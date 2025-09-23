ALPINE WHITE lanza en Brasil sus primeras tiras blanqueadoras dentales sin peróxido

RÍO DE JANEIRO – La empresa suiza ALPINE WHITE, reconocida en el mercado internacional por su capacidad de combinar ciencia e innovación con tradición en el cuidado bucal, anunció oficialmente el lanzamiento en Brasil de su línea de tiras blanqueadoras dentales sin peróxido. La llegada de estos productos marca un hito en el sector, al introducir la primera alternativa doméstica de nivel profesional basada en tecnología de peroxiácido (PAP), clínicamente probada y aprobada por las autoridades sanitarias del país.

Las tiras, desarrolladas en Suiza, ofrecen resultados visibles en apenas tres días, según informó la compañía, y fueron diseñadas para brindar comodidad y practicidad al consumidor, sin comprometer la salud dental. Inspirados en la pureza de los Alpes, los productos buscan posicionarse como una alternativa confiable frente a los métodos tradicionales con peróxido de hidrógeno, cuya comercialización al consumidor está restringida en el mercado brasileño.

Una innovación esperada

La apuesta de ALPINE WHITE responde a una necesidad latente en el país, como lo señaló Hannes Ruh, director de la compañía para América Latina:

“Brasil ha estado esperando una solución de blanqueamiento dental para uso doméstico verdaderamente delicado que funcione sin peróxido”, afirmó Ruh. “Con nuestras tiras blanqueadoras a base de PAP, nos enorgullece ser los primeros en lanzar al mercado una alternativa sin peróxido, que cumple con las expectativas brasileñas en cuanto a eficacia y comodidad y que ya está disponible en más de 2.000 puntos de venta y sigue creciendo”.

La tecnología PAP ha sido respaldada por estudios científicos que demuestran su capacidad blanqueadora, con un mecanismo que no libera radicales libres, lo que contribuye a minimizar la sensibilidad dental, un problema común en otros métodos de blanqueamiento.

Regulación y seguridad

En el mercado brasileño, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) regula estrictamente los agentes blanqueadores dentales. Debido a estas regulaciones, la venta directa al consumidor de productos con peróxido de hidrógeno está limitada, lo que otorga un marco regulatorio favorable para la introducción de soluciones alternativas como las tiras de ALPINE WHITE.

La compañía subrayó que todos sus productos fueron formulados y evaluados en estudios clínicos antes de someterse a los procesos de aprobación oficial. Actualmente, cuentan con los registros ANVISA 25351.136847/2023-77; 25351.137039/2023-27; 25351.137043/2023-95 y 25351.137040/2023-51, que certifican su validez y cumplimiento normativo.

Presencia en puntos de venta estratégicos

El plan de distribución de ALPINE WHITE abarca tanto tiendas físicas como plataformas digitales. En São Paulo, capital e interior, los productos ya están disponibles en Drogaria Iguatemi, Raia, Drogasil y Soneda. En Río de Janeiro se comercializan en Drogaria Discover y Zona Sul, mientras que en Minas Gerais los consumidores pueden encontrarlos en Raia y Drogasil.

En el sur del país, que incluye Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, la línea se distribuye a través de Farmácias São João y Drogaria Discover. A nivel nacional, también se encuentra disponible en línea mediante las plataformas Glam y NuSpace, con lo cual la empresa asegura cobertura en todo el territorio.

Línea inicial y productos complementarios

El portafolio con el que ALPINE WHITE entra al mercado brasileño incluye dos variantes principales: tiras blanqueadoras estándar con tecnología PAP y tiras adaptadas para dientes sensibles. Ambas opciones prometen restaurar el blanco natural de los dientes en un corto período, con resultados visibles en tan solo tres días.

Además, la compañía ofrece productos complementarios para el cuidado diario, como espuma blanqueadora y polvo de carbón vegetal. Con esta propuesta, la firma busca atender distintas necesidades del consumidor y posicionarse como una solución integral en el segmento de higiene y estética dental.

Un mercado en expansión

El potencial del mercado brasileño es visto por la compañía como una oportunidad de crecimiento estratégico. Según Ruh, el dinamismo de los consumidores en el país abre la puerta a soluciones que combinen innovación, conveniencia y seguridad regulatoria:

“Brasil es uno de los mercados de cuidado bucal más dinámicos del mundo”, agregó Ruh. “Al ofrecer un blanqueamiento sin peróxido, fácil de usar y que cumple con las normativas de la ANVISA, brindamos a los consumidores una opción real para mantener una sonrisa naturalmente blanca y saludable en el hogar”.

Con una red de más de 2.000 puntos de venta iniciales y planes de expansión en marcha, ALPINE WHITE confía en consolidarse como líder en el segmento de blanqueamiento dental sin peróxido en Brasil, fortaleciendo así su presencia en América Latina.