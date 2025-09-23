Cority refuerza su estrategia de datos e inteligencia artificial con nuevos líderes para la gestión EHS y sostenibilidad

Caracas, (Venezuela Business Desk). — La empresa canadiense Cority, especializada en software que convierte riesgos operativos en ventajas de desempeño, anunció el nombramiento de Dan Timpson como Director de Tecnología (CTO) y de Srik Venkataseshu como Director Senior de Inteligencia Artificial (IA). Ambos ejecutivos tendrán la misión de liderar la próxima etapa de innovación de la compañía, centrada en la convergencia de datos y la aplicación confiable de la inteligencia artificial en la gestión de medio ambiente, salud y seguridad (EHS), así como en sostenibilidad.

Un liderazgo con experiencia en ciberseguridad y software empresarial

Timpson llega a Cority con más de 20 años de trayectoria en liderazgo tecnológico. Recientemente se desempeñó como Vicepresidente Senior de Ingeniería en 8×8, donde estuvo a cargo de la estrategia tecnológica y de la innovación de plataformas. También ejerció funciones de CTO en Kaseya y DigiCert, donde lideró la expansión global de soluciones y organizaciones tecnológicas.

Al explicar su decisión de integrarse a la compañía, Timpson resaltó la misión corporativa como factor clave. “Cority is at the forefront of helping organizations protect workers and strengthen sustainability outcomes,” señaló. “That mission resonates with me on a personal level, and I was struck by the passion and commitment I heard from employees across the company.”

Tres ejes estratégicos para CorityOne

El nuevo CTO se enfocará en ampliar el liderazgo de CorityOne, la plataforma insignia de la empresa, a través de tres líneas prioritarias:

Datos convergentes: construcción de un ecosistema de datos cohesionado que genere nuevas perspectivas en las áreas de EHS y sostenibilidad. IA aplicada: integración de inteligencia artificial que automatice tareas rutinarias, entregue información en el momento de la decisión y guíe hacia mejores resultados. Seguridad avanzada: fortalecimiento de los procesos de verificación de identidad, reducción del uso de contraseñas y respuesta a amenazas emergentes como los deepfakes.

El director ejecutivo de Cority, Ryan Magee, destacó que la combinación de experiencia en software empresarial y ciberseguridad convierte a Timpson en el líder adecuado para este momento clave. “Dan’s track record of combining enterprise software innovation with cybersecurity expertise makes him the ideal technology leader for this moment when data and AI have the potential to unlock meaningful gains for our customers. His vision for embedding applied AI into every solution in ways customers can trust, simplifying compliance, and creating seamless user experiences will further differentiate CorityOne in the market.”

Venkataseshu: IA práctica para resolver problemas

Por su parte, Srik Venkataseshu aportará más de 20 años de experiencia en el desarrollo de plataformas nativas en la nube y soluciones de IA/ML para startups y compañías Fortune 500. Entre sus logros figura el lanzamiento de HPE Private Cloud AI con NVIDIA, un producto que marcó tendencia en el mercado.

En Cority, Venkataseshu estará a cargo de la integración de inteligencia artificial en todas las soluciones, con el objetivo de ayudar a los profesionales de EHS a identificar riesgos de forma temprana, acelerar la toma de decisiones y eliminar silos de datos organizacionales.

Timpson resaltó su capacidad de convertir tecnologías avanzadas en herramientas útiles para los clientes. “Srik knows how to take advanced AI and make it practical for customers. His direct experience building cloud and AI platforms is going to be a big part of how we deliver on Cority’s vision of trusted data and AI working together.”

Una hoja de ruta ambiciosa

Con estos nombramientos, Cority traza una hoja de ruta ambiciosa en inteligencia artificial. En el corto plazo, los planes incluyen prototipado rápido y validación con clientes durante los próximos 12 meses. A mediano y largo plazo, la compañía busca implementar capacidades avanzadas de IA aplicada que puedan apoyar de manera autónoma los flujos de trabajo en EHS, manteniendo siempre el control en manos de los usuarios.

Innovación al servicio de la sostenibilidad

La estrategia refleja la visión de Cority de ofrecer soluciones confiables que integren seguridad laboral, sostenibilidad y desempeño corporativo en una sola plataforma. Con la experiencia combinada de Timpson y Venkataseshu, la empresa apunta a consolidarse como referente global en el uso de datos y tecnologías inteligentes para transformar la gestión de riesgos en ventaja competitiva.