durante diferentes actividades, como jornadas laborales, desplazamientos o ejercicio.

El dispositivo utiliza un núcleo de alambre elástico de titanio en su estructura, con un puente en forma de C que permite adaptarse a diferentes tipos de orejas. Además, sus materiales están diseñados para ofrecer una sensación cómoda incluso después de varias horas de uso continuo.

Cada audífono tiene un peso de apenas 5,9 gramos, mientras que la unidad de audio fue optimizada para reducir el contacto directo y dirigir el sonido de manera más eficiente hacia el canal auditivo.

Audio de alta resolución y mejoras en los graves

En el apartado técnico, Clip Pro incorpora un controlador dinámico de doble imán de 10,8 mm, diseñado para ofrecer mayor presencia en los graves, voces más detalladas y frecuencias altas más definidas.

Para compensar la reducción natural de bajos que suele presentarse en los dispositivos open-ear, CMF desarrolló la tecnología Ultra Bass, orientada a mejorar las frecuencias bajas y reducir la distorsión en los tonos más altos.

Los audífonos cuentan con certificación Hi-Res Audio y compatibilidad con los códecs LDAC, AAC y SBC, permitiendo una transmisión inalámbrica de mayor calidad en dispositivos compatibles. De esta forma, los usuarios pueden disfrutar de música, videos y contenidos de audio manteniendo la percepción del entorno.

Funciones inteligentes para llamadas y conectividad

CMF incorporó en Clip Pro la tecnología Clear Voice, impulsada por una unidad de procesamiento de voz (VPU), junto con un sistema de cuatro micrófonos HD para mejorar la separación entre la voz del usuario y el ruido ambiental.

Según la compañía, esta combinación permite mantener conversaciones más claras en espacios con sonidos externos, como calles transitadas, oficinas o lugares abiertos con viento.

El dispositivo también incluye el sistema Sound Seal, diseñado para reducir la filtración de sonido mediante una gestión inteligente de frecuencias medias y altas. Esta función puede configurarse a través de la aplicación Nothing X, permitiendo ajustes específicos para llamadas o reproducción de audio.

En materia de conectividad, Clip Pro incorpora Bluetooth 5.4, conexión simultánea con dos dispositivos, modo de baja latencia para gaming, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair y certificación IP54 en los audífonos.

Smart Dial y disponibilidad comercial

Uno de los elementos destacados del producto es la incorporación del Smart Dial en el estuche de carga. Este control giratorio y táctil permite gestionar el volumen, la reproducción, las llamadas y la conexión con dispositivos sin necesidad de utilizar directamente el teléfono.

Los audífonos incluyen controles físicos sensibles y están disponibles en tres colores: Gris Oscuro, Gris Claro y Coral.

CMF Clip Pro llegará al mercado con un precio de 2.099 pesos mexicanos. La comercialización en México comenzará el 15 de agosto de 2026 mediante canales de venta autorizados. Los usuarios podrán realizar reservas desde el anuncio inicial del producto.

Con Clip Pro, CMF amplía su presencia en el mercado de audio inalámbrico con una propuesta enfocada en la combinación de diseño, comodidad y tecnología para consumidores que buscan una experiencia auditiva abierta y funcional.