Cencosud relanza el Paris Parade 2025 con énfasis en sostenibilidad y esperanza

Caracas, (Venezuela Business Desk) – Cencosud anunció este jueves una nueva edición del Paris Parade, considerado el desfile navideño más grande de Sudamérica. El evento se llevará a cabo el próximo domingo 23 de noviembre a las 12:00 horas, reuniendo nuevamente a miles de familias en torno a la alegría, la cultura y la responsabilidad ambiental.

Durante el lanzamiento, la empresa presentó además el Informe de Impacto 2023–2024, un documento que evidencia el valor social, ambiental y cultural de esta celebración masiva. El informe consolida la visión del Paris Parade como un proyecto que trasciende el entretenimiento para convertirse en un ejemplo de compromiso comunitario y sostenibilidad.

“Por un mundo mejor: La voz de la esperanza”

Bajo el lema “Por un mundo mejor: La voz de la esperanza”, el desfile busca transmitir un mensaje inspirador y optimista en tiempos de desafíos globales. La iniciativa invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la unión y el respeto por el medio ambiente, promoviendo valores positivos entre los asistentes de todas las edades.

Cencosud destacó que esta nueva versión del evento será respetuosa con el entorno, implementando medidas sostenibles en la logística, el uso de materiales reciclables y la gestión responsable de residuos. De este modo, el Paris Parade reafirma su compromiso con los principios de responsabilidad social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Desfile de figuras icónicas

La edición 2025 promete un espectáculo inolvidable con la participación de 13 globos gigantes inspirados en algunos de los personajes más queridos por el público. Entre las figuras confirmadas se encuentran Hello Kitty, Kuromi, Ralf, Paw Patrol, Harry Potter, Bugs Bunny, Chavo del Ocho, Bluey, Sonic, Batman, Peppa Pig, Colorito y las Chicas Súper Poderosas.

Cada globo será una obra de arte en movimiento, fabricado con materiales ligeros y ecológicos que reducen su huella de carbono. El desfile combinará música, color y efectos visuales para crear una experiencia mágica, pensada tanto para niños como para adultos.

Impacto económico, social y ambiental

El Informe de Impacto 2023–2024 presentado por Cencosud resalta el alcance positivo del Paris Parade en múltiples dimensiones. Desde el punto de vista económico, el evento impulsa la actividad comercial y turística, generando beneficios para el sector hotelero, gastronómico y de servicios.

En el ámbito social, el desfile fomenta la participación ciudadana mediante la colaboración de artistas, voluntarios y comunidades locales. Además, se promueven espacios educativos que sensibilizan sobre el cuidado del entorno y la importancia de la convivencia.

A nivel ambiental, el informe destaca la reducción del consumo energético y la implementación de programas de reciclaje en todas las etapas del evento. Cencosud subrayó su trabajo conjunto con instituciones ambientales y organizaciones civiles dedicadas a la gestión sostenible de eventos masivos.

Cencosud refuerza su compromiso con la cultura

El Paris Parade se ha consolidado como una de las expresiones culturales más representativas del continente, y su realización demuestra el compromiso de Cencosud con el desarrollo cultural y el bienestar social.

La empresa destacó que este desfile no solo es un evento de entretenimiento, sino también un vehículo de transformación positiva. A través del arte y la participación familiar, busca inspirar esperanza, alegría y sentido de comunidad.

Cencosud reafirma así su rol como una corporación que integra la sostenibilidad en sus acciones empresariales y sociales, impulsando proyectos que generan valor compartido.

Una celebración para todas las familias

El Paris Parade 2025 será un evento gratuito y abierto al público, con la expectativa de congregar a miles de familias en una jornada de música, color y diversión. El recorrido incluirá comparsas, bandas y actividades interactivas, ofreciendo un ambiente inclusivo y seguro para todos los asistentes.

“Por un mundo mejor: La voz de la esperanza” no solo será el lema de la jornada, sino una invitación a construir un futuro más solidario y sostenible a través de la cultura y la unión social.