Picus Security anuncia la cumbre State of BAS 2025 para redefinir la simulación de ataques con IA

Caracas – La compañía Picus Security, líder mundial en validación de seguridad, informó oficialmente el lanzamiento del State of BAS 2025 Summit, un evento virtual que se celebrará los días 14 y 16 de octubre. El encuentro busca redefinir la forma en que las organizaciones enfrentan los desafíos de ciberseguridad mediante la aplicación de inteligencia artificial (IA) en los procesos de simulación de brechas y ataques (Breach and Attack Simulation – BAS).

Un paso decisivo en validación de seguridad

En un contexto donde las empresas enfrentan un aumento sostenido en la sofisticación de los ciberataques, Picus plantea que el uso de IA en BAS se convierte en una herramienta esencial. La validación continua, la reducción de ruido operativo y la comunicación efectiva de riesgos a nivel de juntas directivas son hoy objetivos centrales de los equipos de seguridad corporativa.

“AI-powered BAS redefines how organizations test, measure, and strengthen their defenses. We want organizations to better understand this technology and how it brings massive improvements to cyber resilience,” declaró Volkan Ertürk, cofundador y director de tecnología (CTO) de Picus Security.

El directivo subrayó además el valor de reunir a especialistas de talla mundial en la materia: “We’ve brought together a stellar lineup of experts who will share best practices and real-world success stories. Attendees will gain deep insight and practical strategies for implementing BAS as a proactive, AI-driven defense.”

Voces influyentes en la agenda

Ertürk compartirá escenario con expertos de alto perfil, entre ellos Chris Dale, instructor principal en SANS; Ron Eddings, del reconocido espacio Hacker Valley; además de varios CISOs de empresas Fortune 500.

La diversidad de ponentes asegura que los asistentes reciban no solo la visión académica y técnica de la ciberseguridad, sino también experiencias reales aplicadas en organizaciones globales de gran escala.

Temáticas clave del encuentro

La agenda del State of BAS 2025 Summit abordará aspectos centrales para los equipos de seguridad y gestión de riesgos:

Aplicación de IA en la validación de seguridad para romper el ciclo de sobrecarga de parches y enfocar los esfuerzos en vulnerabilidades realmente críticas.

Reducción del ruido operativo y de la fatiga por priorización que afecta a centros de operaciones de seguridad (SOC) y a equipos de gestión de vulnerabilidades.

Operacionalización del BAS impulsado por IA , con el fin de alinear los programas de seguridad a los objetivos estratégicos de las empresas y comunicar con mayor claridad el progreso y los riesgos ante juntas directivas y entes reguladores.

Estrategias para validación continua en entornos híbridos y en la nube, reflejando la realidad tecnológica actual de las corporaciones.

Cada uno de estos ejes responde a los problemas que enfrentan cotidianamente las áreas de ciberseguridad en todo el mundo: la sobrecarga de información, la escasez de recursos humanos y la dificultad de priorizar amenazas reales frente a un mar de alertas.

Un evento gratuito y de alcance global

El encuentro será de acceso gratuito y está dirigido a líderes de seguridad, gestores de vulnerabilidades y profesionales de distintas industrias. Además de las ponencias, los participantes recibirán un recurso exclusivo: el informe “10 Criteria for Choosing the Right BAS Solution”, una guía práctica que servirá como checklist para evaluar plataformas de simulación de ataques y brechas.

La invitación está abierta de manera global y busca proporcionar herramientas útiles y aplicables de forma inmediata en las estrategias de defensa digital de las organizaciones.

Implicaciones para Venezuela y la región

En Venezuela, así como en otros mercados latinoamericanos, las empresas enfrentan un proceso acelerado de transformación digital, con mayor dependencia de servicios en la nube, plataformas financieras en línea y operaciones remotas. Esta realidad incrementa la exposición a ataques y hace más urgente adoptar enfoques como el BAS potenciado por IA.

La propuesta de Picus Security se alinea con la necesidad regional de contar con soluciones escalables y prácticas que permitan validar la efectividad real de las defensas sin recurrir únicamente a auditorías periódicas o consultorías externas.

Conclusión

El State of BAS 2025 Summit se perfila como un foro de referencia internacional que no solo mostrará el potencial de la inteligencia artificial en el campo de la ciberseguridad, sino que también ofrecerá estrategias concretas para integrar esta tecnología en la gestión empresarial.

Los interesados podrán registrarse directamente a través del portal oficial de Picus Security y acceder a un espacio que promete redefinir las prácticas de validación de seguridad en la era digital.