Cobham Satcom se une a la superproducción de ciencia ficción Helios

LOS ÁNGELES — La empresa danesa Cobham Satcom, líder mundial en soluciones de comunicación satelital para entornos remotos en tierra y mar, anunció una alianza estratégica con las productoras Centerboro Productions y All In Films para participar como patrocinador corporativo en la esperada película de ciencia ficción Helios.

El acuerdo permitirá que los sistemas de antenas tácticas de Cobham Satcom aparezcan de manera destacada en la trama, donde su tecnología será clave para que la protagonista —una astronauta y científica de la NASA— logre salvar la Tierra en medio de una crisis global.

Una alianza que une tecnología y cine

El anuncio se realizó en Los Ángeles a través de un comunicado oficial distribuido por GlobeNewswire, confirmando la participación de la compañía europea en una de las producciones cinematográficas de ciencia ficción más ambiciosas del próximo año.

La reconocida directora, guionista y productora Michelle Danner, quien recientemente dirigió Miranda’s Victim protagonizada por Abigail Breslin, será la encargada de llevar a la gran pantalla Helios, un thriller espacial ambientado en el año 2030. La película promete combinar acción, ciencia y realismo tecnológico, abordando los desafíos humanos y técnicos de la exploración espacial.

Cobham Satcom: innovación real al servicio de la ficción

El director ejecutivo de Cobham Satcom, Christophe Duret, destacó el valor de esta colaboración internacional.

“We’re excited to collaborate with Centerboro Productions and All In Films on this major Hollywood production. We’re especially proud that they turned to Cobham Satcom to showcase the latest innovations in satellite communications, including our advanced TACTICAL TRACKER antenna system. Being featured in a space-themed film that explores how our technology can be used in high-stakes scenarios is a unique and thrilling opportunity. It highlights the capabilities of Cobham Satcom and aligns with our mission of safeguarding and connecting people and ideas. Now introducing one new use case where our solutions help ‘save the world.’”

Con esta participación, Cobham Satcom no solo amplía su presencia global, sino que también acerca sus soluciones tecnológicas a nuevas audiencias, mostrando cómo las comunicaciones satelitales pueden ser esenciales incluso en escenarios de ciencia ficción.

Helios: ciencia, acción y humanidad en órbita

Ambientada en el año 2030, Helios narra la historia de una nave espacial y su tripulación durante una misión urgente a la Estación Espacial Internacional (EEI). Una gigantesca llamarada solar proveniente de una tormenta catastrófica pone en peligro tanto a la estación como al planeta. En medio del caos, la astrónoma y exastronauta Jess Denver y el coronel de la Fuerza Aérea Sam Adler deberán unir fuerzas para intentar salvar a la humanidad.

Una visión auténtica del futuro

Para Patricia A. Beninati, productora, guionista y presidenta de Centerboro Productions, la colaboración con Cobham Satcom aporta realismo y credibilidad al universo cinematográfico de Helios.

“We’re beyond excited to join forces with Cobham Satcom. Their groundbreaking satellite communication technology fits seamlessly into the world of Helios — a high-octane sci-fi thriller that pushes the boundaries of imagination and science. With their cutting-edge communication terminals woven into our story, we’re bringing audiences a vision of Low Earth Orbit in 2030 that feels thrillingly real. Helios isn’t just about spectacle; it’s about showcasing the incredible innovation of today’s space pioneers and exploring how humanity might rise to meet tomorrow’s challenges. We want to deliver a heart-pounding, cinematic experience that ignites wonder — and inspires the next generation of space dreamers,” dijo Beninati.

El productor ejecutivo y asesor espacial Robert Feierbach añadió:

“In our Helios film, a desperate launch to orbit ignites humanity’s fight for survival,” dijo Feierbach. “Every technology you see — including Cobham Satcom’s quick deploy TACTICAL TRACKER satellite systems — is grounded in real innovations being built today by the global space industry. We wanted our heroine’s mission to feel not just possible, but inevitable — a reflection of the future already taking shape.”

Un equipo de producción de primer nivel

El guion de Helios fue escrito por Patricia A. Beninati (Hubble: 20 Years of Discovery), Michael K. Anderson (The Wonder Show), Bernard Moore y Nicholas Danner (Helios).

La película es una coproducción entre All In Films y Centerboro Productions, con un equipo de productores de amplia trayectoria: Todd Slater (King of Killers), Marilyn G. Haft (Grace is Gone), Michelle Danner (Miranda’s Victim), Valerie Debler (The Runner), Alexandra Guarnieri (Miranda’s Victim), Brian Drillinger (Extra Innings) y Robert Feierbach (Earthfall), además de la participación de la propia Beninati.

Empresas espaciales de prestigio se unen al proyecto

Cobham Satcom se suma a una lista creciente de patrocinadores del sector espacial que apoyan la película. Entre ellos destacan United Launch Alliance (ULA), que presentará su Vulcan Rocket; Blue Origin, con su Orbital Reef Space Station; Aerospacelab, mostrando su tecnología de constelaciones satelitales; Integrasys, con su software de gestión satelital; y la organización educativa Spacekids Global, dedicada a inspirar a más de un millón de jóvenes en disciplinas STEAM+, con especial enfoque en empoderar a las niñas interesadas en la ciencia y la tecnología.

Próximos anuncios y expectativas

Los productores de Helios planean revelar próximamente nuevos socios de marca, así como el elenco estelar y las locaciones de rodaje. Con esta alianza, Cobham Satcom reafirma su liderazgo global en innovación satelital y su compromiso con la comunicación, la ciencia y la exploración del espacio.