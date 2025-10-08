Cavli Wireless presenta los módulos 5G NR CQM212 y CQM215: una nueva era de conectividad IoT de alta velocidad y baja latencia

NUEVA DELHI, India — (GLOBE NEWSWIRE). Cavli Wireless, reconocida empresa innovadora en soluciones de IoT celular, presentó durante el India Mobile Congress 2025 sus nuevos módulos insignia 5G NR Sub-6, los CQM212 y CQM215, que marcan un nuevo estándar en rendimiento y confiabilidad para aplicaciones de conectividad industrial y urbana.

Con este lanzamiento, la compañía busca consolidar su posición como socio estratégico de fabricantes de equipos originales (OEM) en el desarrollo de soluciones IoT de próxima generación, orientadas a la eficiencia, la baja latencia y la escalabilidad global.

Rendimiento 5G de última generación

Los módulos CQM212 y CQM215 están diseñados para ofrecer un desempeño sobresaliente bajo las especificaciones del 3GPP Release 18, y cuentan con un formato LGA de 45.0 x 52.0 mm. Estas unidades alcanzan velocidades de descarga de hasta 7.01/5.36 Gbps y velocidades de carga de hasta 1.25 Gbps, respondiendo a las necesidades de aplicaciones IoT con alto volumen de datos y transmisión continua.

Ambos modelos están construidos sobre los últimos chipsets Qualcomm SDX82 y SDX85, que integran un procesador Quad-Core Arm Cortex-A55 con una frecuencia de hasta 2.5 GHz y un procesador Qualcomm Hexagon DSP. Asimismo, la plataforma baseband de Qualcomm incluye compatibilidad con Qualcomm AI Stack y AI Hub, permitiendo la ejecución directa de modelos de inteligencia artificial en el dispositivo.

Esta arquitectura avanzada habilita funciones inteligentes como la clasificación de tráfico optimizada por IA, la priorización energética, la reducción de latencia y una mayor precisión en la localización, ofreciendo un rendimiento equilibrado para operaciones de alto procesamiento y baja latencia.

Conectividad avanzada mediante agregación de portadoras

Una de las características más destacadas de los nuevos módulos es la capacidad de agregación de portadoras. El CQM212 admite hasta 3xCC, mientras que el CQM215 soporta 4xCC, lo que permite combinar múltiples frecuencias de red y optimizar el espectro de radio disponible.

Gracias a esta tecnología, los módulos garantizan conectividad continua y estable, incluso en condiciones de alta congestión de red. Esto resulta esencial para aplicaciones críticas como sistemas de control industrial en tiempo real, soluciones de enrutamiento y sistemas de videovigilancia inteligente que requieren latencias ultra bajas.

Precisión global y compatibilidad universal

Ambos modelos ofrecen compatibilidad global y están equipados con eSIM integrada y GNSS multiconstelación de doble banda (L1+L5), brindando capacidades de rastreo de precisión en cualquier parte del mundo.

Ya sea para seguimiento de activos, análisis de datos en tiempo real o servicios basados en ubicación, estos módulos aseguran una localización exacta —con una precisión de hasta 2 metros— incluso en entornos desafiantes como cañones urbanos o túneles.

Aplicaciones en Industria 4.0, ciudades inteligentes y transporte

En el sector de Industria 4.0, los módulos CQM212 y CQM215 facilitan la supervisión en tiempo real y el mantenimiento predictivo de maquinaria en plantas industriales, optimizando los costos operativos y reduciendo tiempos de inactividad.

En el ámbito de las ciudades inteligentes, su alta capacidad de procesamiento y conectividad robusta contribuyen al desarrollo de infraestructuras inteligentes, desde sistemas de videovigilancia hasta soluciones de seguridad pública.

Para el sector de logística y transporte, las capacidades de GNSS y conectividad confiable permiten un rastreo preciso en tiempo real, mejorando la eficiencia operativa y la protección de activos de alto valor.

Integración con la plataforma Cavli Hubble

Los módulos cuentan con doble ranura SIM, una de ellas configurable como eSIM integrada, lo que facilita las implementaciones multinacionales. Además, se integran perfectamente con la plataforma Cavli Hubble, que ofrece funciones de diagnóstico remoto, monitoreo y depuración en línea.

Estas capacidades eliminan la necesidad de intervención física y simplifican la gestión de redes IoT a gran escala. A través de alianzas estratégicas con operadores globales, Cavli ha fortalecido su red de conectividad, ofreciendo soluciones más eficientes y rentables.

Declaración del CEO de Cavli Wireless

El director ejecutivo y arquitecto jefe de tecnología de Cavli Wireless, John Mathew, destacó la relevancia de este lanzamiento:

“The CQM212 and CQM215 modules mark a major advancement in the IoT landscape. With AI enhanced network capabilities, such as higher data throughput, lower latency, and 5G-NR Sub-6 support, they are engineered to meet the complex demands of modern high-throughput applications. These modules offer seamless scalability, and robust global connectivity, making them ideal for industries demanding high-performance, reliable IoT solutions.”

Cavli reafirma su liderazgo en innovación IoT

Con la presentación de los módulos CQM212 y CQM215, Cavli Wireless refuerza su posición como líder mundial en soluciones de conectividad IoT celular, marcando un paso firme hacia la próxima generación de comunicaciones industriales y urbanas.

La compañía continúa impulsando un ecosistema más inteligente, confiable y escalable, consolidando su visión de una conectividad global que potencie la eficiencia, la seguridad y la innovación tecnológica en todos los sectores.